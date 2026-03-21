காட்பாடி அருகே தேர்தல் பறக்கும் படை சோதனையில் ரூ.2 லட்சம் பறிமுதல்
தேர்தல் விதிமுறைகள் அமலில் இருக்கும் காலத்தில், உரிய ஆவணங்களின்றி அதிகளவு பணம் எடுத்துச் செல்லக் கூடாது என அதிகாரிகள் பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
Published : March 21, 2026 at 10:15 PM IST
வேலூர்: காட்பாடி அருகே ஆவணமின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட ரூ.2 லட்சம் பணத்தை தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.
தமிழகத்தில் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் உள்ள நிலையில், எல்லைப் பகுதிகளில் கண்காணிப்பு பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதன் ஒரு பகுதியாக, வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி அருகே உள்ள முத்தரசிகுப்பம் சோதனைச் சாவடியில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது, கர்நாடக மாநிலம் பெல்லாரி நகரத்தைச் சேர்ந்த நெட்டப்பா என்பவர் ஓட்டிவந்த காரை சோதனைக்காக போலீசார் நிறுத்தினர். நெட்டப்பா கர்நாடகாவிலிருந்து ஆந்திர மாநிலம் சித்தூர் வழியாக காஞ்சிபுரத்திற்கு பட்டுப்புடவைகள் வாங்க செல்வதாக தெரிவித்துள்ளார்.
இதைத்தொடர்ந்து அதிகாரிகள் நடத்திய சோதனையில், காரில் இருந்து ரூ.2 லட்சம் ரொக்க பணம் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது. ஆனால், அந்தப் பணத்திற்கான சரியான ஆவணங்களை நெட்டப்பா வழங்காததால், தேர்தல் விதிமுறைகளின்படி அந்தத் தொகையை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். மேலும், பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம் பின்னர் அரசு கருவூலத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
தேர்தல் விதிமுறைகள் அமலில் இருக்கும் காலத்தில், உரிய ஆவணங்களின்றி அதிகளவு பணம் எடுத்துச் செல்லக் கூடாது என அதிகாரிகள் பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளனர். இதேபோன்று, மாநிலம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் சோதனைகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாகவும், சட்டவிரோத பணப் பரிவர்த்தனைகளை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் இந்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.