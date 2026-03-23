'தேர்தல் திருவிழா 2026' - மயிலாப்பூரில் வெற்றி யாருக்கு?

மயிலாப்பூர் தொகுதியில் இதுவரை திமுக மற்றும் அதிமுக தலா 6 முறையும், 2 முறை காங்கிரஸும், 1 முறை ஸ்தாபன காங்கிரஸும், 1 முறை பாஜகவும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 23, 2026 at 8:44 PM IST

- எஸ்.ரவிச்சந்திரன்

சென்னை: தலைநகர் சென்னையில் உள்ள 16 தொகுதிகளில் முக்கியமானது மயிலாப்பூர். இது மயிலாப்பூர், ஆழ்வார்பேட்டை, ராஜா அண்ணாமலைபுரம், பட்டினப்பாக்கம் மற்றும் சந்தோம் போன்ற முக்கிய பகுதிகளை உள்ளடக்கியது.

உலகப் பொதுமறையாம் திருக்குறளை தந்த திருவள்ளுவர் மயிலாப்பூரில் வசித்தார் என்றும் கூறப்படுகிறது. இதனால், இங்கு திருவள்ளுவருக்கு ஒரு கோயிலும் உள்ளது.

சென்னை மாநகர் தோன்றுவதற்கு் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே மயிலாப்பூர் ஒரு கடற்கரை நகரமாக இருந்திருக்கலாம் என்பதை பண்டைய எகிப்தின் அலெக்சாண்டிரியா நகரில் வாழ்ந்த உலகப் புகழ் பெற்ற வரலாற்று ஆசிரியர் தாலமியின் நூலில் மைலார்பொன் (Mylarphon) எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அப்போது நல்ல செழிப்பும், வளமும் நிறைந்த பகுதியாக மயிலாப்பூர் இருந்ததாக தாலமியின் நூல் கூறிகிறது. பல்லவர் காலத்தில் இது ஒரு சிறப்பு பெற்ற துறைமுகமாகவும் விளங்கியது.

நாடு குடியரசு ஆன பிறகு நடைபெற்ற முதல் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியும் அதனை எதிர்த்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் களம் கண்டன. இதில் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்ட சி.ஆர்.ராமசாமி வெற்றி பெற்றார். தொடர்ந்து, 1957-ல் நடைபெற்ற தேர்தலிலும் அவரே வெற்றி பெற்றார்.

பின்னர் 1962-ல் நடைபெற்ற தேர்தலில் முதன்முறையாக தனது வெற்றிக் கணக்கை தொடங்கியது திமுக. அக் கட்சியின் சார்பில் போட்டியிட்ட இராம. அரங்கண்ணல் வெற்றி பெற்றார். திமுகவின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவராக விளங்கிய அவர், எழுத்தாளராகவும், பத்திரிகையாளராகவும் இருந்தார். 1967 ஆம் ஆண்டு தேர்தலிலும் இராம. அரங்கண்ணல் தொகுதியை தக்க வைத்துக் கொண்டார்.

1971 தேர்தலில், இந்திய தேசிய காங்கிரசில் இருந்து பிரிந்து காமராஜர் தலைமையில் செயல்பட்டு வந்த ஸ்தாபன காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்ட டி.என். அனந்தநாயகி வெற்றி பெற்றார். திமுகவில் இருந்து எம்.ஜி.ஆர். பிரிந்த பிறகு, 1977-ல் நடைபெற்ற தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட டி.கே.கபாலி வெற்றி பெற்றார். அதன் பிறகு 1980-ஆம் ஆண்டு டி.கே.கபாலி, அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றிக் கனியை பறித்தார். தற்போது இந்த தொகுதி எம்எல்ஏவாக த.வேலு உள்ளார்.

சென்னையில் மீனவ மக்களும், பிராமண சமூகத்தினரும் அதிகம் வசிக்கும் தொகுதியாக மயிலாப்பூர் உள்ளது. பிற சமூகத்தினரும் இங்கு கணிசமாக வசிக்கின்றனர். முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், திரையுலக பிரபலங்களான ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன், அரவிந்த் சுவாமி, த்ரிஷா உள்ளிட்ட பிரபலங்களை வாக்காளர்களாக கொண்டது மயிலாப்பூர் சட்டப் பேரவை தொகுதி.

மயிலாப்பூர் தொகுதியில் இதுவரை திமுக மற்றும் அதிமுக தலா 6 முறையும், 2 முறை காங்கிரஸும், 1 முறை ஸ்தாபன காங்கிரஸும், 1 முறை பாஜகவும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்குப் பிறகு 17-வது சட்டமன்றத் தேர்தலை மயிலாப்பூர் (தொகுதி எண் 25) சந்திக்க உள்ளது. இந்த தொகுதியில் மொத்தம் 272 வாக்குசாவடிகள் அமைக்கப்பட உள்ளன. இங்கு ஆண்கள் 93,017 பேர், பெண்கள் 1,01,691 பேர், மூன்றாம் பாலினத்தவர் 23 பேர் என மொத்தம் 1,94,731 வாக்களர்கள் உள்ளனர்.

மயிலாப்பூர் தொகுதி நிலவவரம் குறித்து, அந்த தொகுதிக்கு உள்பட்ட நொச்சிக்குப்பம் பகுதியில் வசிக்கும் தென்னிந்திய மீனவர் நலச் சங்கத்தின் தலைவர் கு.பாரதி, தமிழ்நாடு மீனவர் சங்கத்தின் நிர்வாகி கபடி மாறன் ஆகியோர் கூறும் போது, "நொச்சிக்குப்பம், சீனிவாசபுரம், பட்டினப்பாக்கம் உள்ளிட்ட 10 பகுதிகளில் மீனவர்கள் வசித்து வருகிறோம். நாங்கள் பாரம்பரிய மீன்பிடித் தொழிலை செய்து வருகிறோம். நொச்சிக்குப்பம் பகுதியில் இருந்த நகர்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரிய வீடுகளில் வசித்து வந்தவர்களுக்காக கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் 1,188 வீடுகள் கட்டப்பட்டன. ஆனால் கரோனா தொற்றுக் காரணமாக கட்டுமானப் பணிகள் பாதியில் நிறுத்தப்பட்டன. அதனைத் தொடர்ந்து திமுக ஆட்சியில் வீடுகள் கட்டி முடிக்கப்பட்டு, நொச்சிக்குப்பத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு வீடுகளை அளிக்காமல் வேறு பகுதிகளில் இருந்து மக்களை கொண்டு வந்து குடியமர்த்தி உள்ளனர்.

அதே போல் சென்னை சாந்தோம் சாலை மற்றும் காமராஜர் சாலையில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைப்பதற்கு அங்கு சாலையை விரிவாக்கம் செய்யாமல், மெரினா கடற்கரையில் நாங்கள் மீன்களை விற்பனை செய்யும் பகுதியில் சாலை விரிவாக்கம் செய்துள்ளனர். இதனால் எங்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மெரினாவை நீலக்கொடி கடற்கரையாக மாற்றியதால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளோம். மெரினா கடற்கரையில் ரோப்கார் திட்டம் செயல்படுத்தும் போது பாதிப்புகள் அதிகளவில் ஏற்படும்" என தெரிவித்தனர்.

அதே போல் மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயில் பகுதியில் 30 ஆண்டுகளாக பூ வியாபாரம் செய்து வரும் ரவி கூறும் போது, "மயிலாப்பூர் காபாலீஸ்வரர் கோயில், வரலாற்று பழமை வாய்ந்தது. எனவே இங்கு அதிகளவில் பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர். காபாலீஸ்வரர் கோயில் குளம், சித்திரைக் குளத்தை தூர்வாரி அதிகளவில் தண்ணீர் தேங்காத வகையில் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர். மழை காலங்களில் மழைநீர் வடிகால் வசதியும் செய்யப்பட்டுள்ளது. கபாலீஸ்வரர் காேயில் குளக்கரையில் உள்ள நீத்தார் இறுதி சடங்கு செய்யும் இடத்தில் கழிப்பறை மற்றும் குளியல் அறை அமைத்து தர வேண்டும். நடைபாதைகளை விரிவாக்கம் செய்தனர். ஆனால் மக்கள் அதில் நடக்காமல் உள்ளனர். ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும்" என்றார்.

மயிலாப்பூரில் வசிக்கும் பிரீத்தி கூறும் போது, "தொகுதி முழுவதும் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும். பொதுமக்களுக்கும் போக்குவரத்திற்கும் மிகவும் சிரமமாக உள்ளது. அதனை தீர்ப்பதற்கு ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற வேண்டும்" என்று கேட்டுக் கொண்டார்.

சென்னையில் தனது பாரம்பரிய கோட்டையை மீண்டும் கைப்பற்றும் நோக்கில் அதிமுகவும், தொகுதியை தக்க வைக்க திமுகவும் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன. அதிகம் கோயில்கள் உள்ள தொகுதிகளை கேட்கும் பாஜகவின் விருப்பப் பட்டியலிலும் மயிலாப்பூர் இடம் பெற்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

