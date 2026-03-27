பெருகும் சாதிய கொடுமைகள், கல்குவாரிகள்; நாங்குநேரி, ராதாபுரம் கள நிலவரம்
நாங்குநேரி தொகுதியில் வசிக்கும் பட்டியல் சமூக மக்கள் மீது தொடர்ச்சியாக தாக்குதல்கள் நடைபெற்று வருவதால், தங்களின் வலியை உணர்ந்த நபர் சட்டமன்ற உறுப்பினராக வரவேண்டும் என அந்த சமூக மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
Published : March 27, 2026 at 8:18 PM IST
-BY இரா. மணிகண்டன்
திருநெல்வேலி: புற்றீசல் போல பெருகியுள்ள கல்குவாரிகளை கட்டுப்படுத்த சபாநாயகராக இருந்தும் அப்பாவு எந்த முயற்சியையும் முன்னெடுக்கவில்லை என்பது ராதாபுரம் தொகுதி மக்களின் முக்கிய வருத்தமாக உள்ளது.
நெல்லை மாவட்டத்தின் இரு முக்கிய தொகுதிகளான நாங்குநேரி (227) மற்றும் ராதாபுரம் (228) மக்களின் தேவைகள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகள் குறித்து அறிந்து கொள்வதற்காக ஈடிவி பாரத் களத்திற்கே சென்று நேரடியாக ஆய்வு மேற்கொண்டது. அதுகுறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்.
நாங்குநேரி தொகுதி
நாங்குநேரி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு 1971 முதல் தேர்தல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. 1971 முதல் 2021 வரை இங்கு அதிகபட்சம் அதிமுக 6 முறை, காங்கிரஸ் 3 முறை, திமுக 2 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளது. 2021ம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்ட ரூபி மனோகரன் 75,902 (39.43%) வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்று எம்எல்ஏவாக உள்ளார்.
அந்த தேர்தலில் அதிமுகவின் கணேசராஜா (30.88%) வாக்குகள் பெற்று 2ம் இடம் பிடித்தார். முன்னதாக காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த நிர்வாகியும், பிரபல தொழிலதிபருமான வசந்தகுமார் 2016 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் நாங்குநேரி தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். பின்னர் அவர் 2019 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று எம்பி ஆனதால், 2019 ஆம் ஆண்டு நாங்குநேரி தொகுதி இடை தேர்தலை சந்தித்தது. அப்போது அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ரெட்டியார்பட்டி நாராயணன் 95,577 (55.88%) வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.
அவரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் வேட்பாளர் மனோகரன் 61,932 (36.27%) வாக்குகள் பெற்று இரண்டாம் இடம் பிடித்தார். 2016 ம் ஆண்டு தேர்தலில் காங்கிரசின் வசந்தகுமார் 74,932 (43.80%) வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். அப்போது அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட விஜயகுமார் 57,617 (33.68%) வாக்குகள் பெற்று இரண்டாம் இடம் பிடித்தார்.
இந்த தொகுதியில் நாடார் சமூகத்தை சேர்ந்த வாக்காளர்கள் 30% அதிகம் உள்ளனர். அதற்கு அடுத்தபடியாக முக்குலத்தோர் சமூகத்தினர் 14% பேரும், தேவேந்திரகுல வேளாளர் சமூகத்தினர் 9% பேரும், யாதவர் சமூகத்தினர் 9% பேரும் உள்ளனர். எனவே நாடார் மற்றும் முக்குலத்தோர் சமூகத்தினர் தான் இங்கு வெற்றியை தீர்மானிக்கின்றனர். நாங்குநேரி தொகுதியில் களக்காடு, நாங்குநேரி, ஏர்வாடி, விஜயநாராயணம், பரப்பாடி ஆகியவை முக்கிய பகுதிகளாக உள்ளன. இதை தவிர திருநெல்வேலி மாநகராட்சியின் சில பகுதிகளும் நாங்குநேரி தொகுதியில் வருகிறது.
வாக்காளர்கள் நிலவரம்
கடந்த பிப்ரவரி மாதம் வெளியிட்ட இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் நிலவரப்படி, நாங்குநேரி தொகுதியில் ஆண்கள் 1,25,276 பேர், பெண்கள் 1,29,130 பேர், 3ம் பாலினத்தவர் 14 பேர் என மொத்தம் 2,54,420 வாக்காளர்கள் இங்கு உள்ளனர். கடந்த 2021 தேர்தலில் 2,98,476 வாக்காளர்கள் இருந்தனர்.
எதிர்பார்ப்புகள்
நாங்குநேரி என்பது தமிழக அளவில் பெரும்பாலான மக்களுக்கு சாதாரண சட்டமன்ற தொகுதியாக தெரியலாம், ஆனால் கூர்ந்து கவனித்தால், நாங்குநேரி சாதி பிரச்சினைகள் மற்றும் சாதி ரீதியான வன்கொடுமைகள் அதிகம் நடைபெறும் பகுதி என்பது தெரியவரும். இங்கு குறிப்பிட்ட மூன்று சமூகத்தினர் இடையே கடந்த பல ஆண்டுகளாக மோதல் போக்கு நீடித்து வருகிறது.
இளைஞர்கள், பெரியவர்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டு வந்த இந்த மோதல், நாளடைவில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களையும் விட்டு வைக்கவில்லை. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நாங்குநேரியில் 11ம் வகுப்பு பயின்ற சின்னத்துரை என்ற மாணவனை சாதி ரீதியான பகையோடு சக மாணவர்களே வீடு புகுந்து அரிவாளால் கொடூரமாக வெட்டினர். பலத்த காயத்தோடு அந்த சிறுவன் உயர் தப்பினான்.
இந்த வடு ஆறுவதற்குள் சில வாரங்களுக்கு முன்பு இதே நாங்குநேரி தொகுதிக்கு உட்பட்ட பெரும்பத்து என்ற கிராமத்தில் 9 பேர் கொண்ட கும்பல் சாதிய வன்மத்தோடு சாலையில் சென்ற நபர்களை கண்மூடித்தனமாக அரிவாளால் வெட்டினர். இதில், எந்த பாவமும் அறியாத மாற்றுத்திறனாளி ஜான் மற்றும் அப்பாவி வட மாநில தொழிலாளி திரிநாத் கட்டா ஆகிய இருவரும் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். உள்ளூர் சாதி பகையில் பிழைப்பு தேடி வந்த வட மாநில தொழிலாளி பரிதாபமாக உயிரிழந்தது சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.
இதுபோன்று பல சம்பவங்கள் நாங்குநேரி தொகுதியில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. எனவே, வரும் தேர்தலில் வெற்றி பெறும் நபர்கள் நாங்குநேரி தொகுதியில் நடைபெற்று வரும் சாதிய மோதல்களையும், அதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகளையும் தடுப்பவராக இருக்க வேண்டும் என்பது இந்த தொகுதி மக்களின் பிரதான கோரிக்கையாக உள்ளது. குறிப்பாக நாங்குநேரி பகுதியில் தொழில் வளர்ச்சியின்மையால் வேலைவாய்ப்பு இல்லாததால் தான் இது போன்று இளைஞர்கள் சாதி ரீதியான கண்ணோட்டத்தில் செயல்படுவதாக சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
நாங்குநேரி பகுதியில் தொழில் வளர்ச்சியை மேம்படுத்தி, இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அதிகரிக்க வேண்டும் என்பதும் இந்த பகுதி மக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது. குறிப்பாக இங்கு சாதி கலவரங்களை தடுக்கும் வகையில், மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி ஆட்சிக்காலத்தில் நாங்குநேரி தொழில் பூங்கா உருவாக்கப்பட்டது. ஆனால் தற்போது வரை அங்கே தொழிற்சாலைகள் எதுவும் தொடங்கப்படவில்லை. பெயரளவில் மட்டுமே இந்த திட்டம் இருந்து வருகிறது. குறிப்பாக நாங்குநேரி தொகுதியில் வசிக்கும் பட்டியல் சமூக மக்கள் மீது தொடர்ச்சியாக தாக்குதல்கள் நடைபெற்று வருவதால் அவர்கள் வலியை உணர்ந்த நபர் சட்டமன்ற உறுப்பினராக வரவேண்டும் என அந்த சமூக மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
அதே போல, நாங்குநேரி தொகுதி விவசாயம் அதிகம் நடைபெறும் பகுதியாகும். குறிப்பாக ஏர்வாடி, களக்காடு போன்ற பகுதியில் நெல்லுக்கு அடுத்தபடியாக விவசாயிகள் வாழை பயிரிட்டு வருகின்றனர். இங்கு விளைவிக்கப்படும் வாழைக்காய் கேரளா உட்பட வெளி மாநிலங்களுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. அதே சமயம் வாழக்காயை விலை இல்லாத நேரத்தில் சேமித்து வைக்கும் வகையில், குளிர்சாதன கிடங்கு அமைத்து தரவேண்டும் என பல ஆண்டுகளாக இந்த பகுதி விவசாயிகள் போராடி வருகின்றனர்.
ஆனால், தற்போது வரை அரசு சார்பில் அது போன்ற வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்படவில்லை. தற்போது கூட வாழக்காய் விலை கடுமையாக வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது. விவசாயிகள் உரம் விலை அதிகரிப்பு மற்றும் வனவிலங்குகள் தொல்லையை தாண்டி தார் ஒன்றுக்கு ரூபாய் 300 வரை செலவு செய்து விவசாயம் செய்கின்றனர். ஆனால், தார் வெறும் 60 ரூபாய்க்கு மட்டுமே தற்போது விற்பனையாவதாக வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
எனவே வாழை விவசாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதும் இந்த பகுதி மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. ஏற்கெனவே கூறியது போல இந்த பகுதி மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரப் பகுதி என்பதால், இங்கு பன்றி, கரடி, யானை உள்பட வனவிலங்குகள் அடிக்கடி விளைநிலங்களுக்குள் புகுந்து பயிர்களை சேதப்படுத்துகிறது. எனவே காட்டு விலங்குகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்பதும் விவசாயிகளின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
தவிர, நாங்குநேரி பேருந்து நிலையத்துக்குள் பெரும்பாலான அரசு பேருந்துகள் வருவது இல்லை என்பது இந்த பகுதி மக்களின் குற்றச்சாட்டாக உள்ளது. அதாவது சென்னை-கன்னியாகுமரி தேசிய நெடுஞ்சாலை ஓரம் நாங்குநேரி பஜார் பகுதி அமைந்துள்ளது. நெடுஞ்சாலையில் இருந்து சுமார் 500 மீட்டர் தூரத்தில் ஊருக்குள் பேருந்து நிலையம் அமைந்திருக்கிறது. ஊருக்குள் சென்று மீண்டும் நெடுஞ்சாலையை அடைய நீண்ட நேரம் ஆகும் என்பதால் பெரும்பாலான பேருந்துகள் ஊருக்குள் செல்லாமல் நெடுஞ்சாலை வழியாகவே நாங்குநேரியை கடந்து செல்வதாக குற்றச்சாட்டு உள்ளது.
மேலும், அதிக அளவு பேருந்துகள் இடைநில்லா பேருந்துகளாக இயக்கப்படுகின்றன. இதனால் பேருந்து நிலையங்களில் பல்வேறு ஊர்களுக்கு செல்ல வசதி இல்லை என்பதும் இந்த பகுதி மக்களின் குற்றச்சாட்டாகும். எனவே அனைத்து பேருந்துகளும் உள்ளே செல்ல நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதும் தொகுதி மக்களின் முக்கிய கோரிக்கைகளில் ஒன்று.
வெற்றி வாய்ப்பு
நாங்குநேரி தொகுதியில் தற்போது காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த ரூபி மனோகரன் சட்டமன்ற உறுப்பினராக உள்ளார். கடந்த தேர்தலில் திமுக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிட்ட அவர் வெற்றி பெற்றார். அதேசமயம் இந்த முறை மீண்டும் அவருக்கு காங்கிரஸ் கட்சியில் வாய்ப்பு வழங்கப்படுமா? என்பது கேள்விக்குறியாகி உள்ளது. அதே வேளையில், நாங்குநேரி தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் இந்த முறையும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிமுக கூட்டணியில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்திற்கு நாங்குநேரி தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு முக்குலத்தோர் மற்றும் நாடார் சமூகத்தினர் அதிகம் இருப்பதால் அவர்களே வெற்றி தோல்வியை தீர்மானிக்கின்றனர். அதே சமயம் பட்டியலின சமூகத்தை சேர்ந்த மக்களும் கணிசமாக வசிக்கின்றனர். சமீப காலமாக பட்டியலின மக்களுக்கு எதிராக நடைபெற்று வரும் சாதிய தாக்குதலால் அவர்கள் கடும் அதிருப்தியில் உள்ளனர்.
இந்நிலையில், பட்டியலின சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த வேட்பாளர் ஒருவர் அமமுக சார்பில் போட்டிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இங்கு அதிமுக கூட்டணிக்கு வெற்றி வாய்ப்பு குறைவாக இருப்பதால், திமுக கூட்டணி வேட்பாளர் வெற்றி வாய்ப்பு அதிகரித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
ராதாபுரம் தொகுதி
ராதாபுரம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு 1971 முதல் சட்டமன்ற தேர்தல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. 1971 முதல் 2021 வரை இங்கு அதிகபட்சம் திமுக 3 முறை அதிமுக மற்றும் காங்கிரஸ் தலா 2 முறை, தேமுதிக தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலா ஒரு முறை வெற்றி பெற்றுள்ளது. கடந்த 2021ம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட அப்பாவு 82,331 (43.95%) வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்று எம்எல்ஏவாகி சபாநாயகராவும் உள்ளார்.
அந்த தேர்தலில் அதிமுகவின் இன்பதுரை 76,406 (40.79%) வாக்குகள் பெற்று 2ம் இடம் பிடித்தார். 2016 ம் ஆண்டு தேர்தலில் அதிமுகவின் இன்பதுரை 69,590 (41.05%) வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். அப்போது திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட அப்பாவு 69,541(41.02%) வாக்குகள் பெற்று வெறும் 49 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தார்.
இந்த தொகுதியில் நாடார் சமூகத்தை சேர்ந்த வாக்காளர்கள் 33% அதிகம் உள்ளனர். அதற்கு அடுத்தபடியாக பட்டியல் சமூகத்தினர் 10% பேரும், கோணார் சமூகத்தினர் 6% பேரும், முஸ்லிம் மற்றும் முக்குலத்தோர் சமூகத்தினர் தலா 3% பேரும் உள்ளனர். பெரும்பாலும் நாடார் சமூகத்தினர் தான் இங்கு வெற்றியை தீர்மானிக்கின்றனர். எனவே திமுக, அதிமுக போன்ற கட்சியில் நாடார் சமூகத்தைச் சேர்ந்த நபர்களே பெரும்பாலும் போட்டியிட்டு வருகின்றனர்.
வாக்காளர்கள் நிலவரம்
கடந்த பிப்ரவரி மாதம் வெளியிட்ட இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் நிலவரப்படி, ராதாபுரம் தொகுதியில் ஆண்கள் 1,20,458 பேர், பெண்கள் 1,24,000 பேர், 3ம் பாலினத்தவர் 22 பேர் என மொத்தம் 2,44,480 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். கடந்த 2021 தேர்தலில் 2,73,715 வாக்காளர்கள் இருந்தனர்.
எதிர்பார்ப்புகள்
மாவட்டத்தின் கடை கோடியில் உள்ள ராதாபுரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம், மகேந்திரகிரி ராக்கெட் ஏவுதளம், விஜயநாராயணம் கப்பற்படை முகாம் என முக்கிய மத்திய அரசு அலுவலகங்கள் அமைந்துள்ளன. மேலும், தமிழகத்தில் அதிக காற்றாலை உள்ள பகுதியாக ராதாபுரம் இருந்து வருகிறது. இங்குள்ள பணகுடி பகுதியில் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஒரம் ஏராளமான காற்றாலைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
எனவே இவையெல்லாம் தொகுதியின் சிறப்பு அம்சமாக பார்க்கப்படுகிறது. அதேசமயம் தொகுதியில் பெரிய அளவில் தொழில் வளர்ச்சி இல்லை. மூன்று முக்கிய மத்திய அரசு அலுவலகங்கள் அமைந்து இருந்தாலும் கூட, அதில் உள்ளூர் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு எளிதில் கிடைப்பதில்லை. வட மாநிலத்தைச் சேர்ந்த நபர்களுக்கே வேலைவாய்ப்பில் அதிக முன்னுரிமை கொடுக்கப்படுவதாக இந்த தொகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
எனவே, வரக்கூடிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் மற்றும் இஸ்ரோ மையம் போன்ற மத்திய அரசு அலுவலகங்களில் உள்ளூர் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமை பெற்றுத்தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
மேலும், ராதாபுரத்தில் 50க்கும் மேற்பட்ட கல்குவாரிகள் அமைந்துள்ளன. இந்த குவாரிகளில் அரசின் விதிகளை மீறி அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட கூடுதல் அளவு கனிம வளங்கள் வெட்டி அண்டை மாநிலத்திற்கு தாரை வார்க்கப்படுவதாக இந்த பகுதி மக்கள் தொடர்ச்சியாக குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர். குறிப்பாக இங்கிருந்து கற்கள், எம்சான்ட், மணல் மற்றும் சல்லி போன்ற கனிம வளங்கள் அதிக அளவு லாரிகளில் கேரள மாநிலத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படுகின்றன.
எனவே குவாரிகளின் விதிமீறலால் கனிம வளங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். அதே போல, குவாரிகளால் அருகே உள்ள வீடுகளில் அதிர்வு ஏற்பட்டு வீடுகள் சேதமடையும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், கனிம வளங்களை ஏற்றி செல்லும் லாரிகளால் அடிக்கடி விபத்து நடைபெறுவதும் மக்களின் வேதனையாக உள்ளது.
குறிப்பாக சட்டப்பேரவை தலைவர் அப்பாவு, முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஞானதிரவியம், திமுக மாவட்ட செயலாளர் கிரகாம்பெல் ஆகியோரின் ஆதரவோடு தான் கல்குவாரி செயல்படுகிறது என்பது மக்களின் குற்றச்சாட்டாக உள்ளது. எனவே வரக்கூடிய சட்டமன்ற உறுப்பினர், கல்குவாரியில் நடைபெறும் விதி மீறல்களை தட்டி கேட்பவராகவும், அதனை தடுத்து நிறுத்தி கனிம வளங்களை பாதுகாப்பவராகவும் இருக்க வேண்டும் என்பது மக்களின் எதிர்பார்ப்பாகும்.
அதே போல, ராதாபுரம் தொகுதியில் கடற்கரை பகுதிகள் அமைந்துள்ளன. கூடங்குளம், கூந்தன்குழி, தோமையார்புரம், கூடுதாழை, உவரி போன்ற 10 மீனவ கிராமங்கள் உள்ளன. இங்கு சுமார் 15,000 மீனவ மக்கள் உள்ளனர். இவர்கள் கடலில் அடிக்கடி வானிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் பாதிப்பில் இருந்து பாதுகாத்து கொள்ள ஆங்காங்கே தூண்டில் வளைவு அமைத்து தர வேண்டுமென பல ஆண்டுகளாக போராடி வருகின்றனர்.
தற்போது ஒருசில இடங்களில் மட்டுமே தூண்டில் வளைவுகள் உள்ளன. தோமையார்புரம் மீனவ கிராம மக்கள் மக்கள் சில வாரங்களுக்கு முன்பு கூட தூண்டில் வளைவு அமைத்து தர கோரி உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்தினர். எனவே வரக்கூடிய எம்எல்ஏ தேவைப்படும் இடங்களில் தூண்டில் வளைவு அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
இதுதவிர ராதாபுரம் தொகுதியில் தாமிரபரணி கூட்டு குடிநீர் திட்டம் சுமார் 600 கோடி ரூபாயில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. சமீபத்தில் சபாநாயகர் அப்பாவு இந்த திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார். ஆனால் இந்த திட்டத்திற்காக களக்காடு, ஏர்வாடி வழியாக வள்ளியூர், ராதாபுரம் வரை சாலையில் பள்ளம் தோண்டப்பட்டு குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டது. இதற்காக தோண்டப்பட்ட பள்ளங்களை முறையாக மூடி சாலையை சீரமைக்கவில்லை என்பது மக்களின் குற்றச்சாட்டாகும்.
மேலும் சபாநாயகர் அப்பாவு முயற்சியால் சமீபத்தில் வள்ளியூரில் மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனை கட்டி முடிக்கப்பட்டு திறக்கப்பட்டது. இதுவரை வள்ளியூர், ராதாபுரம், திசையன்விளை போன்ற மாவட்டத்தின் தென்பகுதி மக்கள் அரசு மருத்துவமனையில் உயர் சிகிச்சைக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் சுமார் 50 கிலோமீட்டர் தூரம் பயணித்து பாளையங்கோட்டை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு வர வேண்டி இருந்தது.
எனவே தற்போது வள்ளியூரில் தலைமை மருத்துவமனை தொடங்கப்பட்டிருப்பது மக்களுக்கு நிம்மதியை கொடுத்திருந்தாலும் கூட இன்னும் அங்கு மருத்து உபகரணங்கள் முழுமையாக கொண்டுவரவில்லை என்பது மக்களின் குற்றச்சாட்டாக உள்ளது. எனவே வரக்கூடிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் உடனடியாக புதிய மருத்துவமனையில் அனைத்து நவீன உபகரணங்களையும் கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
வெற்றி வாய்ப்பு
வெற்றி வாய்ப்பை பொருத்தவரை தற்போது ராதாபுரம் தொகுதியில் சபாநாயகர் அப்பாவு சட்டமன்ற உறுப்பினராக உள்ளார். இங்கு கடந்த நான்கு தேர்தல்களில் (2006-2021) அதிமுக, திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி வேட்பாளர்கள் மாறி மாறி வெற்றி பெறுகிறார்கள். குறிப்பாக அதிமுக எம்பி இன்பதுரைக்கும், அப்பாவுக்கும் இடையே இங்கு கடந்த இரண்டு தேர்தலில் கடும் போட்டி நிலவி வந்தது.
இன்பதுரை மாநிலங்களவை உறுப்பினராக இருப்பதால், இந்த தேர்தலில் சபாநாயகர் அப்பாவுக்கு இன்புதுரை போட்டியாக இருக்க மாட்டார். இதனால் எளிதில் வெற்றி பெறலாம் என சபாநாயகர் அப்பாவு எதிர்பார்த்தார். ஆனால் பல்வேறு கருத்து வேறுபாட்டால் சொந்த கட்சியினரிடமே சபாநாயகர் அப்பாவுக்கு எதிர்ப்பு இருந்து வருகிறது. குறிப்பாக மாவட்ட செயலாளர் தொடங்கி, ஒன்றிய செயலாளர்கள், வார்டு பிரதிநிதிகள் என பலர் சபாநாயகர் அப்பாவு மீது அதிருப்தியில் இருந்து வருகின்றனர்.
எனவே மீண்டும் அப்பாவுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டால் அவருக்கு ஆதரவாக தேர்தல் பணியில் திமுகவினரின் ஈடுபடுவார்களா? என்பது கேள்விக்குறியாகி உள்ளது. மேலும், ராதாபுரத்தில் புற்றீசல் போல பெருகியுள்ள கல்குவாரிகளை கட்டுப்படுத்த சபாநாயகராக இருந்தும் எந்த முயற்சியிலும் அவர் ஈடுபடவில்லை என்பது இத்தொகுதி மக்களின் வருத்தமாக உள்ளது.