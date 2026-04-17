Explained: தேர்தல் பணியில் இவர்களுக்கு மட்டும் தான் விலக்கு - தேர்தல் ஆணையம் சொல்வது என்ன?
தேர்தல் பணிகளிலிருந்து விலக்குப் பெற நான்கு காரணங்களுக்காக மட்டும் தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி அளித்துள்ளது. ஆனாலும், அதற்கு உரிய சான்றுகளை அக்குறிப்பிட்ட அலுவலர் தனது உயர் அதிகாரிகளுக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
Published : April 17, 2026 at 6:36 PM IST
- By இரா.சிவக்குமார்
இந்தியாவின் ஜனநாயகத்தின் ஆணிவேர் நிகழ்வாகப் பார்க்கப்படுகிறது தேர்தல். பாகுபாடின்றி அரசின் ஊதியம் பெறும் அனைத்து மட்ட அலுவலர்களும் தேர்தல் பணிகளில் பங்கேற்று தங்களது கடமையை செய்து வருகின்றனர். ஆனால், அந்தப் பணியிலும் ஒரு சிலருக்கு தேர்தல் ஆணையம் விலக்களித்துள்ளது. மேலும் இந்த முறை தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் ஊழியர்களுக்கான ஊதியத்தை 2 மடங்காக உயர்த்தி அறிவித்து ஊக்குவித்துள்ளது தேர்தல் ஆணையம். அது குறித்த ஒரு சிறப்புத் தொகுப்பு....
களைகட்டும் தேர்தல்
தமிழக சட்டப் பேரவை தேர்தல் வரும் 23 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து அனைத்து தேசிய மற்றும் மாநிலக் கட்சிகள் மிகத் தீவிரமான பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. கொளுத்தும் சித்திரை வெயிலிலும் அரசியல் கட்சித் தலைவர்களின் தீவிர பரப்புரைகள் காலை தொடங்கி இரவு வரை நடைபெற்று வருகின்றன.
வாகன சோதனைகள்
தேர்தல் பணிகளை கணக்கிற்கொண்டு தேர்தல் அலுவலர்களும் அனைத்து சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் தீவிர கண்காணிப்பை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஓட்டுக்கு பணம் வழங்குவதை தடுப்பதற்கு ஆங்காங்கே துணை ராணுவப் படையினரோடு காவல் துறையும் அதிகாரிகளும் வாகனச் சோதனைகளை நடத்தி வருகின்றனர்.
தேர்தல் பணியில் சுமார் 4 லட்சம் பேர்
ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள தேர்தல் பணிகளுக்காக மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அரசு அலுவலர்கள், கல்லூரி பேராசிரியர்கள், பள்ளி ஆசிரியர்கள், வங்கியாளர்கள் என சுமார் 4 லட்சம் பேர் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர். தலைமை தேர்தல் அலுவலர், மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர்கள், தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர், உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர், வாக்குச்சாவடி அலுவலர்கள், மண்டல அலுவலர்கள், நுண்ணாய்வாளர்கள், பறக்கும் படையினர் என பல்வேறு நிலைகளில் பணியாற்றி வருகின்றனர்.
இரு மடங்கு ஊதியம்
இந்நிலையில் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அரசுப் பணியாளர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் அவர்களது ஊதியத்தை இரண்டு மடங்காக உயர்த்தி தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. இதுவரை இல்லாத வகையில் தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்த அறிவிப்பை தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் பணியாளர்கள் அனைவரும் வரவேற்றுள்ளனர். அதன்படி வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலருக்கு ரூ.3 ஆயிரம், வாக்குப்பதிவு அலுவலருக்கு ரூ.2,600, கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபடும் மேற்பார்வையாளர்களுக்கு ரூ.1,500, உதவியாளர்களுக்கு ரூ.1,400, நுண் பார்வையாளர்களுக்கு ரூ.2,000 ஊதியமாக வழங்கப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
தவறினால் தண்டனை
மத்திய, மாநில அரசின் ஊதியம் பெறும் அனைத்து பணியாளர்களும் கண்டிப்பாக தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற விதிமுறையை தேர்தல் ஆணையம் வகுத்திருந்தாலும், இதில் ஒரு சிலருக்கு விலக்கு அளித்துள்ளது. தங்களுக்காக பணி ஒதுக்கப்பட்ட இடம் எங்கிருந்தாலும் அங்கு சென்று பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். இதனைப் புறக்கணித்து விடுப்பு எடுத்தாலோ அல்லது பணிக்கு செல்ல தவறினாலோ தேர்தல் ஆணையத்தின் மூலம் தண்டனைக்கு உள்ளாக்கப்படுவார்கள்.
விலக்கு பெற தகுதியான 4 காரணங்கள்
தேர்தல் பணிகளிலிருந்து விலக்குப் பெற நான்கு முக்கிய காரணிகளை தேர்தல் ஆணையம் பட்டியலிட்டுள்ளது. ஆனாலும், அதற்கு உரிய சான்றுகளை அக்குறிப்பிட்ட அலுவலர் தனது உயர் அதிகாரிகளுக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அதற்கான உத்தரவுகளை மாவட்டத் தேர்தல் அலுவலர் மட்டுமே பிறப்பிக்க முடியும். என்னென்ன காரணங்களுக்காக தேர்தல் பணியில் இருந்து விலக்குப் பெற முடியும்.
1. இரட்டைப் பணிகள் ஒதுக்கீடு
தேர்தல் நேரத்தில் ஒரு ஊழியருக்கு இரண்டு வெவ்வேறு இடங்களில் பணி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்தால், அதில் ஏதேனும் ஒரு பணியிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள அவர் விண்ணப்பம் செய்யலாம். ஒருவரே இரண்டு வெவ்வேறு பணிகளை மேற்கொள்ள முடியாது என்பது நியாயமான காரணம். இதற்கு மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் ஒப்புதலுடன் விலக்கு பெறலாம்.
2. ஊழியரின் அரசியல் தொடர்புகள்
தேர்தல் பணி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட அரசு ஊழியர், தனக்கு ஏதேனும் அரசியல் தொடர்போ அல்லது தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளரின் உறவினராக இருந்தாலோ அதற்குரிய முறையான ஆவணங்களை அவரது உயர் அலுவலரிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அதனை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலருக்கு, உயர் அலுவலர் அனுப்பி மேல் நடவடிக்கைக்கு பரிந்துரை கோரலாம். அதன் அடிப்படையில் அவர் தேர்தல் பணியிலிருந்து விலக்குப் பெற முடியும்.
3. முன் கூட்டியே திட்டமிடப்பட்ட வெளிநாட்டுப் பயணம்
நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறும் தேதிகளில் வெளிநாட்டு பயணம் மேற்கொள்ள ஒரு அரசு ஊழியர் திட்டமிடப்பட்டிருந்தால், அவர் தேர்தல் பணியிலிருந்து விலக்குக் கோர முடியும். ஆனால், அந்தப் பயணம் முன்பே திட்டமிடப்பட்டு உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக இருப்பதோடு, அதற்குரிய பயணச் சீட்டுகள், விசா உள்ளிட்ட ஆவணங்கள் விலக்குப் பெற விண்ணப்பிக்கும் போது சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
4. இதய மற்றும் அரிய வகை நோய்கள்
இதய நோயாலோ அல்லது வேறு அரிய வகை நோய்களாலோ பணியாளர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பின், அவர் தேர்தல் பணியிலிருந்து விலக்கு கோர முடியும். இதற்காக தனது உயர் அதிகாரிக்கு விண்ணப்பிக்கும் போது, உரிய மருத்துவ ஆவணங்களின் நகல்களை இணைப்பது அவசியம். நோயின் தன்மை மற்றும் பாதிப்பு விவரங்களை பொறுத்து மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் அக்குறிப்பிட்ட பணியாளருக்கு தேர்தல் பணியிலிருந்து விலக்கு தருவார்.
தேர்தல் பணி குறித்து அரசு பணியாளர்கள் கூறுவது என்ன?
தேர்தல் பணிகள் தொடர்பாக மதுரை மாவட்டம் கருமாத்தூர் அருளானந்தர் கல்லூரி பொருளாதாரத் துறைத் தலைவர் முனைவர் சிங்தாஸ் கூறுகையில், 'சட்டமன்றம், நாடாளுமன்றம், உள்ளாட்சித் தேர்தல் என தமிழகத்தில் இதுவரை நடைபெற்ற 7 தேர்தல்களில் வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலராகவும், வாக்குச்சாவடி அலுவலராகவும் பணி செய்து வருகிறேன். இதனை நமது தேசத்திற்கான வளர்ச்சிப் பணியாக நான் பார்க்கிறேன். ஆகையால் இதுவரை தேர்தல் பணிகளை தவறவிட்டதில்லை. பல தரப்பட்ட மக்களைச் சந்திப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு. நல்ல அனுபவமும் கூட' என்கிறார்.
மேலும் அவர் கூறுகையில், 'நோய்வாய்ப்படுதல் உள்ளிட்ட சில முக்கிய காரணங்களுக்காக பணியிலிருந்து தேர்தல் ஆணையம் விலக்குத் தருவதை நான் வரவேற்கிறேன். என்னோடு பணியாற்றுகின்ற பெண் பணியாளர்கள் கூட உரிய ஆவணங்களோடு அவ்வாறு விலக்குப் பெற்றிருக்கிறார்கள். என்னைப் பொறுத்த வரை தேர்தல் பணி என்பது ஒவ்வொரு அரசு ஊழியரின் கடமையும், பொறுப்பும் ஆகும். மதுரை கிழக்குத் தொகுதி தெப்பக்குளம் அருகே அமைந்துள்ள நிர்மலா பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் தலைமை வாக்குச்சாவடி அலுவலராக இந்த முறை எனக்கு பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது' என்கிறார் உற்சாகமாக.
46 பேருக்கு விலக்கு
இது குறித்து மதுரை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலக அதிகாரிகளைத் தொடர்பு கொண்டு கேட்ட போது, 'மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள 10 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் மற்றும் வாக்குச்சாவடி அலுவலர்கள் என 14,780 பேர் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர். இவர்களுக்கு மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள், விவிபேட், தேர்தல் விதிமுறைகள், அவசரகால நடவடிக்கைகள் குறித்து தொடர் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. தேர்தல் பணியிலிருந்து மருத்துவக் காரணங்களுக்காக 503 பேர் விண்ணப்பித்திருந்தனர். அவர்களின் 46 பேருக்கு மட்டுமே விலக்கு அளித்து ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது' என்றனர்.
சுங்கச்சாவடியில் விலக்கு கோரும் தேர்தல் பணியாளர்கள்
இதற்கிடையே தமிழ்நாடு ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணியின் மதுரை மாவட்ட செயலாளர் பெ.சீனிவாசகன் நம்மிடம் பேசுகையில், 'ஏப்ரல் 2, 11 ஆகிய நாட்களில் வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கான பயிற்சிகள் நடைபெற்றன. வரும் 20 மற்றும் 22 ஆகிய நாட்களிலும் பயிற்சிகள் நடைபெற உள்ளன. அதே போன்று ஏப்ரல் 23 அன்று தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. மேற்கண்ட 5 நாட்களிலும் அலுவலர்கள் பயிற்சிக்காக, தேர்தல் பணிக்காக தங்களது நான்கு சக்கர வாகனங்களைப் பயன்படுத்தி செல்லும் போதும் மீண்டும் திரும்பும் போதும் சுங்கச் சாவடிகளில் சுங்கக் கட்டணம் செலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும்' என்றார்.
மேலும் அவர் கூறுகையில், 'தேர்தல் நாளன்று தொடர்ச்சியாக 12 மணி நேரத்திற்கும் மேல் பணியாற்ற வேண்டிய சூழலில் காலை, மதியம் உணவு உண்பதற்கு குறைந்தபட்ச நேரத்தை அந்தந்த வாக்குச்சாவடி மையங்களில் வழங்க வேண்டும். இதனை தேர்தல் ஆணையம் கனிவுடன் பரிசீலனை செய்ய வேண்டும்' என்று கேட்டுக் கொண்டார்.