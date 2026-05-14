ETV Bharat / state

தேர்தல் தோல்வி - திமுக தொண்டர்களிடம் கருத்து கேட்கும் மு.க.ஸ்டாலின்

'உடன்பிறப்பின் குரல்' இணையதளம் மூலம் ஆலோசனைகள், பரிந்துரைகளை வழங்குமாறு திமுக தொண்டர்களுக்கு அக்கட்சியின் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின்
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் (X/@mkstalin)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 14, 2026 at 7:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சட்டமன்ற தேர்தல் தோல்வி தொடர்பாக திமுக தொண்டர்கள் கருத்து தெரிவிக்க தனி இணையதள பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக கடும் பின்னடைவைச் சந்தித்தது. திமுக 59 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் மட்டும் வெற்றி பெற்றது. எனினும், சட்டப்பேரவைக்குள் பிரதான எதிர்க்கட்சியாக திமுக நுழைந்தது. திமுக சட்டமன்றக் குழுத் தலைவராகவும், எதிர்க்கட்சித் தலைவராகவும் உதயநிதி ஸ்டாலின் தேர்வு செய்யப்பட்டு அவர் தனது பணியையும் தொடங்கியுள்ளார்.

இந்த சூழலில் திமுகவின் தலைமை அலுவலகமான சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று (மே 14) திமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் அனைத்து மாவட்டச் செயலாளர்களும் கலந்து கொண்டனர்.

கூட்டத்துக்கு பிறகு மு.க.ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில், "திமுகவில் அமைப்பு முறையில் அவசியமான மாற்றங்களை முன்னெடுப்பது பற்றி இன்றைய மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் பேசினேன். தோல்விக்கு யாரும் யாரையும் குறை சொல்ல வேண்டாம். கட்சித் தலைவர் என்கிற முறையில நானே இதுக்கு பொறுப்பேத்துக்குறேன். பின்னடைவை வென்று முன்னேறுவோம்! மீண்டு வருவோம், மீண்டும் வருவோம்!" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் தோல்விக்கான காரணத்தை திமுக தொண்டர்கள் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் காணொளி வெளியிட்டு அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

அந்த காணொளியில் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்திருப்பதாவது, "2026 தேர்தல் முடிவுகளை எடுத்துக் கொண்டால் திமுக ஒரு பெரிய பின்னடைவைச் சந்தித்திருக்கிறது. அதை நாம் ஏற்றுக் கொண்டு தான் ஆக வேண்டும். இது நிச்சயமாக நாம் எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் இல்லை. இதுக்கு அவர் காரணம், இவர் காரணம் என்று யாரும் யார் மேலேயும் பழியைப் போடாதீர்கள். தலைவராக இந்த தோல்விக்கு நானே பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறேன்.

வெற்றி கிடைக்கும் போது எனக்கு தான் அந்த கிரெடிட் வந்து சேருகிறது. தோல்வி அடையும் போதும் அந்த பழியை நான் தான் ஏற்க வேண்டும். அதுதான் ஒரு நல்ல தலைவருக்கான இலக்கணம். சரி, தோல்வியடைந்துவிட்டோம், அதையே நினைத்துக் கொண்டு முடங்கிட மாட்டேன். உடனே அப்டேட் ஆகி மீண்டு வருவேன். நாம் எல்லோரும் அப்படி தான் வர வேண்டும். அதற்கு உங்களுடைய ஆலோசனைகள், பரிந்துரைகள், ஐடியாக்கள் எனக்கு வேண்டும். எலெக்ஷன் என்றாலும், கரெக்ஷன் என்றாலும் உங்களிடம் தான் வந்தாக வேண்டும். மக்கள் தான் எல்லாம்.

இந்த தேர்தல் முடிவுகளுக்கு என்ன காரணம்? திமுக இன்னும் உங்களுக்காக எப்படி எல்லாம் உழைக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் என்று சொல்லுங்கள். உங்களுடைய கருத்துகளை ஓப்பனாக சொல்லுங்கள். அதற்காக தான் https://udanpirapinkural.in இந்த உடன்பிறப்பின் குரல் வெப்சைட். இதில் உங்கள் கருத்துகளை பதிவிடுவது மிகவும் எளிது. உங்கள் வாயிஸில் பேசி கருத்துகளை சொன்னீர்கள் என்றால் அது அப்படியே டைப் ஆகிவிடும். நேரடியாக நீங்களே டைப் செய்தும் சொல்லலாம். இல்லையென்றால் பேப்பரில் எழுதி அதை போட்டோ எடுத்து அப்லோடு செய்யலாம்.

இதையும் படிங்க: தமிழகத்தில் 10 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் - தமிழக அரசு உத்தரவு

உங்கள் கருத்துகள் எனக்கு வந்து சேர்ந்துவிடும். அதையெல்லாம் படித்து பரிசீலனை செய்து நாம் அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கையை வடிவமைக்கப் போகிறேன். நமது அணுகுமுறை, சிந்தனை, செயல்பாடு எல்லாவற்றையும் மாற்றியாக வேண்டும். காலத்திற்கு ஏற்றார்போல் 'Evolve' ஆகித்தான் ஆக வேண்டும். உங்கள் கருத்துகளின் அடிப்படையில் திமுக 2.0 வரும். கட்சியில் எல்லாம் லெவல்லையும் தேவையான மாற்றங்களைச் செய்ய போகிறேன். இதனால் அடுத்த நூறாண்டுகளுக்கும் இந்த இயக்கம், உயிர்ப்போடு இயங்கும். உங்களுக்காக இயங்கும். உடன்பிறப்பே நீங்கள் சொல்லுங்கள். நான் கேட்கிறேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

DMK
MKSTALIN
ELECTION DEFEAT
DMK WORKERS
UDANPIRAPIN KURAL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.