ETV Bharat / state

தேர்தலில் தோல்வி - கால்நடைகளை பராமரிக்கும் பணியில் பிஸியான முன்னாள் எம்எல்ஏ

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் சசிகலாவுடன் கூட்டணி அமைத்து ராமதாஸ் அணியின் சார்பில் போட்டியிட்ட வேட்பாளர்கள் ஒருவர் கூட வெற்றி பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மாட்டை பராமரிக்கும் முன்னாள் எம்எல்ஏ அருள்
மாட்டை பராமரிக்கும் முன்னாள் எம்எல்ஏ அருள் (Facebook/ Arul Ramadas MLA)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 8, 2026 at 8:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சேலம்: சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்த சேலம் மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி முன்னாள் எம்எல்ஏ அருள், கால்நடைகளை பராமரிக்கும் பணியில் பிஸியாக இருப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

நடந்து முடிந்த 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் யாருக்கும் பெரும்பான்மைக் கிடைக்காததால் ஆட்சியமைப்பதில் இழுபறி நீடித்து வருகிறது. இதனால் தமிழ்நாடு அரசியலில் குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களை கைப்பற்றிய நிலையில், 5 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட காங்கிரஸ் ஆட்சியமைக்க ஆதரவை வழங்கியுள்ளது. இந்த நிலையில், பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் அணி சார்பில் சேலம் மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக மீண்டும் அருள் போட்டியிட்டார்.

இந்த தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணியில் பாமக சார்பில் கார்த்தி, திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக சார்பில் அழகாபுரம் மோகன்ராஜ், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் லட்சுமணன் ஆகியோர் போட்டியிட்டனர். இதில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர் லட்சுமணன், 1,20,407 வாக்குகளைப் பெற்று தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட பாமக வேட்பாளர் கார்த்தியை சுமார் 74,867 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியிருந்தார்.

நான்காமிடம் பிடித்த அருள், சுமார் 12,532 வாக்குகளை மட்டுமே பெற்று டெபாசிட் இழந்தார். இந்த நிலையில், தேர்தலில் தோல்வியடைந்த அருள் தனது தோட்டத்தில் வளர்க்கப்பட்டு வரும் மாடு, கழுதை, குதிரை, எருமை ஆகியவற்றைப் பராமரித்தும், நேரத்தைச் செலவிட்டும் வருகிறார்.

குதிரையில் முன்னாள் எம்எல்ஏ
குதிரையில் முன்னாள் எம்எல்ஏ (Facebook/ Arul Ramadas MLA)
இதையும் படிங்க: தவெக ஆட்சி அமைப்பதற்கு அனுமதி மறுப்பு - தமிழக ஆளுநரை கண்டித்து போராட்டம்

இது குறித்து முன்னாள் எம்எல்ஏ அருள் தனது அதிகாரப்பூர்வமாக ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில், "நம்ம வேலைய பாக்க நம்ம தோட்டத்தில் மாடு, எருமை, குதிரை, புதிதாக பிறந்த கழுதை....மேய்க்கும் பணியில் நா ரொம்ப பிசி....." என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அத்துடன், பிறந்த கழுதையைக் கொஞ்சும் புகைப்படத்தையும், குதிரையில் பயணிப்பது போன்ற புகைப்படத்தையும், மாடுகளைப் பராமரிக்கும் புகைப்படத்தையும் பதிவிட்டுள்ளார். இவரது புகைப்படங்கள் மற்றும் பதிவு சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கழுதையுடன் முன்னாள் எம்எல்ஏ
கழுதையுடன் முன்னாள் எம்எல்ஏ (Facebook/ Arul Ramadas MLA)

நடந்து முடிந்த தேர்தலில் சசிகலாவுடன் கூட்டணி அமைத்துப் போட்டியிட்ட ராமதாஸ் அணியின் வேட்பாளர்கள் ஒருவர் கூட வெற்றி பெறவில்லை. எனினும், அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் போட்டியிட்ட பாமக, நான்கு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது. தருமபுரி சட்டமன்றத் தொகுதியில் பாமக சார்பில் போட்டியிட்ட முனைவர்.சௌமியா அன்புமணி அபார வெற்றி பெற்று அசத்தியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

FORMER MLA ARUL
SALEM WEST CONSTITUENCY
RAMADOSS
CATTLE HERDING DUTIES
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION DEFEAT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.