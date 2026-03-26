தமிழ்நாட்டில் ரூ.189.74 கோடி மதிப்பிலான பணம், பொருட்கள் பறிமுதல் - தேர்தல் ஆணையம் அப்டேட்
தமிழ்நாடு உட்பட தேர்தல் நடைபெறவுள்ள 5 மாநிலங்களில் மொத்தமாக இதுவரை ரூ. 408.82 கோடிக்கும் அதிகமான சட்டவிரோதப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
Published : March 26, 2026 at 10:27 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் மார்ச் 25 வரை ரூ.189.74 கோடி மதிப்பிலான பணம், பரிசு பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இந்த நிலையில் மாநிலம் முழுவதும் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்துள்ளதால் பறக்கும் படையினர் ஆங்காங்கே தீவிர சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டில் மார்ச் 25 வரை ரூ.189.74 கோடி சட்டவிரோதப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், தமிழ்நாடு உட்பட தேர்தல் நடைபெறவுள்ள 5 மாநிலங்களில் மொத்தமாக ரூ. 408.82 கோடிக்கும் அதிகமான சட்டவிரோதப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதுகுறித்து தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், '' அசாம், கேரளா, புதுச்சேரி, தமிழ்நாடு மற்றும் மேற்கு வங்காளம் ஆகிய மாநிலங்களின் சட்டப்பேரவைக்கான பொதுத் தேர்தல் மற்றும் 6 மாநிலங்களுக்கான இடைத்தேர்தல் அட்டவணையை இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் (ECI) மார்ச் 15, 2026 அன்று அறிவித்தது. தேர்தல் நடத்தை விதிகளை (MCC) மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகள் கடுமையாகப் பின்பற்றுவதை உறுதி செய்யுமாறு ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
மார்ச் 24, 2026 அன்று தேர்தல் ஆணையம் ஒரு ஆய்வுக் கூட்டத்தை நடத்தியது. இதில் 5 தேர்தல் நடக்கும் மாநிலங்கள்/யூனியன் பிரதேசங்கள் மற்றும் அவற்றின் 12 எல்லை மாநிலங்களின் தலைமைச் செயலாளர்கள், தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரிகள் (CEOs), காவல்துறை தலைமை இயக்குநர்கள் (DGPs) மற்றும் மூத்த அதிகாரிகள், அமலாக்க முகமைகளின் தலைவர்களுடன் ஆலோசிக்கப்பட்டது. வன்முறையற்ற, மிரட்டல் இல்லாத மற்றும் தூண்டுதல்கள் இல்லாத தேர்தலை உறுதி செய்யுமாறு அவர்களுக்கு ஆணையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
புகார்கள் மீது 100 நிமிடங்களுக்குள் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய, மாநிலங்கள் முழுவதும் 5,173-க்கும் மேற்பட்ட பறக்கும் படைகள் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளன. இது தவிர, வெவ்வேறு இடங்களில் திடீர் வாகனச் சோதனைகளை (Nakas) மேற்கொள்ள 5,200-க்கும் மேற்பட்ட நிலையான கண்காணிப்புக் குழுக்கள் (SSTs) ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன.
மார்ச் 25, 2026 வரை ரூ. 408.82 கோடிக்கும் அதிகமான சட்டவிரோதப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதில் ரூ. 17.44 கோடி ரொக்கம், ரூ. 37.68 கோடி மதிப்பிலான மதுபானம் (16.3 லட்சம் லிட்டர்), ரூ. 167.38 கோடி மதிப்பிலான போதைப்பொருள், ரூ. 23 கோடி மதிப்பிலான விலைமதிப்பற்ற உலோகங்கள் மற்றும் ரூ. 163.30 கோடிக்கும் அதிகமான இதர இலவசப் பொருட்கள் அடங்கும்.
சோதனைகளின் போது சாதாரண குடிமக்கள் எவ்வித சிரமத்திற்கும் அல்லது துன்புறுத்தலுக்கும் ஆளாகாமல் இருப்பதை அமலாக்கத் துறையினர் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் ஆணையம் வலியுறுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பான புகார்களைத் தீர்க்க மாவட்ட அளவிலான குறைதீர்க்கும் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
தேர்தல் நடத்தை விதி மீறல்கள் குறித்து குடிமக்கள் அல்லது அரசியல் கட்சிகள் ECINET-ல் உள்ள C-Vigil Module மூலம் புகார் அளிக்கலாம். மார்ச் 15 முதல் மார்ச் 25 வரை, சி-விஜில் (C-Vigil) செயலி மூலம் 70,944 புகார்கள் வந்துள்ளன. இவற்றில் 70,831 புகார்கள் தீர்க்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் 67,899 புகார்கள் (அதாவது 95.8%) 100 நிமிடங்களுக்குள் தீர்க்கப்பட்டுள்ளன.
புகார்களைத் தெரிவிக்க 1950 என்ற தகவல் அழைப்பு மைய எண் (Call Centre number) உள்ளிட்ட புகார் குறைதீர்க்கும் அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் அல்லது அரசியல் கட்சிகள் சம்பந்தப்பட்ட மாவட்டத் தேர்தல் அதிகாரி (DEO) அல்லது தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரியிடம் (RO) புகார் அளிக்கலாம்'' என அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.