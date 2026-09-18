7,405 தொடக்கக் கூட்டுறவுச் சங்கங்களுக்கு தேர்தல்: பட்டியல் கோரும் கூட்டுறவுச் சங்க தேர்தல் ஆணையம்
ஒவ்வொரு நிலையிலும் தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டிய சங்கங்களின் விவரங்களையும் மாவட்டவாரியாக பட்டியலிட்டு வழங்க வேண்டும் கூட்டுறவு சங்க தேர்தல் ஆணையம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
Published : September 18, 2026 at 4:30 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கூட்டுறவுச் சங்கங்களுக்கான தேர்தலை நடத்துவதற்காக, அடுத்த 5 கட்டங்களுக்கான பட்டியலை விரைந்து அனுப்புமாறு மாநில கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் தேர்தல் ஆணையம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு மாநில கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் தேர்தல் ஆணையர் தயானந்த் கட்டாரியா, கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் பதிவாளருக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்.
கடித விவரம்: முதற்கட்டமாக Phase I-ல் 38 மண்டலங்களில் தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டிய கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் எண்ணிக்கை தொடர்பான பட்டியல்கள் சரிபார்க்கப்பட்டுள்ளதாக பதிவாளர் அலுவலக மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, Phase I-ல் தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டிய 7,405 தொடக்கக் கூட்டுறவுச் சங்கங்களுக்கான தேர்தல்கள் 4 நிலைகளில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
எனவே, Phase I-ல் உள்ள 7,405 சங்கங்களில், ஒவ்வொரு நிலையிலும் (Stage I முதல் Stage IV வரை) தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டிய சங்கங்களின் விவரங்களை மாவட்ட வாரியாக தனித்தனியாக பட்டியலிட வேண்டும்.
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இந்தப் பட்டியல்களை உடனடியாக மின்னஞ்சல் மூலமும், அச்சுப் பிரதியாகவும் (Hard Copy) அனுப்பி வைக்க்க வேண்டும்.
மேலும், Phase II முதல் Phase V வரையிலான கட்டங்களில் தேர்தல் நடத்த வேண்டிய கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் பட்டியல்களையும் விரைந்து அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.
ஒவ்வொரு நிலையிலும் தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டிய சங்கங்களின் விவரங்களையும் மாவட்டவாரியாக பட்டியலிட்டு வழங்க வேண்டும்.
மேற்கண்ட விவரங்களைக் கொண்ட சங்கப் பட்டியல்களை உடனடியாக மின்னஞ்சல் மூலமும், அச்சுப் பிரதியாகவும் (Hard Copy) தேர்தல் ஆணையத்துக்கு அனுப்பி வைக்குமாறு கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் பதிவாளரிடம் மாநில கூட்டுறவு சங்கங்களின் தேர்தல் ஆணையம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.