முதலமைச்சரின் செயலாளருக்கு எதிராக எந்த குற்றச்சாட்டும் இல்லை; நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் ஆணையம் தகவல்
தேர்தல் நடத்தையை மீறியதாக முதலமைச்சரின் செயலாளர் உமாநாத் ஐஏஎஸ் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி வழக்கு தொடரப்பட்டது.
Published : April 17, 2026 at 8:02 PM IST
சென்னை: தேர்தல் நடத்தை விதிகளை மீறி செயல்பட்டதாக முதலமைச்சரின் செயலாளர் உமாநாத் ஐஏஎஸ்-க்கு எதிராக எந்த குற்றச்சாட்டு இல்லை என தேர்தல் ஆணையம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் உள்ளன. இந்நிலையில், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் தனி செயலாளர் உமாநாத் ஐஏஎஸ், தேர்தல் நடத்தை விதிகளை மீறும் வகையில் செயல்பட்டு வருவதாக பாஜக வழக்கறிஞர் மோகன்தாஸ் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அதில், 'தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ள நிலையில் முதலமைச்சரின் தனிச் செயலாளராக உள்ள
உமாநாத், மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும், காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கும் உத்தரவுகளை பிறப்பித்து வருவதாக குற்றம்சாட்டியிருந்தார். இது தேர்தல் விதிமுறைகளுக்கு எதிரானது. தேர்தல் காலத்தில் அதிகாரிகள் இடமாற்றம் செய்யப்படும் நிலையில், முதலமைச்சரின் தனிச் செயலாளராக இருக்கும் உமாநாத ஐஏஎஸ் பொறுப்பில் மாற்றம் செய்ய வேண்டும். அவர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டும்' என்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. இதில் தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் வழக்கறிஞர் நிரஞ்சன் ராஜகோபால் ஆஜரானாகி வாதிட்டார்.
அப்போது அவர், 'இடமாற்றம் தொடர்பான பொதுநல வழக்கு விசாரணைக்கு உகந்ததல்ல என்று இந்த நீதிமன்றம் ஏற்கெனவே தீர்ப்பளித்துள்ளது. முதலமைச்சரின் தனிச் செயலாளருக்கு எதிராக எந்த குற்றச்சாட்டும் இல்லை. மனுதாரர் கூறும் குற்றச்சாட்டுக்களுக்கு எந்த அடிப்படை ஆதாரங்களையும் சமர்ப்பிக்கவில்லை. வெறும் அச்சத்தின் அடிப்படையில் இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. பதில் மனு தாக்கல் செய்ய அவகாசம் வழங்க வேண்டும்' என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
இதனை ஏற்ற நீதிபதிகள், ஏப்ரல் 20-ம் தேதிக்குள் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட்டு, விசாரணையை ஏப்ரல் 21-ம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்தனர்.