ரூ.8,000 கூப்பன் விநியோகம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது - தேர்தல் ஆணையம்
திமுகவினர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவிடக் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.
Published : April 21, 2026 at 4:11 PM IST
சென்னை : இல்லத்தரசி திட்டத்துக்கான 8,000 ரூபாய் கூப்பன்களை விநியோகித்தது தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
சட்டமன்ற தேர்தலையொட்டி திமுக வெளியிட்ட தேர்தல் அறிக்கையில், இல்லத்தரசி திட்டத்தின்கீழ் 8,000 ஆயிரம் ரூபாய்க்கான கூப்பன்கள் வழங்கப்படும் எனவும், அதில் விருப்பப்பட்ட வீட்டு உபயோக பொருட்களை மகளிர் வாங்கிக் கொள்ளலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
தொகுதிவாரியாக தேர்தல் பரப்புரையும் தீவிரமாக நடைபெற்று வந்தது. இந்நிலையில், திமுக வாக்குறுதியில் அறிவித்த 8,000 ரூபாய்க்கான கூப்பன்களை அக்கட்சியினர், தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை மீறி வாக்காளர்களுக்கு விநியோகித்து வருவதாக அதிமுக வழக்கறிஞர் அணி துணைச் செயலாளர் ஆர்.ஏ.எஸ்.செந்தில்வேல் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
அந்த மனுவில், கோவை தெற்கு, பர்கூர், பாலக்கோடு, கும்பகோணம் மற்றும் அண்ணாநகர் உள்ளிட்ட பல தொகுதிகளில், முதல்வர் புகைப்படம், வரிசை எண்ணுடன் இந்த கூப்பன்கள் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகின்றன. போட்டியிடும் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் மட்டுமே இந்த கூப்பன்களை வழங்க முடியும் எனவும், ஆட்சிக்கு வரும் முன்பே கூப்பன்கள் விநியோகிப்பது மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டப்படி குற்றம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
சில தொகுதிகளில் திமுக வேட்பாளர்களும், சில தொகுதிகளில் திமுக-வினரும் இந்த கூப்பன்களை விநியோகித்து வருவதாகக் கூறி, தேர்தல் ஆணையத்துக்கு மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என குற்றம்சாட்டிருந்தார். இந்த கூப்பன்களை பறிமுதல் செய்து, திமுகவினர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என மனுவில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
இந்த வழக்கு, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, இல்லத்தரசிகளுக்கான ரூ.8000 கூப்பன் விநியோகம் தொடர்பாக வந்த புகார் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு, வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், இது சம்பந்தமாக விளக்கம் கேட்டு சம்பந்தப்பட்ட அரசியல் கட்சிக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் தெரிவித்தார்.
தேர்தல் ஆணையத்தின் பதிலை பதிவு செய்து கொண்ட தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வு, வழக்கை முடித்து வைத்து உத்தரவிட்டனர்.