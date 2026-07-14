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தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் குழந்தைகளை பயன்படுத்தலாமா? உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் ஆணையம் பதில்

வாக்காளர்கள் அனைவரும் வயது வந்தவர்கள், சொந்தமாக சிந்தித்து முடிவெடுக்கக் கூடியவர்கள். அவர்களுக்கு யாரும் எந்த அழுத்தமும் கொடுக்க முடியாது என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம் -கோப்புப்படம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் -கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 14, 2026 at 8:55 PM IST

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சென்னை: தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் குழந்தைகளை பயன்படுத்துவது தொடர்பாக ஆய்வு செய்ய உள்ளதாக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் ஆணையம் பதில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது.

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலின்போது குழந்தைகளை பிரச்சாரத்திற்கு பயன்படுத்தியது, வாக்காளர்களுக்கு பணப்பட்டுவாடா செய்தது போன்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்ட திமுக, அதிமுக, தவெக உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கு எதிராக, சுதந்திரமான விசாரணை நடத்த இந்திய தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

கடலூர் மாவட்டம் புவனகிரியைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் எல்.வாசுகி, இந்த பொதுநல மனுவை தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த வழக்கானது, தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி , நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

அதில், "பணப்பட்டுவாடா தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகளை கையாள ஏற்கனவே சட்டப்பிரிவுகள் உள்ளன. அதன் அடிப்படையில் தேர்தல் வழக்கும் தாக்கல் செய்யலாம்.

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தேர்தலில் பணப்பட்டுவாடாவை தடுக்க பறக்கும்படை, கண்காணிப்பு குழு என பல நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. நடந்து முடிந்த தேர்தலில் தமிழகத்தில் 599 கோடியே 24 லட்சம் ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

குழந்தைகளை தேர்தல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுத்தக் கூடாது என ஏற்கெனவே அரசியல் கட்சிகளின் வேட்பாளர்களுக்கு கடிதங்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன.

இந்த வழக்கில் குறிப்பிட்ட எந்த சம்பவத்தையும் மனுதாரர் குறிப்பிட்டு சொல்லவில்லை. வாக்காளர்கள் அனைவரும் வயது வந்தவர்கள், சொந்தமாக சிந்தித்து வாக்களிக்கக்கூடியவர்கள்.

அப்படியிருக்கையில், குறிப்பிட்ட எந்த ஒரு கட்சிக்கும் வாக்களிக்கும்படி அவர்களுக்கு யாரும் எந்த அழுத்தமும் கொடுக்க முடியாது.

வாக்காளர்கள் மீது செல்வாக்கை செலுத்துவது என்பது ஒரு வகையில் ஊழல் நடவடிக்கைதான். குழந்தைகளை பிரச்சாரத்தில் பயன்படுத்துவது சரிதானா? என்பது குறித்து ஆய்வு செய்யப்படவுள்ளது. தேவைப்பட்டால், இதுசம்பந்தமாக விதிகள் வகுக்கப்படும்" என தனது பதில் மனுவில் தேர்தல் ஆணையம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்த பதில் மனுவை ஆராய்ந்த தலைமை நீதிபதி அமர்வு, வழக்கின் அடுத்தக்கட்ட விசாரணையை ஜூலை 22 ஆம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்து உத்தரவிட்டது.

TAGGED:

CHILDREN ELECTION CAMPAIGN
CM VIJAY
உயர்நீதிமன்றம்
தேர்தல் ஆணையம்
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