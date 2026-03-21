2026 சட்டமன்ற தேர்தல்: குறிப்பிட்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் பிரத்யேக வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்க தேர்தல் ஆணையம் திட்டம்

Published : March 21, 2026 at 8:16 AM IST

சென்னை: அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் வசிப்போர் அனைவரும் வாக்களிக்கும் வகையில் இந்த முறை அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் வாக்குச்சாவடிகளை அமைக்க தேர்தல் ஆணையம் திட்டமிட்டிருக்கிறது.

தமிழ்நாட்டில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், தேர்தல் ஆணையத்தின் கட்டுப்பாட்டின்கீழ் தேர்தல் பணிகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன. சென்னை போன்ற பெரு நகரங்களில் அடுக்குமாடி குடியிருப்புவாசிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக்கொண்டே போகிறது. பெரும்பாலான குடியிருப்புகளில் வசிக்கும் முதியவர்கள் மற்றும் உடல்நல குறைபாடுள்ளவர்கள் வீட்டை விட்டே வெளியே வருவதில்லை.

எனவே, இதுபோன்றோரின் வசதிக்காகவும், சட்டமன்றத் தேர்தலில் அனைவரும் வாக்களிக்கும் வகையிலும் தேர்தல் ஆணையம் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் வாக்குச்சாவடிகளை அமைக்க திட்டமிட்டிருக்கிறது. அதன்படி, உயரமான அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் மற்றும் குழு வீட்டு வசதி சங்க வளாகங்களுக்குள்ளேயே வாக்குச்சாவடி வசதிகளைத் தேர்தல் ஆணையம் ஏற்படுத்தி வருகிறது.

தமிழ்நாடு முழுவதிலும் உள்ள 38 மாவட்டங்களில் குறிப்பிட்ட சில மாவட்டங்களை தேர்ந்தெடுத்து, அங்கே இருக்கும் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் வாக்குச்சாவடிகளை அமைக்க தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. அந்த வகையில் சென்னையிலுள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் 5, திருவள்ளூரில் 4, காஞ்சிபுரத்தில் 2, மதுரையில் 1, செங்கல்பட்டில் 2 என மொத்தமாக 14 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்படுவதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்திருக்கிறது.

மாவட்டவாரியாக அடுக்குமாடி குடியிருப்பு வாக்குச்சாவடிகளின் விவரம்

தேர்தல் ஆணையத்தின் முக்கிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்

  • மின்னணு அல்லது சமூக ஊடகங்களில் அரசியல் விளம்பரங்களை வெளியிட விரும்பும் அனைத்து அரசியல் கட்சிகள் (அங்கீகரிக்கப்பட்ட மற்றும் அங்கீகரிக்கப்படாதவை), போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் மற்றும் இதர நபர்கள், மாநில அல்லது மாவட்ட அளவிலான ஊடகச் சான்றளிப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழுவிடம் (MCMC) முன்-சான்றிதழ் பெற வேண்டும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் வேட்பாளர்கள் விளம்பரங்களுக்கு குறைந்தது 3 நாட்களுக்கு முன்னதாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
  • செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மூலம் உருவாக்கப்பட்ட உள்ளடக்கங்களுக்கான(Contents) வழிகாட்டுதல்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி 'ஆழ் மாறாட்டம்' (Deepfakes) மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் உருவாக்கப்பட்ட உள்ளடக்கங்களால் (Contents) ஏற்படும் சவால்களை தடுக்கும் வகையில் செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் உருவாக்கப்பட்ட அல்லது டிஜிட்டல் முறையில் மாற்றப்பட்ட அனைத்து உள்ளடக்கங்களிலும் (Contents) “AI-ஆல் உருவாக்கப்பட்டது”, “டிஜிட்டல் முறையில் மேம்படுத்தப்பட்டது” அல்லது “செயற்கை உள்ளடக்கம்” போன்ற தெளிவான லேபிள்கள் இருக்க வேண்டும்.
  • ஒருவரின் அனுமதியின்றி அவரது அடையாளம், குரல் அல்லது தோற்றத்தை தவறாகச் சித்தரிக்கும் மற்றும் வாக்காளர்களை திசைதிருப்பக்கூடிய உள்ளடக்கங்கள் (Contents) முற்றிலுமாகத் தடை செய்யப்பட்டுள்ளன.
  • அரசியல் கட்சிகளின் சமூக வலைதள பக்கங்களில் இத்தகைய தவறான அல்லது சட்டவிரோத உள்ளடக்கங்கள் கண்டறியப்பட்டாலோ அல்லது அதுகுறித்து புகார் அளிக்கப்பட்டாலோ, 3 மணி நேரத்திற்குள் அவை நீக்கப்பட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்களுக்கான (BLO) ஊதியம் உயர்வு

தற்போது, தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணியில் மொத்தம் 75,037 அலுவலர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். அவர்களின் அர்ப்பணிப்பைப் பாராட்டும் வகையில், அவர்களின் ஆண்டு ஊதியம் ரூ. 6,000-லிருந்து ரூ. 12,000-ஆக இரட்டிப்பாக்கப்பட்டுள்ளது. கூடுதலாக, சிறப்புத் திருத்தப் பணிகளுக்காக (SSR/SR) ரூ.2,000 சிறப்பு ஊக்கத்தொகையும் வழங்கப்படுகிறது.

இதன்படி, 2025–2026ஆம் ஆண்டிற்காக தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள BLO-க்களுக்கு மொத்தம் ரூ. 99,81,54,000/- நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

