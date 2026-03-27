நான்கு மாவட்ட எஸ்.பி.க்கள் மாற்றம்; தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி
அதிகாரிகள் பணியில் சேர்ந்தது தொடர்பான அறிக்கையை நாளை (மார்ச் 28) காலை 11.00 மணிக்குள் அனுப்பப்பட வேண்டும் என்று தேர்தல் ஆணையம் தனது கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது.
Published : March 27, 2026 at 8:37 PM IST
சென்னை: காஞ்சிபுரம், தஞ்சாவூர், தென்காசி, பெரம்பலூர் ஆகிய நான்கு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்களைப் பணியிட மாற்றம் செய்து இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஒரே கட்டமாக வரும் ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. அரசியல் கட்சிகள் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டும், தீவிர பரப்புரையையும் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மறுபுறம் தேர்தலை நேர்மையாக நடத்தும் வகையில் தேர்தல் அதிகாரிகள் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
தொகுதி வாரியாக அமைக்கப்பட்டுள்ள தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள், நிலையான கண்காணிப்புக் குழு அதிகாரிகள் தொடர்ந்து வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. அரசியல் கட்சிகள் வாக்காளர்களுக்கு பரிசுப் பொருட்கள் மற்றும் பணம் பட்டுவாடாச் செய்வதைத் தடுக்கும் வகையில் நடவடிக்கைகளை தேர்தல் ஆணையம் முடுக்கிவிட்டுள்ளது.
அந்த வகையில் தமிழ்நாட்டில் காஞ்சிபுரம், தஞ்சாவூர், தென்காசி, பெரம்பலூர் ஆகிய நான்கு மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர்களை இடமாற்றம் செய்து இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையம் இன்று (மார்ச் 27) உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையத்தின் செயலாளர் லதா திரிபாதி, தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளர் முருகானந்தத்திற்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்.
அதன்படி, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளராக ஜவஹர், பெரம்பலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளராக டாக்டர்.பிரபாகர், தஞ்சாவூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளராக சுந்தரவதனம், தென்காசி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளராக மயில்வாகனன் ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தேர்தல் ஆணையத்தின் வழிகாட்டுதல்கள் உடனடியாக அமல்படுத்தப்பட வேண்டும்; மேற்கண்ட ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியில் சேர்ந்தது தொடர்பான அறிக்கையை நாளை (மார்ச் 28) காலை 11.00 மணிக்குள் அனுப்பப்பட வேண்டும் என்றும், இடமாற்றம் செய்யப்பட்ட அதிகாரிகள், தேர்தல் முடியும் வரை தேர்தல் தொடர்பான எந்தவொரு பணிகளிலும் ஈடுபடுத்தக்கூடாது எனவும் கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் அறிவிப்புக்கு பிறகு ஏற்கனவே நான்கு காவல்துறை எஸ்.பி.க்கள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது மேலும் நான்கு எஸ்.பி.க்கள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.