தேர்தல் ஆணையம் குறிப்பிட்ட கட்சிக்கு மட்டும் நெருக்கடி தரவேண்டிய அவசியம் இல்லை: சீமான்

அடக்கு முறைகளுக்கு, ஒடுக்குமுறைகளுக்கு அஞ்சுபவன் புரட்சியாளனாகவோ, போராளியாகவோ, தலைவனாகவோ இருக்க முடியாது என சீமான் தெரிவித்தார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 7, 2026 at 4:26 PM IST

சென்னை: தேர்தல் ஆணையம் குறிப்பிட்ட ஒரு கட்சிக்கு மட்டும் நெருக்கடி தரவேண்டிய அவசியம் இல்லை என நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை எழும்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியின் நாம் தமிழர் கட்சியின் வேட்பாளர் சரண்யா மற்றும் மயிலாப்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதியின் வேட்பாளர் அருண் ஆகியோரை ஆதரித்து, சீமான் இன்று வீடு வீடாக சென்று தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்தார்.

பிரச்சாரத்திற்கு நடுவே செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "திமுக அரசு அரிசி பருப்பு வேட்டி சேலைக்கு மக்களை கையேந்தும் நிலைக்குத் தள்ளி தன்மானம் இழந்த மக்களாக அனைவரையும் மாற்றியுள்ளனர். இந்த நிலை மாற வேண்டும் என்று நாங்கள் தொடர்ந்து உழைக்கிறோம்" என்றார்.

சீமானுக்கு காரைக்குடியில் வீடோ, வாக்கோ இல்லாத நிலையில் அவர் ஏன் காரைக்குடியில் போட்டியிட வேண்டும் என்ற கார்த்தி சிதம்பரத்தின் விமர்சனத்துக்கு பதிலளித்த சீமான், "கார்த்தி சிதம்பரத்தின் பேச்சு சிறுபிள்ளைத்தனமானது. ராகுல் காந்தி வயநாட்டில் போட்டியிட்டார். அவருக்கு அங்கே வீடோ, வாக்கோ இருந்ததா? மேலூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளருக்கும், மேலூர் தொகுதிக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. ஓட்டும், வீடும் அந்தந்த தொகுதியில் இருப்பவர்தான் போட்டியிட வேண்டும் என்றால், தேசிய ஒருமைப்பாட்டை பற்றி பேசுவதற்கு உங்களுக்கு தகுதி இல்லை. சீமானை கண்டு அவர்கள் பயப்படுகிறார்கள் அந்த பயம் அவர்களுக்கு இருக்க வேண்டும்.

முதல்முறையாக புலியை பார்க்கிறார்கள்

இதுவரை களத்தில் நாய், நரி, பூனைகளை பார்த்திருப்பார்கள். முதல்முதலாக இப்போது களத்தில் புலியை பார்க்கிறீர்கள். என் கேள்விகளுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டும். காரைக்குடியில் வீடு இல்லை என்று கூறுகிறார்கள். ஆனால் இந்த நாடே எனது வீடு. நான் ஒட்டுமொத்த தமிழ் தேசிய இன மக்களின் செல்லப்பிள்ளை. நான் வெற்றி பெறுகிறேன் அல்லது தோற்றுப் போகிறேன். ஆனால் நான் மக்கள் மீது நம்பிக்கை கொண்டு தனித்துப் போட்டியிடுகிறேன். அந்த துணிவு இந்த நாட்டில் எந்த கட்சிக்கு இருக்கிறது?

தேர்தல் ஆணையம் கட்டுப்பாட்டில் தமிழகம் உள்ளது. தேர்தல் ஆணையம் குறிப்பிட்ட ஒரு கட்சிக்கு மட்டும் நெருக்கடி தரவேண்டிய அவசியம் இல்லை. நெருக்கடியை எதிர்த்து களத்தில் போராடி வர வேண்டும். அவன் தான் வீரன். நான் சந்திக்காத நெருக்கடி இல்லை. 260-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் என் மீது உள்ளன. நான் செல்லாத சிறை இல்லை. அடக்குமுறைகளுக்கு, ஒடுக்குமுறைகளுக்கு அஞ்சுபவன் புரட்சியாளனாகவோ, போராளியாகவோ, தலைவனாகவோ இருக்க முடியாது. பிரச்சாரத்துக்கு தடை விதித்தால் அதை மீறி தடையை உடைத்து பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டியது தானே?" என்று சீமான் கேள்வி எழுப்பினார்.

