பெரம்பூரில் விஜய் பிரச்சாரத்துக்கு அனுமதி வழங்கப்படாதது ஏன்? தேர்தல் அலுவலர் விளக்கம்

அரசியல் கட்சிகளின் பிரச்சாரத்தை பொறுத்தவரை, காவல்துறை அனுமதி வழங்கப்பட்ட இடங்களை தவிர வேறு இடங்கள் கேட்டால் அவற்றுக்கு அனுமதி கொடுப்பதில்லை என தேர்தல் அலுவலர் குமரகுருபரன் கூறினார்.

சென்னை மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி குமரகுருபரன்
சென்னை மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி குமரகுருபரன்
Published : March 27, 2026 at 4:39 PM IST

சென்னை: தவெக தலைவர் விஜய் நாளை (மார்ச் 28) பெரம்பூர் தொகுதியில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள இருந்த நிலையில், தற்போது வரை அதற்கான அனுமதி கிடைக்கவில்லை. இதுதொடர்பாக பேசிய சென்னை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரான குமரகுருபரன், முறைப்படி விண்ணப்பித்தால் அனுமதி வழங்கப்படும் எனக் கூறியுள்ளார்.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதனை முன்னிட்டு அரசியல் கட்சிகள் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், தவெக தலைவர் விஜய்யும் தமிழகம் முழுவதும் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள தயாராகி வருகிறார். இதன் முதற்கட்டமாக, சென்னை பெரம்பூரில் விஜய் நாளை பிரச்சாரம் செய்வதாக இருந்தது. வரும் தேர்தலில் பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் போட்டியிடவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில், விஜய்யின் இந்த பிரச்சாரம் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது.

இதனிடையே, இந்த பிரச்சாரத்திற்கு இப்போது வரை தேர்தல் அதிகாரிகள் அனுமதி வழங்கவில்லை. இதனால் நாளை திட்டமிட்டப்படி பெரம்பூரில் விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொள்வாரா என்பது தெரியவில்லை. இந்நிலையில், இந்த விவகாரம் குறித்து சென்னை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரான குமரகுருபரனிடம் நிருபர்கள் இன்று கேள்வியெழுப்பினர்.

அதற்கு பதிலளித்த அவர், "நாளைய விஜய் பிரச்சாரத்திற்கு இன்னும் அனுமதி வழங்கப்படவில்லை. அதே நேரத்தில், விஜய்க்கு அனுமதி மறுக்கப்படவில்லை என்பதை புரிந்துகொள்ள வேண்டும். இந்த விஷயத்தில் முறைப்படியே தேர்தல் ஆணையம் செயல்பட்டுள்ளது. பிரச்சாரத்துக்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும் எனில், தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் முறையாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பத்தின் அடிப்படையில் காவல்துறை ஆய்வு செய்து ஒப்புதல் வழங்கும். அதன் பின்னரே, பிரச்சாரத்திற்கான அனுமதியை தேர்தல் அதிகாரிகள் வழங்குவார்கள். காவல்துறை அனுமதி வழங்கப்பட்ட இடங்களை தவிர வேறு இடங்கள் கேட்டால் அவற்றுக்கு அனுமதி கொடுப்பதில்லை. அரசியல் கட்சிகள் கேட்கும் இடங்களில் எவ்வளவு கூட்டம் வரும்; பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளதா உள்ளிட்டவற்றை ஆராய்ந்தே அனுமதி வழங்கப்படுகிறது" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், அரசியல் கட்சிகளுக்கு பிரச்சாரம் செய்வதற்கு அனுமதி வழங்குவதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டால் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரியை தொடர்பு கொள்ளலாம். பிரச்சாரம் மேற்கொள்வதற்கு 48 மணிநேரத்திற்கு முன்னதாகவே அனுமதி பெற வேண்டும். அனுமதி வழங்க முடியாத இடங்களுக்கு அதற்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்து அந்த கட்சியை சேர்ந்தவர்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்படும்" என குமரகுருபரன் தெரிவித்தார்.

முன்னதாக, தேர்தல் ஏற்பாடுகள் குறித்து நிருபர்களிடம் பேசிய குமரகுருபரன், "சென்னையில் "16 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் இங்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு மண்டலங்களிலும் பாதுகாப்பு அறை ஏற்கனவே தயாராக உள்ளது. அங்கு இந்த மின்னணு இயந்திரங்கள் கொண்டு செல்லப்படும்.

சைதாப்பேட்டை, தியாகராய நகர், மயிலாப்பூர், வேளச்சேரி, ஆர்கே நகர், பெரம்பூர், வில்லிவாக்கம், எழும்பூர் உள்ளிட்ட தொகுதிகளுக்கு இன்று (மார்ச் 27) இயந்திரங்கள் அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன. மீதமுள்ள 8 தொகுதிகளுக்கு வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை இயந்திரங்கள் அனுப்பப்படும். இதையடுத்து, தேர்தல் பணியில் ஈடுபடவுள்ள அலுவலர்களுக்கு நாளை பயிற்சி வழங்கப்பட உள்ளது" என்றார்.

