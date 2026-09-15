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மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக் கணிப்புக்கு தேர்தல் ஆணையம் 'செக்'

இடைத்தேர்தலுக்கு முந்தைய அல்லது பிந்தைய வாக்குப்பதிவு தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம் பல அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளது.

இந்திய தேர்தல் ஆணையம்
இந்திய தேர்தல் ஆணையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 15, 2026 at 11:11 PM IST

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சென்னை: மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு முடிந்து 48 மணிநேரம் வரை கருத்துக்கணிப்பு வெளியிட தேர்தல் ஆணையம் தடை விதித்துள்ளது.

ஏற்கனவே தேர்தலுக்கு முந்தைய கருத்துக்கணிப்புக்கு தடை உள்ள நிலையில், தற்போது தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புக்கும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.

மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இத்தேர்தலில் ஆளும் தவெக, எதிர்க்கட்சி திமுக, அதிமுக, நாம் தமிழர் ஆகிய கட்சிகள் தனித்தனியே போட்டியிடுகின்றன.

தவெகவுக்கு அதிர்ச்சியளிக்கும் விதமாக, அக்கட்சிக்கு வெளியில் இருந்து ஆதரவு அளிக்கும் சிபிஐ, சிபிஎம் ஆகிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் தங்கள் வேட்பாளர்களை நிறுத்தியுள்ளன.

இதனால் இந்த இடைத்தேர்தலில் கிட்டத்தட்ட 5 முனைப் போட்டி நிலவுகிறது. இது, ஆளும் தவெகவுக்கு சாதகமா அல்லது பாதகமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

இது ஒருபுறம் இருக்க, இந்த இரு தொகுதி இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்து 48 மணிநேரம் வரை கருத்துக்கணிப்பு வெளியிட தேர்தல் ஆணையம் தடை விதித்துள்ளது.

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இதுகுறித்து தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "மதுராந்தகம் (தனி) மற்றும் தாராபுரம் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதிகளின் இடைத்தேர்தல்களுக்கான வாக்குப்பதிவு 06.10.2026 அன்று காலை 7.00 மணி முதல் மாலை 6.00 மணி வரை நடைபெறும்.

மேற்காணும் இடைத்தேர்தல்களின்போது, வாக்குப்பதிவுக்கு முந்தைய / பிந்தைய கருத்துக் கணிப்புகளின் முடிவுகளை வெளியிடுவதற்கும், பரப்புதலுக்கும் பின்வரும் வரையறைகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன.

அதன்படி, 06.10.2026 (செவ்வாய்க்கிழமை) காலை 7 மணியிலிருந்து மாலை 6.30 மணி வரை வாக்குப்பதிவு முடிந்த பின்னர், கருத்துக் கணிப்புகளை நடத்துவது மற்றும் அதனை அச்சு ஊடகம் அல்லது மின்னணு ஊடகம் வாயிலாக வெளியிடுவது அல்லது வேறு ஏதேனும் முறையில் பரப்புவது ஆகியவற்றுக்கு தடை விதிக்கப்படுகிறது.

மேற்காணும் இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு முடிவடைந்து 48 மணிநேரம் வரை ஏதேனும் கருத்துக் கணிப்பு அல்லது பிற வாக்குப்பதிவு ஆய்வு முடிவுகள் உட்பட, எந்தவொரு தேர்தல் விவகாரங்களையும், எந்தவித மின்னணு ஊடகத்தில் காட்சிப்படுத்துவது தடை செய்யப்படுகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

மதுராந்தகம்
தாராபுரம்
இடைத்தேர்தல்
கருத்துக்கணிப்பு
MADURANTAKAM DHARAPURAM BYELECTION

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