வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் குறித்து அச்சப்பட வேண்டாம் - உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் ஆணையம் உறுதி!
தமிழ்நாட்டில் 2002-2005ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகள் தற்போதுதான் மேற்கொள்ளப்படுகிறது என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 3, 2025 at 2:22 PM IST
சென்னை: வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகள் (SIR) குறித்து யாரும் அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை என்றும், இப்பணிகள் எதிர்பார்த்ததைவிட சிறப்பாக மேற்கொள்ளப்படும் எனவும்சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் ஆணையம் உறுதி அளித்துள்ளது.
தி.நகர், தாம்பரம் தொகுதிகளில் உள்ள வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெறுள்ள இறந்தவர்கள், புலம்பெயர்ந்தவர்கள், தகுதியற்றவர்கள் மற்றும் இரட்டை பதிவு செய்த வாக்களர்களின் பெயர்களை பட்டியலில் இருந்து நீக்கக் கோரி தேர்தல் ஆணையத்திற்கு தி.நகர் தொகுதி முன்னாள் அதிமுக எம்எல்ஏ சத்தியநாராயணன் சார்பில் விண்ணப்பம் அளிக்கப்பட்டது. எனினும், இதன் மீது தேர்தல் ஆணையம் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை எனத் தெரிகிறது.
இந்நிலையில், இந்த விண்ணப்பத்தை பரிசீலிக்க, தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவிடக் கோரி முன்னாள் எம்எல்ஏ சத்தியநாரணயன் மற்றும் அதிமுக வழக்கறிஞர் விநாயகம் சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த மனுவானது, தலைமை நீதிபதி எம்.எம் ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் ஆஜரான நிரஞ்சன் ராஜகோபால், "ஆண்டுதோறும் ஜனவரி மாதம் வாக்களர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தப்பணிகள் நடைபெறும். ஒவ்வொரு தேர்தலுக்கு முன்பும் வாக்களார் சிறப்பு திருத்தப்பணிகள் நடைபெறுவது இயல்பானது.
தமிழ்நாடு உள்பட 12 மாநிலங்களில் சிறப்பு திருத்த தீவிர பணிகள் மேற்கொள்வது தொடர்பாக அக்டோபர் 27ஆம் தேதி தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படையில், நாளை (நவ 04) முதல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகள் துவங்கப்பட உள்ளன.
இப்பணிகள் மூலம் முழுமையான வாக்காளர் பட்டியல் மாற்றியமைக்கப்பட உள்ளது. ஒவ்வொரு வாக்களாருக்கும் படிவங்கள் வழங்கப்பட்டு, பூர்த்தி செய்த படிவங்களை சரிபார்த்து டிசம்பர் மாதம் 9ஆம் தேதி சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகள் அடிப்படையில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும். அப்போது வரைவு பட்டியலுக்கு ஆட்சேபம் தெரிவிக்கலாம், ஆட்சேபனையை ஏற்று முழுமையாக பரிசீலித்த பிறகே இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும்" என தெரிவித்தார்.
மேலும், தேர்தல் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "கடந்த 1950ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு 10 முறை சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகள் நடத்தப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் 2002-2005ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு, அதாவது 20 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் தற்போதுதான் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகள் தற்போது மேற்கொள்ளப்படுகிறது. வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகள் குறித்து யாரும் அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை. இப்பணிகள் எதிர்பார்த்ததைவிட சிறப்பாக மேற்கொள்ளப்படும்" என கூறினார்.
இதுபோல, கரூர் சட்டமன்ற தொகுதி வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள இறந்தவர்களின் பெயர்களை நீக்கக்கோரி முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தாக்கல் செய்த வழக்கு, நிலுவையில் உள்ளதாகவும் தேர்தல் ஆணைய தரப்பு வழக்கறிஞர் சுட்டிக்காட்டினார். இந்த வாதங்களை பதிவுசெய்து கொண்ட நீதிபதிகள், இதுதொடர்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள அனைத்து வழக்குகளையும் நவம்பர் 13ஆம் தேதி விசாரணைக்கு பட்டியலிட உத்தரவிட்டனர்.