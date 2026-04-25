சென்னையில் 83.68% வாக்குகள் பதிவு - தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு

சென்னையில் கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலைவிட 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் 4,391 வாக்குகள் மட்டுமே கூடுதலாக பதிவாகியுள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 25, 2026 at 8:06 PM IST

சென்னை: நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் சென்னையில் மட்டும் 83.68% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இதில், தமிழ்நாடு முழுவதும் மொத்தம் 85.10 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. அதிக வாக்குகள் பதிவாகியதன் மூலம் தமிழ்நாடு புதிய வரலாற்று சாதனையை படைத்துள்ளது. இந்நிலையில், சென்னையில் இம்முறை இதுவரை இல்லாத வகையில் 83.68 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

சென்னை மாவட்டத்திற்கு உள்பட்ட 16 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் மொத்தம் 28,93,505 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இவர்களில், ஆண் வாக்காளர்கள் 13,95,716 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 14,96,921 பேரும், மூன்றாம் பாலினத்தவர் 868 பேரும் உள்ளனர். 18 வயது இளம் வாக்காளர்கள் மட்டும் 74,089 பேர் உள்ளனர். சென்னையில் உள்ள 16 தொகுதிகளிலும் வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க ஏதுவாக 975 இடங்களில் 4,085 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டு, ஏப்.23-ம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது.

அதில், மொத்தம் உள்ள 28,93,505 வாக்காளர்களில் 24,21,186 வாக்காளர்கள் வாக்களித்துள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. அதாவது, ஆண் வாக்காளர்கள் 11,72,568 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 12,48,129 பேரும், மூன்றாம் பாலின வாக்காளர்கள் 489 பேரும் வாக்களித்துள்ளனர்.

2016-ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில், சென்னையில் மொத்தம் உள்ள 39.75 லட்சம் வாக்காளர்களில் 24.33 லட்சம் பேர், (61.2%) வாக்களித்தனர். 2021-ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் மொத்தம் உள்ள 40.04 லட்சம் வாக்காளர்களில் 24.16 லட்சம் பேர் (60%) வாக்களித்தனர்.

இந்த முறை, 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் SIR-க்கு பிறகு மொத்தம் உள்ள 28.30 லட்சம் வாக்காளர்களில் 24,21,186 பேர் (83.68%) வாக்களித்துள்ளனர். கடந்த தேர்தல்களுடன் ஒப்பிடும்போது, குறிப்பாக 2021 சட்டமன்ற தேர்தலை விட 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் 4,391 வாக்குகள் மட்டுமே கூடுதலாக பதிவாகியுள்ளது.

அதிலும், அதிகபட்சமாக ஆர்.கே.நகரில் 90.56% வாக்குகளும்; பெரம்பூரில் 89.74% வாக்குகளும் பதிவாகியுள்ளன. குறைந்தபட்சமாக மயிலாப்பூரில் 74.84% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

சென்னையில் உள்ள 16 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் பதிவான வாக்குகளின் விவரம்

  • கொளத்தூர் - 86.11%
வ.எண்விவரம்பதிவான வாக்குகள்
1ஆண்கள்88,085
2பெண்கள்94,278
3மற்றவர்கள்19
மொத்தம்1,82,382
  • பெரம்பூர் - 89.74%
வ.எண்விவரம்பதிவான வாக்குகள்
1ஆண்கள்98,417
2பெண்கள்1,04,560
3மற்றவர்கள்41
மொத்தம்2,03,072
  • ஆயிரம் விளக்கு - 82.76%
வ.எண்விவரம்பதிவான வாக்குகள்
1ஆண்கள்62,461
2பெண்கள்67,859
3மற்றவர்கள்46
மொத்தம்1,30,366
  • சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி - 84.28%
வ.எண்விவரம்பதிவான வாக்குகள்
1ஆண்கள்68,057
2பெண்கள்71,820
3மற்றவர்கள்46
மொத்தம்1,39,923
  • துறைமுகம் - 82.53%
வ.எண்விவரம்பதிவான வாக்குகள்
1ஆண்கள்49,928
2பெண்கள்49,185
3மற்றவர்கள்28
மொத்தம்99,141
  • அண்ணா நகர் - 85.65%
வ.எண்விவரம்பதிவான வாக்குகள்
1ஆண்கள்77,920
2பெண்கள்83,806
3மற்றவர்கள்25
மொத்தம்1,61,751
  • சைதாபேட்டை - 77.85%
வ.எண்விவரம்பதிவான வாக்குகள்
1ஆண்கள்77,179
2பெண்கள்81,721
3மற்றவர்கள்30
மொத்தம்1,58,930
  • ராயபுரம் - 79.14%
வ.எண்விவரம்பதிவான வாக்குகள்
1ஆண்கள்61,298
2பெண்கள்65,022
3மற்றவர்கள்26
மொத்தம்1,26,346
  • ஆர்கே நகர் - 90.56%
வ.எண்விவரம்பதிவான வாக்குகள்
1ஆண்கள்86,111
2பெண்கள்94,371
3மற்றவர்கள்51
மொத்தம்1,80,533
  • திருவிக நகர் - 78.66%
வ.எண்விவரம்பதிவான வாக்குகள்
1ஆண்கள்69,165
2பெண்கள்73,656
3மற்றவர்கள்43
மொத்தம்1,42,864
  • எழும்பூர் - 85.55%
வ.எண்விவரம்பதிவான வாக்குகள்
1ஆண்கள்58,050
2பெண்கள்60,635
3மற்றவர்கள்41
மொத்தம்1,18,726
  • விருகம்பாக்கம் - 81.51%
வ.எண்விவரம்பதிவான வாக்குகள்
1ஆண்கள்82,892
2பெண்கள்88,586
3மற்றவர்கள்29
மொத்தம்1,71,507
  • வில்லிவாக்கம் - 86.01%
வ.எண்விவரம்பதிவான வாக்குகள்
1ஆண்கள்68,006
2பெண்கள்72,499
3மற்றவர்கள்17
மொத்தம்1,40,522
  • தியாகராய நகர் - 83.55%
வ.எண்விவரம்பதிவான வாக்குகள்
1ஆண்கள்64,192
2பெண்கள்68,428
3மற்றவர்கள்19
மொத்தம்1,32,639
  • மயிலாப்பூர் - 74.84%
வ.எண்விவரம்பதிவான வாக்குகள்
1ஆண்கள்71,857
2பெண்கள்77,412
3மற்றவர்கள்8
மொத்தம்1,49,277
  • வேளச்சேரி - 84.36%
வ.எண்விவரம்பதிவான வாக்குகள்
1ஆண்கள்88,896
2பெண்கள்94,291
3மற்றவர்கள்20
மொத்தம்1,83,207

