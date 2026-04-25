சென்னையில் 83.68% வாக்குகள் பதிவு - தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு

சென்னை: நடந்து முடிந்த தமிழகசட்டமன்ற தேர்தலில் சென்னையில் மட்டும் 83.68% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இதில், தமிழ்நாடு முழுவதும் மொத்தம் 85.10 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. அதிக வாக்குகள் பதிவாகியதன் மூலம் தமிழ்நாடு புதிய வரலாற்று சாதனையை படைத்துள்ளது. இந்நிலையில், சென்னையில் இம்முறை இதுவரை இல்லாத வகையில் 83.68 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
சென்னை மாவட்டத்திற்கு உள்பட்ட 16 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் மொத்தம் 28,93,505 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இவர்களில், ஆண் வாக்காளர்கள் 13,95,716 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 14,96,921 பேரும், மூன்றாம் பாலினத்தவர் 868 பேரும் உள்ளனர். 18 வயது இளம் வாக்காளர்கள் மட்டும் 74,089 பேர் உள்ளனர். சென்னையில் உள்ள 16 தொகுதிகளிலும் வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க ஏதுவாக 975 இடங்களில் 4,085 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டு, ஏப்.23-ம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது.
அதில், மொத்தம் உள்ள 28,93,505 வாக்காளர்களில் 24,21,186 வாக்காளர்கள் வாக்களித்துள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. அதாவது, ஆண் வாக்காளர்கள் 11,72,568 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 12,48,129 பேரும், மூன்றாம் பாலின வாக்காளர்கள் 489 பேரும் வாக்களித்துள்ளனர்.
2016-ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில், சென்னையில் மொத்தம் உள்ள 39.75 லட்சம் வாக்காளர்களில் 24.33 லட்சம் பேர், (61.2%) வாக்களித்தனர். 2021-ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் மொத்தம் உள்ள 40.04 லட்சம் வாக்காளர்களில் 24.16 லட்சம் பேர் (60%) வாக்களித்தனர்.
வாக்குப்பதிவு விவரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இந்த முறை, 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் SIR-க்கு பிறகு மொத்தம் உள்ள 28.30 லட்சம் வாக்காளர்களில் 24,21,186 பேர் (83.68%) வாக்களித்துள்ளனர். கடந்த தேர்தல்களுடன் ஒப்பிடும்போது, குறிப்பாக 2021 சட்டமன்ற தேர்தலை விட 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் 4,391 வாக்குகள் மட்டுமே கூடுதலாக பதிவாகியுள்ளது.