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முதலமைச்சர் விஜய்க்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கு: தி.மு.க வேட்பாளர் பதிலளிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு

தேர்தல் செலவிற்காக வெளிநாடுகளில் இருந்து நிதியுதவி பெற்றதற்கான எந்த ஆதாரமும் இல்லை என முதலமைச்சர் விஜய் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 28, 2026 at 2:10 PM IST

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சென்னை: தேர்தல் வழக்குகளை நிராகரிக்கக் கோரி முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்களுக்கு பதிலளிக்கும்படி தி.மு.க. வேட்பாளருக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் முதலமைச்சர் விஜய் பெரம்பூர் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து, தி.மு.க. வேட்பாளர் ஆர்.டி. சேகர் மற்றும் வாக்காளர்கள் தினேஷ், லட்சுமி நரசிம்மன் ஆகியோர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்குகள் தாக்கல் செய்திருந்தனர்.

இதேபோல் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றதை எதிர்த்து, தி.மு.க. வேட்பாளர் கார்த்திக் மோகன், வாக்காளர் சிவராஜ் ஆகியோர் உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்குகள் தாக்கல் செய்திருந்தனர். இந்த வழக்குகள் ஆகஸ்ட் 31-ஆம் தேதி மீண்டும் விசாரணைக்கு வரவுள்ளன.

இந்நிலையில் தங்களுக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்குகளை நிராகரிக்கக் கோரி, முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தரப்பில் உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. முதலமைச்சர் விஜய் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவில், தேர்தல் தொடர்புடைய நடவடிக்கைகளில் குழந்தைகளைப் பயன்படுத்த அரசியல் கட்சிகளுக்கு தடை விதித்து, கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் தேர்தல் ஆணையம் பிறப்பித்த உத்தரவு, மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டத்தின் கீழ் வெளியிடப்பட்டதா? என்பதை வழக்கு தொடர்ந்தவர்கள் நிரூபிக்கவில்லை.

மேலும், தேர்தல் நடத்தை விதிகளை மீறியதற்காக தேர்தல் வெற்றியைச் செல்லாது என அறிவிப்பது ஒரு காரணமாக கருத முடியாது. தொடர்ந்து, தேர்தல் செலவுக்கு வெளிநாடுகளில் இருந்து நிதி உதவி பெற்றதையும் மறைத்ததாகக் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளதற்கு எந்த ஆதாரங்களும் இல்லை. யார் செலவு செய்தார்கள், எப்போது பணம் செலுத்தப்பட்டது என்பது போன்ற விவரங்கள் எதுவும் தேர்தல் வழக்குகளில் கூறப்படவில்லை.

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தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது வழிபாட்டுத் தலங்களில் பிரச்சாரம் செய்ததாக கூறிய குற்றச்சாட்டுகளுக்கும் போதுமான ஆதாரங்கள் இல்லை என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்கள் நீதிபதி வி. லட்சுமி நாராயணன் முன்பு இன்று (ஆகஸ்ட் 28) விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா மனுக்களுக்கு பதிலளிக்கும்படி அவர்களுக்கு எதிராக தேர்தல் வழக்குகளை தாக்கல் செய்த தி.மு.க. வேட்பாளர்களுக்கும், வாக்காளர்களுக்கும் உத்தரவிட்டு, வழக்கின் விசாரணையை செப்டம்பர் 3-ஆம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்து உத்தரவிட்டார்.

TAGGED:

VIJAY REJECTION PETITION
CHIEF MINISTER VIJAY
HIGH COURT ORDERS
முதலமைச்சர் விஜய்க்கு எதிரான வழக்கு
ELECTION CASE AGAINST CM VIJAY

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