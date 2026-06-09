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அப்பாவு வெற்றி என வெளியான தீர்ப்பு - உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்பதுரை மேல்முறையீடு

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பின் மூலம் முன்னாள் எம்எல்ஏவுக்கு வழங்கப்படும் எவ்வித சலுகைகளையும் இன்பதுரை பெற முடியாது.

அப்பாவு, இன்பதுரை
அப்பாவு, இன்பதுரை - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 9, 2026 at 1:07 PM IST

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புதுடெல்லி: ராதாபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் அப்பாவு வெற்றி பெற்றதாக சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பை ரத்து செய்யக் கோரி அதிமுகவை சேர்ந்த இன்பதுரை உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளார்.

கடந்த 2016-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தலில் திருநெல்வேலி மாவட்டம், ராதாபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் இன்பதுரையும், திமுக சார்பில் அப்பாவும் போட்டியிட்டனர். வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவில் இன்பதுரை 49 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து, இன்பதுரையின் வெற்றியை எதிர்த்து அப்பாவு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். அந்த மனுவில், "நிராகரிக்கப்பட்ட 203 தபால் வாக்குகளை மீண்டும் எண்ணும் வகையில் மறுவாக்கு எண்ணிக்கைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என்று கோரியிருந்தார்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், கடந்த 2019-ம் ஆண்டு தபால் வாக்குகளை மீண்டும் எண்ணுமாறு தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவிட்டிருந்தது. இதையடுத்து, தபால் வாக்குகளின் மறு எண்ணிக்கைக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்பதுரை வழக்கு தொடர்ந்தார். வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், "தபால் வாக்குகளை எண்ணலாம். ஆனால் முடிவுகளை வெளியிடக் கூடாது" என உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்த நிலையில், கடந்த 2019- ஆம் ஆண்டு முதல் நிலுவையில் இருந்த வழக்கை அண்மையில் மீண்டும் விசாரணைக்கு எடுத்த உச்ச நீதிமன்றம், "இனிமேல் இந்த வழக்கில் விசாரணை நடத்தி எதுவும் நடக்கப் போவதில்லை" என தெரிவித்து வழக்கை முடித்து வைத்து உத்தரவிட்டிருந்தது.

இதையடுத்து, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், மறுவாக்கு எண்ணிக்கையில் 104 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அப்பாவு வெற்றி பெற்றதாக தீர்ப்பளித்தது. இந்த தீர்ப்பின் மூலம் 2016 முதல் 2021 வரை எம்எல்ஏவாக பதவி வகித்த இன்பத்துரை, முன்னாள் எம்எல்ஏவுக்கு வழங்கப்படும் எவ்வித சலுகைகளையும் பெற முடியாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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இந்த சூழலில், சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பை எதிர்த்து இன்பதுரை, உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளார். அந்த மனுவில், "வழக்கின் வரம்புகளை மட்டுமே ஆய்வு செய்ய உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில், அதிகார வரம்பை மீறி உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கிறது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். "Doctrine of merger" என்ற சட்டக் கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் இன்பதுரை இந்த மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளார். இந்த மனு உச்சநீதிமன்றத்தில் விரைவில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.

இன்பதுரை தற்போது அதிமுகவின் மாநிலங்களவை உறுப்பினராக உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

ELECTION CASE
இன்பதுரை
அப்பாவு
SUPREME COURT
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