ETV Bharat / state

தலைவர்கள் பரப்புரைக்காக உருவாகும் வாகனங்கள் - 'பிரமிப்பு' ஏற்படுத்தும் அலங்காரம்

அரசியல் கட்சித் தலைவர்களின் தேர்தல் பரப்புரை வாகனங்களின் வடிவமைப்புக்கு குறைந்தது ரூ.7 லட்சம் முதல் 1 கோடி ரூபாய் வரை செலவிடப்படுகிறது.

தேர்தல் பரப்புரை வாகனத்தில் ‘கேயாஸ்’ நிறுவனத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கும் உள் அலங்காரம்
தேர்தல் பரப்புரை வாகனத்தில் ‘கேயாஸ்’ நிறுவனத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கும் உள் அலங்காரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 24, 2026 at 7:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

By எஸ். சீனிவாசன்

கோயம்புத்தூர்: கணினிகள், ஸ்மார்ட் எல்இடி திரை, ரோல்ஸ் ராய்ஸ் காரின் சொகுசு கேபின் உள்ளிட்ட அதிநவீன வசதிகளுடன் தேர்தல் பரப்புரை வாகனங்களின் தயாரிப்புப் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

தமிழ்நாட்டில் சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், பிரதான கட்சிகள் கூட்டணிப் பேச்சுவார்த்தை மற்றும் தொகுதிப் பங்கீட்டில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளன. மேலும், ஆங்காங்கே சுவர்களில் கட்சி சின்னங்களை வரையும் பணிகளும் தொடங்கியுள்ளன.

ஏப்ரல் மாதத்தில் தேர்தல் நடத்தப்படலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பில், பல்வேறு கட்சிகளும் களப் பணியில் தீவிரம் காட்டி வரும் நிலையில், கோவை சிவானந்தா காலனியில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் அரசியல் தலைவர்களுக்கான பரப்புரை வாகனங்கள் தயார் செய்யும் பணிகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

அலங்கார வேலைகளுக்காக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஃபோர்ஸ் அர்பேனியா வாகனங்கள்
அலங்கார வேலைகளுக்காக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஃபோர்ஸ் அர்பேனியா வாகனங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தேர்தல் களத்தில் அசத்தப் போகும் வாகனங்கள்

தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திரா மாநிலங்களைச் சேர்ந்த அரசியல் தலைவர்கள் அனைவருக்குமே தேர்தல் பரப்புரை வாகனம் தயார் செய்வதில் இந்த நிறுவனம் முன்னோடியாகத் திகழ்கிறது. இதனால், பல்வேறு கட்சியினரும் தங்களுக்கு பரப்புரை வாகனங்களைத் தயாரிக்க இந்த நிறுவனத்தையே நாடுகின்றனர்.

கடந்த காலங்களில் டெம்போ டிராவலர்களில் பரப்புரை வாகனங்கள் உருவாக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது நவீன வசதிகளுடன் வந்துள்ள ஃபோர்ஸ் அர்பேனியா (Force Urbania) வாகனங்களில் பரப்புரைக்கு தேவையான வசதிகளை மேம்படுத்தி வழங்குகிறோம் என்கிறார் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ரியாஸ்.

இந்த நிறுவனத்தில் தயார் செய்யப்பட்டு வரும் பரப்புரை வாகனங்களை பார்வையிட நேரடியாக அதன் வாகன ரீமாடலிங் பிரிவுக்கு சென்றோம். அப்போது, அவர்கள் வாகனங்களில் செய்து வரும் வசதிகள் நமக்கு பிரமிப்பை ஏற்படுத்தியது. அனைத்து வாகனங்களும் அதி நவீன தொழில்நுட்பங்களுக்கு உட்பட்டதாக மாற்றப்பட்டு வருவதை பார்க்க முடிந்தது.

பரப்புரை வாகனங்களில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இருக்கை வசதிகள்
பரப்புரை வாகனங்களில் உள்ள இருக்கை வசதிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

நீண்ட தூர பயணங்கள்

புதிய மாடல் ஃபோர்ஸ் அர்பேனியாவில் கட்டமைக்கப்படும் பிரச்சார வாகனத்தில் தலைவர்களின் இருக்கைகள் சுழலும் வசதியுடன் வடிவமைக்கப்படுகிறது. இருக்கையில் அமர்ந்து பரப்புரை மேற்கொள்ளும் விதமாகவும், அப்படியே அமர்ந்தவாறே வாகனத்திற்குள் செல்லும் வகையில் வசதியும் செய்து கொடுக்கப்படுகிறது.

மேலும், தொண்டர்கள் மத்தியில் பேசுவதற்கு வசதியாக தலைவர்களுக்காக ‘ஹைட்ராலிக் லிப்ட்’ மற்றும் ‘மேனுவல் லிப்ட்’ வசதியுடன் கூடிய மேடை, வாகனத்தின் நடுவே நவீன தொழில்நுட்ப முறையில் வடிவமைக்கப்படுகிறது. லிப்ட் வசதி வேண்டாம் என்றால் நகரும் படிக்கட்டு வசதி செய்து தரப்படுகிறது.

பரப்புரையின் போது நீண்ட தூரப் பயணங்களை மேற்கொள்ளும் போது, தலைவர்கள் ஓய்வெடுக்க வசதியாக படுக்கை மற்றும் நிர்வாகிகளுடன் மினி கூட்டம் நடத்த சோபா வசதிகளும் இடம் பெற்றுள்ளன.

அதே போன்று தலைவர்கள் இருக்கையில் அமர்ந்து பயணம் செய்யும் போது தொண்டர்களை பார்க்கும் விதமாக சிறப்பு ஒளி அமைப்புகள், வாகனத்தில் இருந்தபடியே தலைவர்கள் மேற்கொள்ளும் பரப்புரைகளை மக்கள் தெளிவாகக் கேட்பதற்கு நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய ஒலி அமைப்புகளும் இந்த வாகனங்களின் முக்கிய அம்சங்களாகப் பார்க்கப்படுகின்றன.

ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார்களில் உள்ளது போன்று நிறுவப்பட்டிருக்கும் சின்னச்சின்ன கூரை ஒளி விளக்குகள்
ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார்களில் உள்ளது போல் ஒளி விளக்குகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், தலைவர்களின் பாதுகாப்புக்காக வரக் கூடிய அதிகாரிகள், அவர்களின் பணிகளை சிறப்பாக மேற்கொள்ளும் விதமாக வாகனத்தை சுற்றிலும் கைப்பிடி வசதிகளுடன் கூடிய படிக்கட்டுகள் அமைத்து கொடுப்பதாக உரிமையாளர் ரியாஸ் நம்மிடம் தெரிவித்தார். இதில், 15 பாதுகாவலர்கள் வரையிலும் சிரமம் இன்றி பயணிக்கலாம் என்றும் அவர் கூறினார்.

அதிநவீன வசதிகள்

முந்தைய தேர்தல்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பங்கள், இந்த தேர்தல் களத்துக்காக மேலும் அதிநவீனமயமாக்கப்பட்டுள்ளதாக ரியாஸ் தெரிவித்தார். இதற்காக கணினிகள் உடன் இணைக்கப்பட்ட பிரிண்டர்கள், முழு நேர இணைய வசதி, 2 எல்இடி ஸ்மார்ட் தொலைக்காட்சிகள், வாகனத்தின் வெளியே பெரிய எல்இடி திரை, தலைவர்களின் காணொளிகளை பதிவு செய்யும் கேமராக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

தேர்தல் பரப்புரைகளுக்காக தயாராகும் ஃபோர்ஸ் அர்பேனியா வாகனங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதே போல, பரப்புரை வாகனத்தில் அதிநவீன டச் சென்சார்கள் உதவியுடன் இயங்கும் ரிக்லைனர் இருக்கைகள், உள் பகுதியில் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார்களில் வருவது போன்ற வண்ண விளக்குகளால் ஆன மேல் அலங்காரம், மேம்பட்ட கிரீன் கழிவறை போன்ற பல்வேறு வசதிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றை உருவாக்க சுமார் 7 லட்ச ரூபாய் முதல் ஒரு கோடி ரூபாய் வரை ஆகலாம் என்கிறார்கள் கேரவன் கட்டமைக்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டு வரும் தொழிலாளர்கள்.

இதையும் படிங்க: 'ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் தலா ரூ.10 ஆயிரம்' - அதிமுக மூன்றாம் கட்ட தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் ஈபிஎஸ்

“தற்போது வரை சென்னையில் இருந்து பல கட்சிகளிடம் இருந்து தொடர்ந்து ஆர்டர்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளன. ஜனவரி மாதத்தில் மட்டும் 7 வாகனங்கள் தயாரித்து ஒப்படைத்துள்ளோம். மேலும் பல வாகனங்கள் தயாரிப்புப் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது” என்றார் ரியாஸ்.

மேலும், தேர்தல் நெருங்குவதால் இன்னும் பல பரப்புரை வாகனங்களுக்கான ஆர்டர்கள் வரும் என எதிர்பார்த்திருப்பதாக அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார். குறிப்பாக இந்த வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் பொருட்கள் அனைத்தையும் இவர்களே வல்லுநர்களை கொண்டு உருவாக்குகின்றனர் என்பது தான் சிறப்பாகும்.

TAGGED:

CAMPAIGN VEHICLES FEATURES
TN ELECTION CAMPAIGN VEHICLE
FORCE URBANIA ELECTION CAMPAIGN
BEST PLACE FOR CARAVAN IN COVAI
ELECTION CAMPAIGN CARAVAN FEATURES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.