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இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு அனுமதி வழங்குவதில் பாரபட்சம்? தேர்தல் ஆணையத்திடம் அதிமுக முறையீடு

ஆளுங்கட்சிக்கு ஒரு அணுகுமுறையும், எதிர்க்கட்சிகளுக்கு வேறு அணுகுமுறையும் இருந்தால் சுதந்திரமான, நியாயமான தேர்தல் எப்படி நடைபெறும்? என அதிமுக எம்.பி. இன்பதுரை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

அதிமுக எம்.பி. இன்பதுரை செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி
அதிமுக எம்.பி. இன்பதுரை செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2026 at 7:47 PM IST

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சென்னை: தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு அனுமதி வழங்குவதில் பாரபட்சம் காட்டப்படுவதாகக் குற்றம்சாட்டியுள்ள அதிமுக எம்.பி. இன்பதுரை, அனைத்து அரசியல் கட்சிகளையும் தேர்தல் ஆணையம் சமமாக நடத்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

மதுராந்தகம் (தனி), தாராபுரம் (தனி) ஆகிய இரண்டு சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு வரும் அக்.06- ஆம் தேதியும், வாக்கு எண்ணிக்கை அக்.09- ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளது. இத்தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் சூடுப்பிடித்துள்ளது. அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், வேட்பாளர்கள் தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், இடைத்தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் மேற்கொள்ளப்படும் தேர்தல் பிரச்சாரங்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் அடங்கிய மனுவை. சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று (அக்.01) தமிழக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக்கிடம் அதிமுகவின் வழக்கறிஞர் அணியின் மாநிலச் செயலாளரும், மாநிலங்களவை எம்.பி.யுமான இன்பதுரை நேரில் வழங்கினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர், "தாராபுரம் தொகுதிக்குட்பட்ட சூரியநல்லூர், நொச்சிப்பாளையம் ஆகிய பகுதிகளில் அதிமுக சார்பில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்வதற்கு முறையாக அனுமதி பெறப்பட்டிருந்தது. ஆனால், கடைசி நேரத்தில் முதலமைச்சர் விஜய், பிரச்சாரம் மேற்கொள்வதால் பாதுகாப்பு வழங்க முடியாது எனக்கூறி பிரச்சாரத்திற்கான அனுமதிகள் காவல் துறையினரால் ரத்துச் செய்யப்பட்டுள்ளன.

தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கான அனுமதியை சுவிதா செயலி (Suvidha App) மூலம் விண்ணப்பித்துப் பெற்றிருந்தோம். வரும் அக்.04- ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள இறுதிக்கட்டத் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக தாராபுரம் நகரில் உள்ள அதிமுகவின் தேர்தல் பணிமனையில் இருந்து துர்க்கையம்மன் கோவில் வரை பிரச்சாரம் மேற்கொள்வதற்கு அனுமதிக்கோரி விண்ணப்பித்திருந்தோம். அந்த விண்ணப்பமும் இன்று நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

முதலமைச்சர் என்பதால் அவருக்கு கூடுதல் பாதுகாப்பு வழங்குவதில் தங்களுக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை. ஆனால், அதையே காரணமாகக் கொண்டு மற்ற அரசியல் கட்சிகளின் பிரச்சாரத்திற்கு அனுமதி மறுப்பது ஏற்கத்தக்கத்தல்ல. தேர்தலில் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளுக்கும் சமமான உரிமை உள்ளது. ஒரு கட்சிக்கு பாதுகாப்பு வழங்கிவிட்டு, மற்றொரு கட்சியின் பிரச்சாரத்துக்கு பாதுகாப்பு வழங்க முடியாது எனக் கூறுவது ஏன்?

மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய தொகுதிகளில் போட்டியிடும் ஆளுங்கட்சி வேட்பாளர்கள் பொதுமக்களால் ஆங்காங்கே தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு கேள்வி கேட்கப்படும் நிலையில், அவர்களுக்கு காவல்துறை பாதுகாப்பு வழங்கப்படுகிறது. ஆனால் எதிர்க்கட்சிகளின் பிரச்சாரத்துக்கு பாதுகாப்பு வழங்க முடியாது எனக் கூறுகின்றனர்.

தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு பாதுகாப்பு வழங்க முடியாத அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் சட்டம்- ஒழுங்கு நிலைமைப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதா? இதுதொடர்பாக தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரியிடம் புகார் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. உரிய விசாரணையை நடத்தி தேவையான அனுமதியைப் பெற்று தருவதாக அவர் உறுதியளித்துள்ளார்.

தேர்தல் சுதந்திரமாகவும், நியாயமாகவும் நடைபெற வேண்டுமெனில் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் சமமாக நடத்தப்பட வேண்டும். ஆளுங்கட்சிக்கு ஒரு அணுகுமுறையும், எதிர்க்கட்சிகளுக்கு வேறு அணுகுமுறையும் இருந்தால் சுதந்திரமான மற்றும் நியாயமான தேர்தல் எப்படி நடைபெறும்? இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் ஆகிய தொகுதிகளில் தேர்தல் பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வரும் அதிமுக நிர்வாகிகள் மீது புகார்கள் அளிக்கப்பட்டு, அதன் அடிப்படையில் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன.

தாராபுரத்தில் அதிமுகவைச் சேர்ந்த மூன்று முக்கிய நிர்வாகிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். அவர்களுக்கு இதுவரை பிணைக் கிடைக்கவில்லை. அவர்களுக்கு பிணை வழங்குவதை தமிழ்நாடு அரசு எதிர்த்து வருகிறது. மாவட்டத் தேர்தல் அலுவலர், தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் உள்ளிட்டோர் தமிழ்நாடு அரசின் அதிகாரிகளாக இருப்பதால் அவர்கள் அரசியல் அழுத்தங்களுக்கு உட்படுகிறார்களா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. தேர்தலில் போட்டியிடும் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளையும் தேர்தல் ஆணையம் சமமாக நடத்த வேண்டும்" என்று இன்பதுரை தெரிவித்தார்.

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TAGGED:

அதிமுக எம்பி இன்பதுரை கோரிக்கை
அதிமுகவின் முக்கிய நிர்வாகிகள்
இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரம்
தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி
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