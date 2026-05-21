தவெகவுக்கு வாக்களிக்கச் சொல்லி குழந்தைகளுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்த விவகாரம்: விஜய் பதிலளிக்க உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
திமுக, அதிமுக, தவெக ஆகிய கட்சிகளுக்கு எதிராக சுதந்திரமான விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று மனுதாரர் கோரியிருந்தார்.
Published : May 21, 2026 at 5:03 PM IST
சென்னை: சட்டமன்றத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது, தவெகவுக்கு வாக்களிக்க தங்களது பெற்றோரை வற்புறுத்த வேண்டும் என்று பிள்ளைகளுக்கு, அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் வேண்டுகோள் விடுத்தது குறித்து விசாரணை நடத்த உத்தரவிடக் கோரிய வழக்கில் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடலூர் மாவட்டம், புவனகிரியைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் வாசுகி, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்துள்ளார். அதில், 'நடந்து முடிந்த 17- வது சட்டமன்றத் தேர்தலில் தேர்தல் நடைமுறையின் புனிதம் சமரசம் செய்யப்பட்டுள்ளது. பிரச்சாரத்தின்போது வாக்காளர்களுக்கு பணப்பட்டுவாடா செய்தது, சிறுவர்களை சுரண்டியது என திமுக, அதிமுக, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கட்சியினர் வாக்காளர்களிடம் செல்வாக்கை செலுத்தியுள்ளனர்.
கடந்த ஏப்ரல் 21- ஆம் தேதி சென்னை நந்தனம் ஒய்.எம்.சி.ஏ. மைதானத்தில் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட தற்போதைய முதலமைச்சரும், தவெக தலைவருமான விஜய், தவெகவுக்கு வாக்களிக்கும்படி பெற்றோருக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என குழந்தைகள் மீது உணர்வுப்பூர்வமாக செல்வாக்கை செலுத்தியுள்ளார். இது பரவலாக பத்திரிகைகளிலும், சமூக ஊடகங்களிலும் வெளியாகியுள்ளது.
குறிப்பாக மயிலாப்பூர், ஆலங்குளம், திருமங்கலம் உள்ளிட்ட தொகுதிகளில் பணப்பட்டுவாடா நடந்துள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. எனினும் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
தேர்தல் நடவடிக்கைகளில் குழந்தைகள் மீது செல்வாக்கை செலுத்தியது, பணப்பட்டுவாடா உள்ளிட்ட ஊழல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டது தொடர்பாக திமுக, அதிமுக, தவெக உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கு எதிராக சுதந்திரமான விசாரணை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும்" என கோரி உள்ளார்.
இந்த வழக்கு, சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், லட்சுமி நாராயணன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் இன்று (மே 21) விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, இந்த வழக்கு குறித்து பதிலளிக்கும்படி இந்திய தேர்தல் ஆணையம் மற்றும் அதிமுக, திமுக, தவெக ஆகிய கட்சிகளுக்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை வரும் மே 29- ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.