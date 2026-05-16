கை, கால்களை கட்டி மூதாட்டி கொடூர கொலை - விசாரணையில் வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்
மூதாட்டியின் உறவினர்கள், உடனடியாக வீட்டுக்குள் சென்று பொன்னம்மாளை பார்த்த போது அவர் மயக்க நிலையில் இருந்துள்ளார்.
Published : May 16, 2026 at 11:54 AM IST
சென்னை: கை, கால்களை கட்டிப் போட்டு மூதாட்டி கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் தேடப்பட்ட இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
அம்பத்தூர் சூரப்பட்டு துலுக்காத்தம்மன் தெரு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பொன்னம்மாள். அவருக்கு வயது 70. இவருக்கு ஆறு மகள்கள் உள்ளனர். அவர்களுக்கு திருமணமாகி தனித் தனியாக வசித்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், நேற்று முன் தினம் (மே 14) இரவு சுமார் 10 மணி அளவில் பொன்னம்மாள் வீட்டிற்கு ஆட்டோவில் வந்த இரண்டு மர்ம நபர்கள், வீட்டினுள் வேகவேகமாக சென்று விட்டு, சிறிது நேரத்தில் மீண்டும் அதே பரபரப்புடன் ஆட்டோவில் ஏறி சென்றுள்ளனர். மேலும், அவசர அவசரமாக சென்ற போது அந்த ஆட்டோ அந்த பகுதியில் விபத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதனால் சந்தேகம் அடைந்த அக்கம், பக்கத்தினர் மூதாட்டியின் வீட்டுக்குள் சென்று பார்த்துள்ளனர். அப்போது, கை, கால்கள் கட்டப்பட்ட நிலையில், சுயநினைவு இன்றி அவர் கிடந்துள்ளார். மேலும், முகம் மற்றும் கண் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடுமையான காயங்கள் அவருக்கு இருந்தது. உடனடியாக மூதாட்டியை 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் சிகிச்சைக்காக அழைத்துச் சென்றனர்.
அங்கு மூதாட்டியை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர். மேலும், இந்த சம்பவம் குறித்து போலீஸாருக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து நிகழ்விடத்திற்கு வந்த டி4 புதூர் காவல்நிலைய போலீஸார், மூதாட்டியின் உடலை பிரேத பரிசோதனைக்கு கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
தொடர்ந்து, வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், ஆட்டோவில் வந்த அந்த மர்ம நபர்கள் மூதாட்டியின் வீட்டில் இருந்த பீரோவை உடைத்து ஆராய்ந்ததும், மேலும், அவர் அணிந்திருந்த நகைகள் திருடிச் சென்றதும் தெரிய வந்தது.
மூதாட்டி பொன்னம்மாள் சூரப்பட்டு பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள தனக்கு சொந்தமான ஒன்றரை கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள இடத்தை அண்மையில் விற்றுள்ளார். இதற்காக பெறப்பட்ட ரூ. 31 லட்சம் முன்பணத்தை தன்னுடைய ஆறு மகள்களுக்கும் தலா ரூ. 5 லட்சம் என பிரித்து கொடுத்து விட்டு, மீதமிருந்த ஒரு லட்சம் ரூபாயை மட்டும் தன்னிடம் வைத்திருந்தார்.
எனவே, இதை அறிந்த யாரோ பணத்தை களவாட வந்தார்களா? அல்லது இந்த கொலைக்கு வேறு ஏதேனும் காரணம் உள்ளதா? என்கிற பல்வேறு கோணங்களில் போலீஸார் விசாரணை நடத்தினர். குறிப்பாக, அந்த பகுதியில் பொருத்தப்பட்ட சிசிடிவி கேமிராக்களின் காட்சிகளின் அடிப்படையில் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர்.
இதன் அடிப்படையில் சூரப்பட்டைச் சேர்ந்த சேர்ந்த பழனி மற்றும் வியாசர்பாடியைச் சேர்ந்த ஆட்டோ ஓட்டுநரான துளசிதாஸ் (51) ஆகிய இருவரை போலீஸார் கைது செய்தனர். இவர்களிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில் பல்வேறு திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகின.
கொலையுண்ட பொன்னம்மாளின் நிலத்தை விற்க இடைத்தரகராக செயல்பட்டவரே இந்த பழனி. இவர், நிலத்தை விற்றதற்காக மூதாட்டி பெற்ற மொத்த முன்பணத்தையும் கொள்ளையடித்து செட்டில் ஆகிவிடலாம் என திட்டம் தீட்டியுள்ளார். இதன் அடிப்படையிலேயே அவருடைய நண்பரான வியாசர்பாடியை சேர்ந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் துளசிதாஸ் உடன் சேர்ந்து இந்த கொடூர சம்பவத்தை பழனி நிகழ்த்தியுள்ளார்.
ஆனால், பொன்னம்மாள் ஏற்கனவே தான் பெற்ற முன்பணம் மொத்தத்தையும் அவருடைய மகள்களுக்கு பிரித்துக் கொடுத்துள்ளார். இதனையறியாத பழனி, பணம் முழுவதும் வீட்டில் இருப்பதாக நினைத்து பொன்னம்மாளின் வீட்டிற்குள் புகுந்து அவரை கொலை செய்துள்ளார். அத்துடன், பணம் கிடைக்காத ஏமாற்றத்தில் மூதாட்டி அணிந்திருந்த 3 சவரன் மதிப்புள்ள தங்க வளையல் மற்றும் கம்மல்களை திருடிச் சென்றுள்ளனர்.
இவர்கள் இருவரையும் கைது செய்த போலீஸார், அவர்களிடம் இருந்த கொள்ளை போன பொருட்களை தற்போது கைப்பற்றியுள்ளனர். மேலும், கைது செய்யப்பட்டிருக்கும் இந்த இருவரும் சரித்திரப்பதிவேடு குற்றவாளிகள் என்றும், அவர்கள் மீது ஏற்கனவே வழிப்பறி, கொள்ளை என பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதாகவும் காவல்துறை தகவல் தெரிவித்துள்ளது.