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தூத்துக்குடியில் மூதாட்டிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்து கொலை- ஒருவர் கைது

தூத்துக்குடி தனிப்படை காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட விசாரணையின் அடிப்படையில் ரீகன் என்பவரை கைது செய்துள்ளனர்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (Etv Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 25, 2026 at 2:51 PM IST

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தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடியில் 56 வயது மூதாட்டிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்து கொலை செய்த சம்பவத்தில் ரீகன் என்பவரை காவல் துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், இந்திரா நகர் பகுதியில் 56 வயது மூதாட்டி ஒருவர் தனது மகளுடன் தனியாக வசித்து வந்துள்ளார். இவர், தெருக்களில் கிடைக்கும் பழைய பொருட்களை விற்பனை செய்யும் தொழில் செய்து வந்துள்ளார். இவரது மகளுக்கு திருமணமானதை அடுத்து, மகளுடன் சென்று வசித்து வந்துள்ளார்.

கடந்த 15ஆம் தேதி மகள் வெளியூருக்கு சென்றிருந்த நிலையில், மூதாட்டி வீட்டின் வெளியே உள்ள திண்ணையில் படுத்து உறங்கியதாக கூறப்படுகிறது.

அதிகாலை அந்த பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் வெளியில் வந்து பார்த்தபோது, மூதாட்டி அணிந்திருந்த சேலை உள்ளிடவை கலைந்திருந்ததுடன் தலையில் தாக்கப்பட்டு ரத்த வெள்ளத்தில் மயங்கிய நிலையில் இருந்தார். அருகில் இருந்தவர்கள் 108 ஆம்புலன்ஸ் தகவல் கொடுத்து, மூதாட்டியை தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர்.

தொடர்ந்து, வெளியூரில் இருந்து வந்த மகள், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தென்பாகம் காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்துள்ளார். ஆனால், இது தொடர்பாக காவல் துறையினர் உரிய விசாரணை நடத்தவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு இருந்த மூதாட்டி கடந்த 18-ஆம் தேதி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இதையடுத்து, மூதாட்டியின் மகள் மற்றும் உறவினர்கள் தென்பாகம் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு, மூதாட்டி உயிரிழந்த வழக்கை கொலை வழக்காக பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தக் கோரியும், அதுவரை மூதாட்டியின் உடலை வாங்க மாட்டோம் என்று கூறியும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து மேற்கொள்ளப்பட்ட பிரேத பரிசோதனையில் மூதாட்டியின் தலையில் 3 வெட்டுக்காயங்கள் இருந்ததும் தெரியவந்தது. இதைத் தொடர்ந்து மூதாட்டியின் மகள் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

மேலும், தூத்துக்குடி மாவட்ட எஸ்.பி. அபிஷேக் குப்தாவின் உத்தரவின்பேரில் தென்பாகம் காவல்நிலைய உதவி ஆய்வாளர்கள் முகில் அரசன் மற்றும் சுப்புராஜ் ஆகியோர் தலைமையில் 3 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு குற்றவாளியைத் தேடும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டது.

இதை தொடர்ந்து, மூதாட்டியின் வீட்டின் அருகில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மண்டைக்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த ரீகன் (வயது 37) என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர். ரீகன் மீது ஏற்கனவே பல்வேறு திருட்டு மற்றும் வழிப்பறி வழக்குகள் இருந்ததாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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இதுகுறித்து காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட விசாரணையில், சம்பவத்தன்று தூத்துக்குடி வந்த ரீகன், மதுபோதையில் அரசு மருத்துவமனை அருகில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனத்தை திருடிக் கொண்டு தூத்துக்குடியில் உள்ள பல்வேறு இடங்களில் சுற்றிவந்துள்ளார். ரீகன் தனது மனைவியை விட்டு பலநாட்களாக பிரிந்து இருப்பதால், பெண்கள் தொடர்பான விஷயத்தால் தவறாக இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து இந்திரா நகரில் வீட்டிற்கு வெளியே தூங்கிக் கொண்டிருந்த மூதாட்டியை தலையில் பலமாக தாக்கி அவரை பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தியுள்ளார் என்று காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

தொடர்ந்து தனிப்படை காவல் துறையினர் கன்னியாகுமரியில் இருந்த ரீகனை கைது செய்தனர். மூதாட்டியின் உறவினர்கள் கடந்த 5 நாட்களாக உடலை வாங்க மறுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நிலையில் ரீகனை போலீசார் கைது செய்ததும், மூதாட்டியின் உடலை வாங்க சம்மதம் தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

56 வயது மூதாட்டியை தாக்கி பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தி கொலை செய்த சம்பவம் தூத்துக்குடியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கைது செய்யப்பட்ட ரீகனிடம் காவல்துறையினர் தொடர் விசாரணையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

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CRIME NEWS
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மூதாட்டிக்கு பாலியல் தொல்லை
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