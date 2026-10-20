மூதாட்டியை கொலை செய்து 7 சவரன் நகை கொள்ளை - ஆட்சியர் அலுவலக ஊழியர் கைது
மூதாட்டி அணிந்திருந்த நகையைப் பறிப்பதற்காக கலைச்செல்வியை இரும்பு ராடால் அடித்துக் கொலை செய்துவிட்டு, காவல்துறையினருடன் சேர்ந்து குற்றவாளியைத் தேடுவது போல் நடித்தது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
Published : October 20, 2026 at 6:40 PM IST
திருவாரூர்: மூதாட்டியைக் கொலை செய்துவிட்டு அவர் அணிந்திருந்த 7 சவரன் தங்கநகைகளைக் கொள்ளையடித்த, ஆட்சியர் அலுவலகத்தின் தற்காலிகப் பணியாளரை கைது செய்து காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
திருவாரூர் மாவட்டம், வலங்கைமான் காவல் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட பாபநாசம் அருகே உள்ள உத்தானி மெயின் ரோடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கலைச்செல்வி (வயது 60). இவரது கணவர் மற்றும் மகன் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் வீட்டில் தனியாக வசித்து வந்துள்ளார். இவருக்கு இரண்டு மகள்கள் உள்ள நிலையில் திருமணமாகியுள்ளது. ரேவதி பாபநாசத்திலும், மாலதி வலங்கைமானிலும் வசித்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் நேற்று முன்தினம் (அக்.18) இரவு மகள்களுடன் கலைச்செல்வி தொலைபேசியில் பேசியுள்ளார். அதன் பிறகு, மகள்களிடம் பேசவில்லை. இதையடுத்து, கலைச்செல்வியின் மகள்கள் ரேவதி, மாலதி ஆகியோர் பக்கத்து வீட்டில் வசிக்கும் கார்த்தி என்பவரைத் தொடர்புக் கொண்டு தனது தாய் கலைச்செல்வியின் வீட்டிற்கு சென்று பார்க்குமாறு கேட்டுக் கொண்டனர்.
இதையடுத்து, கார்த்தி அங்கு சென்று பார்த்தபோது கலைச்செல்வி ரத்த வெள்ளத்தில் உயிரிழந்துக் கிடந்ததைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்துள்ளார். அத்துடன், ரேவதி, மாலதி ஆகியோருக்கும் தகவல் கொடுத்துள்ளார். இந்த சம்பவம் குறித்து கலைச்செல்வியின் இரண்டாவது மகள் மாலதி (வயது 37) வலங்கைமான் காவல்துறைக்கு புகார் அளித்துள்ளார்.
அதைத் தொடர்ந்து, தஞ்சாவூர் மண்டல காவல் சரக துணைத் தலைவர் ஜியாவுல் ஹக், திருவாரூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சதீஷ்குமார், நன்னிலம் துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் முத்துக்குமரன், காவல் ஆய்வாளர் ரேகாராணி ஆகியோர் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று நேரில் ஆய்வு செய்து கலைச்செல்வியின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக திருவாரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அத்துடன், விசாரணை நடத்திய காவல்துறையினர், "கலைச்செல்வி அணிந்திருந்த தங்க செயின், தோடு, தங்க வளையல் என 7 சவரன் தங்க நகைகள் கொள்ளைப் போனது" தெரிய வந்துள்ளது.
இதனையடுத்து, திருவாரூர் மாவட்டக் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சதீஷ்குமார் உத்தரவின்படி நன்னிலம் துணை கண்காணிப்பாளர் தலைமையில் தனிப்படை அமைத்து குற்றவாளியைத் தேடும் பணியில் காவல்துறையினர் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
இந்த நிலையில் உயிரிழந்த கலைச்செல்விக்கு அறிமுகமானவரான பாபநாசம் அருகே சுந்தர பெருமாள் கோயில் பகுதியைச் சேர்ந்த அறிவுமணி என்பவர் மீது காவல்துறையினருக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது. அவரை பிடித்து விசாரணை மேற்கொண்டதில் பல்வேறு திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளி வந்தன.
அறிவுமணி, தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள ஊரக வளர்ச்சித் துறையில் தற்காலிக பணியாளராகப் பணியாற்றி வருகிறார். இவர் கலைச்செல்வியைத் தொடர்ந்து நோட்டமிட்டு வந்துள்ளார். இந்த நிலையில் அவர் அணிந்திருந்த நகையைப் பறிப்பதற்காக கலைச்செல்வியை இரும்பு ராடால் அடித்துக் கொலை செய்துவிட்டு காவல்துறையினருடன் சேர்ந்து குற்றவாளியைத் தேடுவது போல் நடித்தது போலீசார் விசாரனையில் தெரிய வந்துள்ளது.
அதனைத் தொடர்ந்து, அறிவுமணியை காவல்துறையினர் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். நகைக்காக மூதாட்டி அடித்துக் கொல்லப்பட்ட சம்பவம், வலங்கைமான் பகுதி மக்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.