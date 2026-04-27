தனியாக வசித்து வந்த மூதாட்டி கை, கால்கள் கட்டப்பட்டு கொடூர கொலை!

தனியாக வசித்து வரும் முதியவர்களைக் கணக்கெடுத்து இரவு ரோந்துப் பணியைத் தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்று காவல் துறைக்கு பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

வெள்ளியனை காவல் நிலையம்
Published : April 27, 2026 at 12:22 PM IST

கரூர்: தனியாக வசித்து வந்த மூதாட்டியை கொலை செய்து விட்டு நகைகளை கொள்ளையடித்து சென்ற மர்ம நபரை போலீசார் வலைவீசி தேடி வருகின்றனர்.

கரூர் மாவட்டம், வெள்ளியனை அருகே உள்ள கருப்பூர் சாலப்பட்டி பகுதியில் வசித்து வந்தவர் 79 வயதான மூதாட்டி தாயாரம்மாள். இவரது கணவர் பெருமாள், மகன் ராஜகோபாலன். இவர்கள் இருவரும் ஏற்கனவே இறந்து விட்ட நிலையில் வீட்டில் தனியாக மூதாட்டி தாயாரம்மாள் வசித்து வந்தார். எனினும், மூதாட்டியின் மகள் மனோரஞ்சிதம், திண்டுக்கல் அருகே உள்ள லந்தகோட்டை பகுதியில் வசித்து வருகிறார். இவர் அடிக்கடி தனது குழந்தைகளுடன் வந்து மூதாட்டியை பார்த்து விட்டு செல்வதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளார்.

இந்த நிலையில், நாள்தோறும் காலை வீட்டின் வாசலில் அமர்ந்திருப்பதை தாயாரம்மாள் வழக்கமாகக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் இன்று தாயாரம்மாள் வெளியே வரவில்லை. இதனால் சந்தேகமடைந்த அருகில் வசித்து வரும் ஜெயசித்ரா, மூதாட்டியின் வீட்டின் உள்ளே சென்று பார்த்துள்ளார். அப்போது கை, கால்கள் கட்டப்பட்டு மூதாட்டி கொலை செய்யப்பட்டிருப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். அத்துடன் வெள்ளியனை காவல் துறைக்கும் தகவல் அளித்தார்.

இதையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த வெள்ளியனை காவல் துறையினர், மூதாட்டியின் உடலை மீட்டு கரூர் காந்திகிராமம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவுச் செய்த காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

மூதாட்டி அணிந்திருந்த தங்கத்தோடு மற்றும் தங்க மூக்குத்தி ஆகியவை திருடுப் போனதை கண்டறிந்த காவல் துறையினர், தங்க நகைக்கு ஆசைப்பட்டு கை, கால்கள் கட்டப்பட்டு மூதாட்டி கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். தனியாக வசித்து வரும் மூதாட்டி நகைக்காக கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதனிடையே மூதாட்டியின் வீட்டில் பதிவான தடயங்களைச் சேகரித்தும், அருகில் உள்ள சிசிடிவி கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளைச் சேகரித்தும் காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

மூதாட்டியின் வீட்டிற்கு அருகே கடந்த சில நாட்களாக வந்துச் சென்ற நபர்கள் குறித்தும் காவல் துறையினர் ஆய்வு செய்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. பொதுமக்களின் அச்சத்தைப் போக்கும் வகையில், தனியாக வசித்து வரும் முதியவர்களைக் கணக்கெடுத்து இரவு ரோந்துப் பணியை தங்கள் பகுதியில் காவல் துறை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்பதே பொதுமக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.

