பேருந்து படிக்கட்டில் இருந்து நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்த மூதாட்டி உயிரிழப்பு; பதைபதைக்கும் சிசிடிவி காட்சி

உடனடியாக வந்த மருத்துவக் குழுவினர், மூதாட்டியை பரிசோதித்தபோது அவர் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர்.

பேருந்தில் ஏறும் மூதாட்டி
பேருந்தில் ஏறும் மூதாட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 26, 2026 at 7:24 PM IST

தென்காசி: தென்காசி மாவட்டம், கடையம் அருகே அரசுப் பேருந்து படிக்கட்டில் இருந்து கீழே விழுந்து மூதாட்டி உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தென்காசி மாவட்டம், கடையம் அருகே உள்ள மேட்டூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் சுப்பம்மாள்(70). இவர், மேட்டூரில் இருந்து திருநெல்வேலி செல்வதற்காக பேருந்து நிறுத்தத்தில் இன்று காத்திருந்தார்.

இந்த நிலையில், அந்த வழியாக திருநெல்வேலி செல்லும் அரசுப் பேருந்து ஒன்று நிறுத்தத்தில் நின்றுள்ளது. அந்த பேருந்தில் மூதாட்டி சுப்பம்மாள் தனது கைப்பையை படிக்கட்டில் வைத்தபடி ஏறியுள்ளார். வயது மூப்பு காரணமாக அவர் படிக்கட்டில் ஏறுவதற்கு மிகவும் சிரமப்பட்டுள்ளார்.

மேலும், படிக்கட்டில் அந்த மூதாட்டி ஏறியதும், பேருந்து ஓட்டுநர் பேருந்தை இயக்கியதாக கூறப்படுகிறது. அப்போது அந்த மூதாட்டி நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்தார். அருகில் இருந்தவர்கள் மூதாட்டியை மீட்டு 108 ஆம்புலன்ஸுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். உடனடியாக வந்த மருத்துவக் குழுவினர், மூதாட்டியை பரிசோதித்தபோது, அவர் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர்.

மூதாட்டி உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பான காட்சி, அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகி உள்ளது. அந்த காட்சிகள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. மேலும், இந்த சிசிடிவி காட்சியை கைப்பற்றி கடையம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

தென்காசி பேருந்து விபத்து
TENKASI BUS ACCIDENT
ELDERLY WOMAN DIES FALLING FROM BUS
மூதாட்டி உயிரிழப்பு
ELDERLY WOMAN DIES FROM BUS TENKASI

