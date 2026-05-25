வாடகைக்கு வீடு பார்ப்பது போல் பர்தா அணித்து வந்து தங்க சங்கிலியை பறிந்த மூதாட்டி கைது

சிசிடிவி கேமராக்களை ஆராய்ந்து நகை திருடிய மூதாட்டியை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.

திருநீலக்குடி காவல் நிலையம்
திருநீலக்குடி காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 25, 2026 at 8:11 PM IST

தஞ்சாவூர்: கும்பகோணம் அருகே வாடகைக்கு வீடு பார்ப்பது போல் பர்தா அணிந்து வந்து 75 வயது மூதாட்டியிடம் 4 சவரன் தங்க நகையை பறித்த வழக்கில், அதே பகுதியை சேர்ந்த 62 வயது மூதாட்டி சாந்தியை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.

கும்பகோணம் திருநாகேஸ்வரம் பேரூராட்சி அலுவலகம் அருகே நேற்று வாடகைக்கு வீடு பார்ப்பது போல் பர்தா அணிந்த பெண் ஒருவர் 75 வயதுடைய தவமணி என்பவரின் வீட்டிற்குள் நுழைந்துள்ளார். அவரிடம் வீட்டு வாடகை குறித்த விவரங்களை கேட்பது போல், திடீரென கழுத்தில் இருந்த 4 சவரன் தங்க சங்கிலியை பறிக்க முயற்சி செய்துள்ளார்.

அந்த பெண் நகையை திருட முயல்வதை தெரிந்துகொண்ட மூதாட்டி, தங்க சங்கிலியை விட்டுக்கொடுக்காமல் இழுத்து பிடித்துள்ளார். உடனே அந்த பெண், மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியை எடுத்து, மூதாட்டியின் கழுத்தில் வைத்து கொலை செய்து விடுவேன் என மிரட்டியுள்ளார்.

அவரின் பிடியில் இருந்து தப்பிக்க முயன்ற மூதாட்டி, அந்த பெண்ணை காலால் உதைத்து தள்ளியுள்ளார். இதில் அவர் கையில் வைத்திருந்த கத்தி தூரமாக போய் விழுந்தது. அத்துடன் மூதாட்டியின் கழுத்தில் இருந்த சங்கிலியின் பெரும் பகுதி அந்த பெண்ணின் கைய்க்கு சென்றது. சங்கிலியின் டாலர் மட்டும் மூதாட்டியிடம் இருக்க, உடனடியாக அவர் வைத்திருந்த மிளகாய் பொடியை மூதாட்டியின் மீது தூவி விட்டு, அந்த பெண் அங்கிருந்து தப்பியோடியுள்ளார்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக உடனடியாக திருநீலக்குடி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. புகாரின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் நகை திருட்டு தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கினர்.

பர்தா அணிந்து வந்த பெண் பயன்படுத்திய கத்தி, அவர் வைத்திருந்த பை ஆகியவற்றை காவல்துறையினர் கைப்பற்றினர். மேலும், அப்பகுதியில் இருந்த சிசிடிவி கேமராக்களின் உதவியுடன் ஆராய்ந்து பார்த்ததில் பர்தா அணிந்து நகை திருட்டில் ஈடுபட்டது அதே பகுதியை சேர்ந்த 62 வயது சாந்தி என்ற மூதாட்டி என்பது தெரியவந்தது.

பட்டப்பகலில் துணிகரமாக திருட்டில் ஈடுபட்ட சாந்தியை காவல்துறையினர் கைது செய்து, அவரிடம் இருந்து 4 சவரன் தங்க நகையை மீட்டனர். இந்த சம்பவம் திருநாகேஸ்வரம் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தங்க சங்கிலியை பறிந்த மூதாட்டி
