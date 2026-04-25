கால்வாயில் தவறி விழுந்த முதியவர்; 3 நாட்களுக்குப் பின் உயிருடன் மீட்பு

தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர், கால்வாயில் கயிறு கட்டி இறங்கி, முதியவரை பத்திரமாக மீட்டனர்.

பள்ளத்தில் சிக்கிய முதியவர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 25, 2026 at 10:19 PM IST

நெல்லை: மூன்று நாட்களுக்கு முன் 50 அடி ஆழம் கொண்ட வெள்ளநீர் கால்வாயில் தவறி விழுந்து சிக்கி தவித்த 77 வயது முதியவரை, தீயணைப்புத் துறையினர் உயிருடன் மீட்ட சம்பவம் நெல்லையில் அரங்கேறியுள்ளது.

நெல்லை மாவட்டம், மேலதிடியூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ராமசாமி (77). இவர் கடந்த புதன்கிழமை திருநெல்வேலி வரை சென்று வருவதாக வீட்டில் சொல்லி விட்டு வெளியே புறப்பட்டுள்ளார். பின்னர், தனது பணிகளை முடித்துவிட்டு மீண்டும் சொந்த ஊருக்கு அவர் திரும்பி உள்ளார். அப்போது, சாலையில் நடந்துக் கொண்டிருந்தபோது, எதிர்பாராத விதமாக மேலதிடியூர் அருகே உள்ள வெள்ளநீர் வடிகால்வாயில் தவறி விழுந்து உள்ளார். சுமார் 50 அடி ஆழம் கொண்டதே இந்த மழைநீர் வடிகால் ஆகும்.

இதை அறியாத அவரது மகன் வெங்கடேஸ்வரன், தந்தையை காணவில்லை என கூறி முன்னீர்பள்ளம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். இதையடுத்து போலீஸாரும் முதியவரை தேடும் பணியில் களமிறங்கினர்.

இந்த சூழலில், இன்று (ஏப்ரல் 25) மேலதிடியூர் வெள்ளநீர் கால்வாயில் இருந்து சத்தம் வருவதாகக் கூறி அப்பகுதி மக்கள் உள்ளே எட்டி பார்த்தனர். அப்போது, கால்வாய்க்குள் முதியவர் சிக்கியிருந்தது தெரிய வந்தது. இதைக் கண்டு அதிர்ந்துபோன அப்பகுதி மக்கள், உடனடியாக முதியவர் கால்வாயில் சிக்கியிருப்பது குறித்து தீயணைப்பு துறையினருக்கும், முன்னீர்பள்ளம் காவல் நிலையத்திற்கும் தகவல் தெரிவித்தனர்.

இதன்பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர், கால்வாயில் கயிறு கட்டி இறங்கி, முதியவரை மீட்டு மேலே கொண்டு வந்தனர். இதன் பின்னர்தான், பள்ளத்தில் சிக்கி தவித்தது காணாமல் போன ராமசாமி என்பது காவலர்களுக்கு தெரிய வந்தது. இதையடுத்து அவரை பத்திரமாக மீட்ட தீயணைப்புத் துறை வீரர்கள், அவரை நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காகச் சேர்த்தனர்.

3 நாட்களாக உணவின்றி, படுகாயங்களுடன் தவித்த அவருக்கு சிகிச்சை தரப்பட்டது. மேலும், அவரின் குடும்பத்தினருக்கும் இதுகுறித்து தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. பின்னர் முதலுதவி சிகிச்சை முடிந்து அவர் வீட்டு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்.

மூன்று நாட்களாக கால்வாயில் சிக்கித் தவித்த முதியவரை தீயணைப்புத் துறையினர் உயிருடன் மீட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், தீயணைப்பு துறையினருக்கு பொதுமக்களிடமிருந்து பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.

