கூட்டமாக சேர்ந்து தெருநாய்கள் கடித்து குதறியதில் முதியவர் உயிரிழப்பு: சம்பவத்தை நேரில் பார்த்தவர் கூறிய அதிர்ச்சி தகவல்
நிகழ்வு விடியற்காலையில் அரங்கேறியதால் முதியவருக்கு உடனடி உதவி கிடைக்காமல் போனது.
Published : September 3, 2026 at 5:38 PM IST
தஞ்சாவூர்: கும்பகோணத்தில் 10க்கும் மேற்பட்ட தெருநாய்கள் கும்பலாக ஒன்று கூடி கடித்து குதறியதில் முதியவர் பலியான சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அரியலூர் மாவட்டம், ஜெயங்கொண்டத்தைச் சேர்ந்தவர் சின்னதுரை (75). இவர் கடந்த சில வருடங்களாக தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணம், பாலக்கரை - சென்னை செல்லும் சாலையில் யாசகம் பெற்று வாழ்ந்து வந்துள்ளார். இந்த நிலையில், அவர் இன்று அதிகாலை (செப்டம்பர் 3) வழக்கம்போல நேஷ்னல் வித்யாலயா பள்ளி அருகே உள்ள அருள்நகர் பகுதியில் சாலையோரமாக உறங்கிக் கொண்டிருந்தார்.
அதிகாலை 3 மணி அளவில் அவர் தூங்கிக்கொண்டிருந்த நேரத்தில் அங்கு கூடிய தெருநாய் கூட்டம் திடீரென முதியவரை கடித்து குதற தொடங்கி இருக்கிறது. முகம், கை, கால் என உடலின் எந்த பகுதியையும் விட்டு வைக்காமல் நாய்கள் கடித்திருக்கின்றன.
முதுமை மற்றும் இயலாமை காரணத்தால் முதியவர் அப்படியே படுத்த நிலையிலேயே இருக்க அந்த நாய்கள் மேலும் மேலும் என தொடர்ச்சியாக 3 நிமிடங்களுக்கும் மேலாக அவரை கடித்து குதறியதாக தெரிகிறது. குறிப்பாக, இந்த நிகழ்வு விடியற்காலையில் அரங்கேறியதால் முதியவருக்கு உடனடி உதவி கிடைக்காமல் போனது.
இந்த சூழலில் நீண்ட நேரத்திற்கு பிறகு அவ்வழியாக வந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் கோபு என்பவர், நாய்களை விரட்டி விட்டு உடல் முழுவதும் பலத்த படுகாயங்களுடன் உயிருக்குப் போராடிய நிலையில் இருந்த முதியவரை மீட்டு 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் கும்பகோணம் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தார்.
இருப்பினும், பலத்த காயம் மற்றும் அதிக ரத்தம் வெளியேற்றம் காரணமாக அவர் சிகிச்சை பலனின்றி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். இச்சம்பவம் குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்த கும்பகோணம் தாலுகா போலீசார், அப்பகுதியில் இருந்த சிசிடிவி கேமிரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனர். அப்போது, தூங்கிக் கொண்டிருந்த முதியவரை நாய்கள் கும்பலாக ஒன்று சேர்ந்து கொடூரமாக கடித்து குதறுவதும், அவர் உயிருக்கு போராடிய காட்சிகளும் போலீசாருக்கு கிடைத்துள்ளன. இந்த அதிர்ச்சியூட்டும் காட்சிகளே தற்போது வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சம்பவம் குறித்து ஆட்டோ ஓட்டுநர் கோபு கூறுகையில், "3 மணி அளவில் சவாரிக்காக போய் கொண்டிருந்தேன். அப்போது, மூட்டையை கடித்து இழுத்துக் கொண்டிருப்பதை போல நாய்கள் முதியவரை கடித்துக் கொண்டிருந்தன. இதை பார்த்த உடன் ஆட்டோவை நிறுத்திவிட்டு நாய்களிடம் இருந்து முதியவை மீட்டோம். பின்னர் 108க்கு அழைத்து அவரை நானும், சிலரும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்தோம்" என்றார்.
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சாலையோரங்களில் அதிகரித்து வரும் தெருநாய்களின் தொல்லையால் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் , பொதுமக்கள் மற்றும் பாதசாரிகள் கடும் அச்சத்தில் உறைந்துள்ளனர்.
இந்த சூழலிலேயே முதியவரை தெருநாய்கள் கூட்டமாக கூடி கடித்தே கொன்ற நிகழ்வு கும்பகோணம் பாலக்கரை பகுதியில் அரங்கேறியிருக்கிறது. இந்த சம்பவத்தை அடுத்து அப்பகுதியில் உள்ள தெருநாய்களை உடனடியாக அப்புறப்படுத்தும்படி அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.