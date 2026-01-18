பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டை வேடிக்கை பார்க்க வந்தவர் பலி - நடந்தது என்ன?
Published : January 18, 2026 at 6:31 PM IST
மதுரை: பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை வேடிக்கை பார்க்க வந்த முதியவர் காளை தாக்கியதில் படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், இன்று சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
மதுரை டி.என்.எச்.பி. காலனியைச் சேர்ந்த செல்வராஜ் (வயது 68). இவர் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை பார்வையிட வந்திருந்தார். அப்போது வாடி வாசலில் இருந்து வெளியேறிய ஒரு காளையை அதன் உரிமையாளர்கள் கயிற்றின் மூலம் பிடிக்க முயன்றனர். ஆனால் காளை பிடிபடாமல் திடீரென வேகமாக பாய்ந்து சென்றது.
இந்த நேரத்தில் அருகில் நின்றிருந்த செல்வராஜின் காலில் காளையை கட்டியிருந்த கயிறு சிக்கிக் கொண்டது. காளையின் வேகத்துக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் செல்வராஜ் தரையில் இழுத்துச் செல்லப்பட்டதில், அவர் கீழே விழுந்து தலையில் பலத்த காயமடைந்தார்.
உடனடியாக மீட்கப்பட்ட செல்வராஜ் முதலுதவி சிகிச்சை பெற்ற பின்னர் மேல்சிகிச்சைக்காக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். அங்கு தீவிர சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
முன்னதாக, பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஆண்டுதோறும் மதுரையில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடைபெறுவது வழக்கம். முதல்நாளில் அவனியாபுரத்திலும், இரண்டாம் நாளில் பாலமேட்டிலும், மூன்றாம் நாளில் அலங்காநல்லூரிலும் போட்டிகள் நடைபெறும். அந்த வகையில் அவனியாபுரத்தில் (ஜன 15) நடைபெற்ற போட்டியில், வலையன்குளத்தைச் சேர்ந்த பாலமுருகன் முதலிடத்தையும், அவனியாபுரத்தைச் சேர்ந்த கார்த்தி இரண்டாம் இடத்தையும் பிடித்தனர்.
அதேபோல், ஜன 16-ஆம் தேதி பாலமேட்டில் நடந்த போட்டியில் பொந்துகம்பட்டியைச் சேர்ந்த அஜித் மற்றும் பொதும்புவைச் சேர்ந்த பிரபாகரன் இருவரும் தலா 16 காளைகளை அடக்கி சமநிலையில் இருந்த நிலையில், குலுக்கல் முறையில் அஜித் முதலிடம் பெற்றவராக அறிவிக்கப்பட்டார்.
இந்நிலையில், நேற்று அலங்காநல்லூரில் நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில், 19 காளைகளை அடக்கி கருப்பாயூரணியை சேர்ந்த கார்த்தி முதலிடம் பிடித்தார். அவருக்கு முதலமைச்சர் சார்பில் 8 லட்சம் மதிப்புள்ள ஹூண்டாய் கார் பரிசாக வழங்கப்பட்டது. நட்சத்திர மாடுபிடி வீரரான பூவந்தியைச் சேர்ந்த அபி சித்தர் 16 காளைகளை அடக்கி, 2ஆம் பரிசாக இருசக்கர வாகனத்தை பெற்றார். மூன்றாம் பரிசு 11 காளைகளை அடக்கிய பாசிங்காபுரத்தை சேர்ந்த ஸ்ரீதருக்கு வழங்கப்பட்டது.
அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை காண தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் நேரில் வருகை புரிந்திருந்தார். அப்போது சிறப்பாக மாடுபிடித்த வீரர்களுக்கும், சிறந்த காளைகளுக்கும் தங்க மோதிரங்களை பரிசாக வழங்கினார்.