காட்டு யானை மிதித்து முதியவர் உயிரிழப்பு - தென்காசியில் சோகம்
முதியவரின் உடல் செங்கோட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
Published : November 9, 2026 at 6:33 PM IST
தென்காசி: புளியரை அருகே காட்டு யானை மிதித்து முதியவர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தென்காசி மாவட்டம் புளியரை அருகே உள்ள கொட்டாவிகுளம் பகுதியில் அமைந்துள்ள தோப்பின் உரிமையாளர் தெற்கு மேடு பகுதியைச் சேர்ந்த சுப்பையா (72). இந்த பகுதி மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டியுள்ளதால், அவ்வபோது காட்டு யானைகளின் நடமாட்டம் இருந்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், இன்று (நவ.9) காலை சுமார் 7 மணியளவில் சுப்பையா அவரின் தோப்புக்கு சென்றுள்ளார். அப்போது செல்லும் வழியில் திடீரென காட்டு யானை ஒன்று வேகமாக வந்துள்ளது. அதனை பார்த்த அதிர்ச்சியடைந்த சுப்பையா, அங்கிருந்து உடனடியாக விலக முயற்சித்துள்ளார்.
இருப்பினும், வயது முதிர்வு காரணமாக அவரால் ஓட முடியவில்லை. இதன் காரணமாக பாதையின் ஓரத்தில் நின்றுள்ளார். அப்போது வேகமாக வந்த காட்டு யானை, அவரை கீழே தள்ளி விட்டு நெஞ்சுப் பகுதியில் மிதித்து தாக்கியுள்ளது.
இதில் பலத்த காயமடைந்த அவர், சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். அவர் உயிரிழந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அப்பகுதி மக்கள் உடனடியாக புளியரை காவல் நிலையத்திற்கும், வனத்துறையினருக்கும் தகவல் தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து, சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த புளியரை போலீசார், பொதுமக்களின் உதவியுடன் சுப்பையாவின் உடலை மீட்டு தோப்பு பகுதியில் இருந்து, தெட்சிணாமூர்த்தி கோயில் அருகே கொண்டு வந்தனர். பின்னர், அங்கு ஆம்புலன்ஸ் வரவைக்கப்பட்டு, அவரின் உடல் செங்கோட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. யானை தாக்கி முதியவர் உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்து தகவல் பரவிய நிலையில், அப்பகுதியில் ஏராளமானவர்கள் குவிந்தனர்.
இதனால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. தொடர்ந்து, இச்சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். உயிரிழந்த முதியவர், நெடுஞ்சாலைத் துறையில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர் என கூறப்படுகிறது. இந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மேலும், அப்பகுதியில் காட்டு யானைகளின் நடமாட்டத்தை வனத்துறையினர் தொடர்ந்து கண்காணித்து, இது போன்று சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் தடுக்க உரிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.