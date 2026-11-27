காசோலை மூலம் பணம் செலுத்தியதாக கூறி வெள்ளி கொலுசு, பட்டுப்புடவை வாங்கி மோசடி - முதியவர் கைது
கடையின் வங்கிக் கணக்கிற்கு காசோலை மூலம் பணம் செலுத்திவிட்டதாகக் கூறி, வங்கியிலிருந்து வந்த குறுஞ்செய்தியையும் கடை ஊழியர்களிடம் காண்பித்து மோசடியில் ஈடுபட்டது தெரியவந்துள்ளது.
Published : November 27, 2026 at 11:03 AM IST
சென்னை: காசோலை மூலம் பணம் செலுத்தியதாக ஏமாற்றி சென்னை தியாராயநகரில் நகை மற்றும் துணிக்கடையில் நூதன மோசடியில் ஈடுபட்ட முதியவரை போலீசார் கைது செய்து, அவரிடமிருந்து ரூ.1.11 லட்சம் மதிப்புள்ள வெள்ளிக் கொலுசு மற்றும் பட்டுப்புடவையை மீட்டனர்.
சென்னை தியாகராயநகர் வடக்கு உஸ்மான் சாலையில் உள்ள நகைக்கடை ஒன்றில் பிரிகின் என்பவர் கணக்காளராகப் பணியாற்றி வருகிறார். கடந்த செப்டம்பர் 30-ஆம் தேதி மதியம் கடையில் பிரிகின் பணியில் இருந்தபோது அங்கு வந்த மனோகர் (60) என்பவர் ஒரு ஜோடி வெள்ளிக் கொலுசைப் பார்த்து தேர்வு செய்துள்ளார்.
பின்னர் அதற்கான தொகையை காசோலை மூலம் கடையின் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்துவதாகக் கூறி கடையின் வங்கிக் கணக்கு எண்ணையும் பெற்றுள்ளார். இதையடுத்து, வங்கிக் கணக்கில் பணம் வரவு வைக்கப்பட்டதை உறுதி செய்த பின்னரே கொலுசை வழங்க முடியும் என்று கடை ஊழியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதனால் அங்கிருந்து சென்ற மனோகர் மறுநாள் மீண்டும் நகைக்கடைக்கு வந்துள்ளார். அப்போது தனது வங்கிக் கணக்கிலிருந்து கடையின் வங்கிக் கணக்கிற்கு காசோலை மூலம் பணம் செலுத்திவிட்டதாகக் கூறியதுடன் வங்கியிலிருந்து வந்த குறுஞ்செய்தியையும் கடை ஊழியர்களிடம் காண்பித்துள்ளார்.
இதனை நம்பிய கடை ஊழியர்கள் ரூபாய் 29,250 மதிப்புள்ள ஒரு ஜோடி வெள்ளிக் கொலுசை மனோகரிடம் வழங்கியுள்ளனர். தொடர்ந்து, அன்றைய தினம் மாலையில் கடையின் வங்கிக் கணக்கைச் சரிபார்த்தபோது மனோகரின் கணக்கில் போதிய பணம் இல்லாததால் அவர் வழங்கிய காசோலை பணமின்றித் திரும்பியது தெரியவந்தது.
இதன் மூலம் பணம் செலுத்தியதாகக் கூறி கொலுசை வாங்கிச் சென்ற மனோகர் திட்டமிட்டு மோசடியில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது.
இதேபோன்று தியாகராயநகர் பகுதியில் உள்ள மற்றொரு துணிக்கடையிலும் மனோகர் மோசடியில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. கடந்த அக்டோபர் 26-ஆம் தேதி அந்தக் கடைக்குச் சென்ற அவர் ரூபாய் 81,950 மதிப்புள்ள பட்டுப்புடவையைத் தேர்வு செய்து வாங்கியுள்ளார்.
அப்போது காசோலை மூலம் பணம் செலுத்திவிட்டதாகக் கூறி வங்கியிலிருந்து பணம் செலுத்தியதற்கான குறுஞ்செய்தியைக் காண்பித்து பட்டுப்புடவையை எடுத்துச் சென்றுள்ளார். பின்னர் அவர் அளித்த காசோலையும் வங்கிக் கணக்கில் போதிய பணம் இல்லாததால் திரும்பியது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து நகைக்கடை கணக்காளர் பிரிகின் மற்றும் துணிக்கடை மேலாளர் ஆறுமுகசுந்தரம் ஆகிய இருவரும் அளித்த புகார்களின் அடிப்படையில் சௌந்திரபாண்டியனார் அங்காடி காவல் நிலைய குற்றப்பிரிவு போலீஸார் இரண்டு தனித்தனி வழக்குகளைப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர்.
தொடர்ந்து காவல் ஆய்வாளர் தலைமையிலான தனிப்படையினர் மனோகரை தீவிரமாக தேடி வந்தனர். அதில் அவர் சென்னை தியாகராயநகர் ராமகிருஷ்ணா தெருவில் வசிப்பது போலீசாருக்கு தெரியவந்தது. அதனையடுத்து, அவரை கைது செய்தனர்.
மேலும், அவரிடமிருந்து மொத்தம் ரூபாய் 1,11,200 மதிப்புள்ள சுமார் 111 கிராம் எடையுடைய ஒரு ஜோடி வெள்ளிக் கொலுசு மற்றும் பட்டுப்புடவை ஆகியவற்றை போலீசார் மீட்டனர்.