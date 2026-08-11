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முயல் வேட்டைக்கு வைத்த நாட்டு வெடியை கடித்த மாட்டின் வாய் சிதைந்தது- முதியவர் கைது

முதியவர் தங்கியுள்ள கொட்டகைக்குள் வேட்டைக்கு பயன்படுத்தப்படும் வலைகள், ஐந்து நாட்டு வெடிகுண்டுகள் இருப்பதை வனத்துறையினர் கண்டறிந்தனர்.

நாட்டு வெடியை கடித்த மாட்டின் வாய் சிதைந்தது
நாட்டு வெடியை கடித்த மாட்டின் வாய் சிதைந்தது (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2026 at 10:48 PM IST

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கோவை: கோவை மாவட்டம், மதுக்கரை அருகே முயல் வேட்டைக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த நாட்டு வெடியை கடித்த காளை மாட்டின் வாய் சிதைந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தமிழகத்தில் வனப்பகுதிகளை ஒட்டிய கிராமங்களில், மான், முயல் மற்றும் காட்டுப்பன்றி ஆகிய வனவிலங்குகள், நாட்டு வெடிகுண்டுகள் மூலம் வேட்டையாடப்பட்டு வருகின்றன. இதுதொடர்பாக வனத்துறையினர் பல்வேறு தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு வந்தாலும், ஒரு சிலர் சட்ட விரோதமாக நாட்டுவெடி தயாரித்து வனவிலங்கு வேட்டையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் கோவை மாவட்டம், மதுக்கரை வனச்சரகத்திற்கு உட்பட்ட கரடிமடை பகுதியில் காளை மாடு ஒன்று வாயில் அடிபட்ட நிலையில் தனி நபருக்கு சொந்தமான நிலத்தில் நிற்பதாக மதுக்கரை வனத்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதன் பேரில் மதுக்கரை வனச்சரகர் அருண்குமார் தலைமையிலான வனத்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று ஆய்வு செய்தனர்.

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மாடு அடிபட்டுள்ள நிலையை பார்த்ததில் நாட்டு வெடியை கடித்ததில் காயம் ஏற்பட்டது தெரியவந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து அப்பகுதி முழுவதும் நாட்டு வெடிகுண்டுகள் ஏதேனும் வைக்கப்பட்டுள்ளதா என சோதனை செய்தனர்.

அப்போது சந்தேகத்துக்கிடமான வகையில் அருகில் உள்ள தோட்டத்தில் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த முதியவரை விசாரித்தபோது, அவர் முன்னுக்குப் பின் முரணாக பதில் அளித்தார். இதனை அடுத்து அவர் தங்கியுள்ள கொட்டகைக்குள் வனத்துறையினர் சோதனை நடத்தியபோது முயல் வேட்டைக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய வலைகள், பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த ஐந்து நாட்டு வெடிகுண்டுகள் இருப்பதை கண்டறிந்தனர்.

இதுகுறித்து பேரூர் காவல் நிலைய போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து, அங்கு வந்த போலீசார் முதியவர் ராயப்பனை விசாரணைக்காக அழைத்துச் சென்று, வெடிமருந்துகள் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் அவரை கைது செய்தனர்.

இது குறித்து மதுக்கரை வனச்சரகர் அருண்குமார் கூறுகையில், "வனத்தை ஒட்டிய பகுதிகளில் வனத்துறையினர் தொடர்ந்து கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும் பழைய குற்றவாளிகளை கண்டறிந்து அவர்கள் மீண்டும் அந்த செயலில் ஈடுபடாத வகையில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. காட்டுப்பன்றி, முயல் வேட்டைக்காக வைக்கப்படும் நாட்டு வெடியில் யானை சிக்கி உயிரிழப்பது கோவை பகுதியில் தற்போது குறைந்துள்ளது. வனத்துறையினரின் நடவடிக்கை காரணமாக நாட்டுவெடி பயன்பாடும் குறைந்துள்ளது.

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வேறு யாரேனும் நாட்டு வெடி மருந்துகளை பயன்படுத்தி விலங்குகளை வேட்டையாட முயன்றால் அவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றார்.

TAGGED:

CRUDE EXPLOSIVE
COUNTRY BOMB
COIMBATORE MADUKKARAI
நாட்டு வெடி கடித்து மாடு காயம்
COW INJURIES BITING CRUDE BOMB

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