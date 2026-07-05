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வீடு இழந்த வயதான தம்பதிக்கு ரூ.3 லட்சத்தில் புதிய வீடு; அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி சாவி வழங்கினார் – கண்ணீர் மல்க நன்றி தெரிவித்த தம்பதி

புதிய வீட்டைப் பெற்றுக் கொண்ட ரவி மற்றும் திலகவதி தம்பதியினர், அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி மற்றும் தவெக நிர்வாகிகளுக்கு கண்ணீர் மல்க தங்களது நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொண்டனர்.

அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி
அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 5, 2026 at 10:46 PM IST

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வேலூர்: வீடு இல்லாத வயதான தம்பதியினருக்கு தவெக நிர்வாகிகள் கட்டிக்கொடுத்த புதிய வீட்டை அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி திறந்து வைத்தார்.

வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அடுத்த இந்திரா நகர் பகுதியில் வசித்து வந்த ரவி–திலகவதி என்ற முதியோர் தம்பதியின் வீடு, கடந்த மாதம் பெய்த கனமழையால் முற்றிலும் சேதமடைந்து இடிந்து விழுந்தது. இதனால் வசிப்பிடத்தை இழந்த அவர்கள் கடும் சிரமத்திற்குள்ளாகி, உறவினர்கள் மற்றும் அக்கம் பக்கத்தினரின் உதவியுடன் தற்காலிகமாக தங்கி வந்தனர்.

இந்த தகவலை அறிந்த அப்பகுதியைச் சேர்ந்த தமிழக வெற்றிக் கழக (தவெக) நிர்வாகிகள், முதியோர் தம்பதிக்கு நிரந்தரமாக உதவ முடிவு செய்து, சுமார் ரூ.3 லட்சம் மதிப்பீட்டில் புதிய வீடு கட்டிக் கொடுத்தனர். மேலும், சமையலுக்கு தேவையான பாத்திரங்கள், மின்விசிறி, எல்இடி தொலைக்காட்சி உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய மின் சாதனங்களையும் வழங்கினர்.

புதிய வீடு ஒப்படைக்கும் நிகழ்ச்சி இந்திரா நகர் பகுதியில் நடைபெற்றது. இதில் கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு, ரிப்பன் வெட்டி புதிய வீட்டை திறந்து வைத்து, குத்துவிளக்கேற்றி, வீட்டின் சாவியை முதியோர் தம்பதியிடம் வழங்கினார்.

புதிய வீட்டைப் பெற்றுக் கொண்ட ரவி மற்றும் திலகவதி தம்பதியினர், அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி மற்றும் தவெக நிர்வாகிகளுக்கு கண்ணீர் மல்க தங்களது நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொண்டனர். அவர்களின் உணர்ச்சிபூர்வமான நன்றியுரை நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றவர்களை நெகிழ்ச்சியடையச் செய்தது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் குடியாத்தம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சிந்து, கே.வி.குப்பம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தென்றல்குமார், காட்பாடி சட்டமன்ற உறுப்பினர் சுதாகர், வேலூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜேஷ் கண்ணன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு முதியோர் தம்பதிக்கு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தனர்.

TAGGED:

ELDERLY COUPLE
NEW HOUSE
அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி
MINISTER VIJAY BALAJI

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