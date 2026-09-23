ETV Bharat / state

'எங்கே செல்லும் இந்த பாதை'... ரூ.1,200 முதியோர் உதவித்தொகைக்காக 200 ரூபாய் கடன் வாங்கி வந்த முதிய தம்பதியர்

உதவித்தொகைக்காக முதிய தம்பதியினர் நடக்க முடியாமல் நடந்து வரும் வீடியோவும், அதுதொடர்பான செய்தியும் சமூக வலைதளங்களில் தீயாக பரவியது.

முதியோர் உதவித்தொகைக்காக சிவகங்கை ஆட்சியர் அலுவலகம் வந்த முதிய தம்பதியர்
முதியோர் உதவித்தொகைக்காக சிவகங்கை ஆட்சியர் அலுவலகம் வந்த முதிய தம்பதியர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 23, 2026 at 8:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சிவகங்கை: முதியோர்களுக்கான மாத உதவித்தொகை இன்னமும் வங்கியில் வரவு வைக்கப்படாததால் இதுகுறித்து கேட்பதற்காக சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்துக்கு பல கிலோமீட்டர் பயணித்து தள்ளாடியபடியே வந்த முதிய தம்பதியினரின் வீடியோ வைரலாக பரவி அனைவரையும் கண்கலங்க செய்துள்ளது.

சிவகங்கை மாவட்டம் குன்றக்குடியைச் சேர்ந்தவர்கள் அன்னக்களஞ்சியம் - தனலட்சுமி தம்பதியர். பிள்ளைகள் இருந்தபோதிலும் இவர்கள் தனியாகவே வசித்து வருகின்றனர். 60 வயதை கடந்தோருக்கு அரசாங்கம் கொடுக்கும் முதியோர் உதவித்தொகையான ரூ.1,200-ஐ நம்பியே இவர்களை வாழ்க்கையை நடத்தி வருகின்றனர்.

இதனிடையே, சிவகங்கை மற்றும் சுற்று வட்டாரங்களில் இந்த மாதத்துக்கான முதியோர் உதவித்தொகை, பயனாளர்களின் வங்கிக்கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படாததால் ஏராளமான முதியவர்கள் பாதிப்புக்குள்ளாகி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

முதியோர் உதவித்தொகைக்காக சிவகங்கை ஆட்சியர் அலுவலகம் வந்த முதிய தம்பதியர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், குன்றக்குடியைச் சேர்ந்த அன்னக்களஞ்சியம் - தனலட்சுமி தம்பதியர், தங்களுக்கு முதியோர் உதவித்தொகை கிடைக்காதது குறித்து முறையிடுவதற்காக சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வந்தனர். கொதிக்கும் வெயிலில் பல கி.மீ. பேருந்தில் பயணித்து தள்ளாடியபடியே வந்த அவர்களை பார்க்கும் போது அனைவரின் நெஞ்சமும் கலங்கியது. இங்கு வருவதற்காக ஒருவரிடம் 200 ரூபாய் கடன் வாங்கி வந்ததாக அவர்கள் பரிதாபமாக தெரிவித்தனர்.

இதையும் படிங்க: '13 வயது முதல் பாலியல் தொல்லை' - ஜெம் வீரமணி வழக்கில் கைதான பெண் அளித்த பரபரப்பு வாக்குமூலம்

இந்த சூழலில், முதிய தம்பதியினர் நடக்க முடியாமல் நடந்து வரும் வீடியோவும், அதுதொடர்பான செய்தியும் சமூக வலைதளங்களில் தீயாக பரவியது. இதையடுத்து, அதிகாரிகள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து, அத்தம்பதியினரின் வங்கிக்கணக்கில் முதியோர் உதவித்தொகையை வரவு வைத்ததாக கூறப்படுகிறது.

மேலும், இவர்களுக்கு உதவி செய்ய பல்வேறு தரப்பினரும் முன்வந்துள்ளனர். அதன்படி, ஒரு கோவில் சார்பில் ரூ.50,000 ரொக்கம் அவர்களின் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இதை தவிர சமூக ஆர்வலர்கள், பொதுமக்கள் மற்றும் திரையுலகைச் சேர்ந்த சிலரும் இந்த முதிய தம்பதியருக்கு உதவ முன்வந்துள்ளதாக தெரிகிறது. அதேபோல், அமைச்சர் பிரபு சார்பிலும் உதவி மற்றும் தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தம்பதியினரின் தற்போதைய தேவைகள் குறித்து அதிகாரிகள் மூலம் கேட்டறிந்து, அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்து தர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் பிரபு தரப்பில் கூறப்படுகிறது.

தற்போது தேவகோட்டையில் உள்ள தங்களது இளைய மகனின் வீட்டில் தங்கியிருக்கும் அன்னக்களஞ்சியம் - தனலட்சுமி தம்பதியினர், தங்களின் நிலையை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்த ஊடகங்களுக்கும், உதவிக்கரம் நீட்டிய அனைவருக்கும் கண்ணீர் மல்க நன்றி தெரிவித்துள்ளனர்.

TAGGED:

சிவகங்கை
முதியோர் உதவித்தொகை
வயதான தம்பதியர்
கடன்
ELDERLY COUPLE SIVANGANGAI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.