1 பவுன் நகைக்காக தனியாக வசித்து வந்த வயதான தம்பதி கொலை - சேலம் அருகே அதிர்ச்சி சம்பவம்
அமராவதி அணிந்திருந்த ஒரு ஜோடி தங்கத் தோடு, இரண்டு மூக்குத்திகள் என மொத்தம் ஒரு பவுன் நகையை திருடிக் கொண்டு மர்ம நபர்கள் தப்பிச் சென்று விட்டனர்.
Published : July 21, 2026 at 3:19 PM IST
சேலம்: சேலம் அருகே தனியாக வசித்து வந்த வயதான தம்பதியை கட்டையால் அடித்துக் கொலை செய்து விட்டு, 1 பவுன் நகையை மர்ம நபர்கள் கொள்ளை அடித்துச் சென்ற சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
சேலம் மாவட்டம், ஓமலூர் அருகே உள்ள குண்டுக்கல் ஊராட்சி ராமப்ப கொட்டாய் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஜெயராமன். 85 வயதான இவர், முடித்திருத்தும் தொழில் செய்து வந்தார். இவரும், இவருடைய மனைவி அமராவதியும் (70) அதே பகுதியில் உள்ள ஒரு வீட்டில் தனியாக வசித்து வந்தனர். இவர்களுக்கு இரண்டு ஆண் பிள்ளைகளும், பெண் பிள்ளையும் உள்ளனர். அவர்கள் அனைவருக்கும் திருமணமாகி தனித்தனியே வெவ்வேறு இடங்களில் வசித்து வருகின்றனர்.
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இந்த நிலையில், நேற்று இரவு 8 மணி அளவில் அவர்களது வீட்டிற்கு வந்த சில மர்ம நபர்கள், திடீரென ஜெயராமனையும் அமராவதியையும் தாக்கினர். மேலும் அங்கு கிடந்த மரக்கட்டையை எடுத்து இருவரின் தலையிலும் கடுமையாகத் தாக்கி உள்ளனர். இதில், பலத்த காயம் அடைந்த இருவரும் ரத்த வெள்ளத்தில் மயங்கி விழுந்து அங்கேயே உயிரிழந்தனர்.
இதையடுத்து, அந்த மர்ம நபர்கள், அமராவதி காதில் அணிந்திருந்த ஒரு ஜோடி தங்கத் தோடு மற்றும் இரண்டு மூக்குத்திகள் என மொத்தம் ஒரு பவுன் நகையை திருடிக் கொண்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்று விட்டனர்.
ஒரு பவுன் நகைக்காக வயதான தம்பதி அடித்துக் கொல்லப்பட்ட கொடூர சம்பவம் குறித்து தகவல் கிடைத்ததும், ஓமலூர் துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் செந்தில் குமார், காவல் ஆய்வாளர் பெரியசாமி மற்றும் போலீசார் அங்கு விரைந்து சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
பின்னர், ஜெயராமன் மற்றும் அமராவதி ஆகியோரின் உடல்களை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக ஓமலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், இந்த கொலை சம்பவம் குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தினர். போலீசார் நடத்திய முதல் கட்ட விசாரணையில், நகைக்காக வயதான தம்பதி அடித்துக் கொல்லப்பட்டது தெரிய வந்தது. மேலும், தம்பதியை கொன்ற மர்ம நபர்களை, போலீசார் பல்வேறு இடங்களில் தேடி வருகின்றனர்.
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தமிழகத்தின் மேற்கு மாவட்டங்களில் வயதான தம்பதியை குறி வைத்து கொலை, கொள்ளைச் சம்பவம் மீண்டும் நடப்பது பொதுமக்களை கவலை அடையச் செய்துள்ளது.