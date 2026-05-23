ETV Bharat / state

மெரினா கடலில் தம்பியை காப்பாற்றி விட்டு நீரில் மூழ்கி அண்ணன் மாயம் - தேடும் பணி தீவிரம்

தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் படையினர் மாயமான சிறுவனை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

மெரினா காவல் நிலையம்- சென்னை
மெரினா காவல் நிலையம்- சென்னை (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 23, 2026 at 4:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: மெரினா கடலில் குளித்த போது தம்பியைக் காப்பாற்றி விட்டு அண்ணன் கடல் நீரில் மூழ்கி மாயமான சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மாயமான சிறுவனை தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் படையினர் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

சென்னை ஆவடியை அடுத்த கோவில்பதாகை பகுதியை சேர்ந்த கணேசன், தேவகி தம்பதியருக்கு சுதர்சன், கமலேஷ் ஆகிய இரண்டு மகன்கள் இருந்தனர். இவர்களில், சுதர்சன் அதே பகுதியில் உள்ள பள்ளியில் 11-ஆம் வகுப்பு படித்து முடித்துள்ளார். கோடை விடுமுறை என்பதால் நேற்று மாலை தேவகி தனது மகன் சுதர்சன் மற்றும் கமலேஷ் ஆகியோருடன் பொழுதை கழிப்பதற்காக மெரினா கடற்கரைக்கு வந்துள்ளார். அப்போது மெரினாவில் கண்ணகி சிலைக்கு பின்புறம் உள்ள கடல் பகுதியில் சுதர்சனும், அவரது தம்பி கமலேஷும் கடலில் குளித்து, பொழுதைக் கழித்து கொண்டிருந்தனர்.

இதையும் படிங்க.. சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை - விஏஓவுக்கு தர்ம அடி கொடுத்த மக்கள்

அப்போது ஏற்பட்ட ராட்சத அலையில் தம்பி கமலேஷ் சிக்கியுள்ளார். இதனை கண்ட சுதர்சன், உடனடியாக தம்பியை ராட்சத அலையிலிருந்து காப்பாற்ற நினைத்து, அவர் அருகே சென்று கமலேஷின் கையை பிடித்து இழுத்து காப்பாற்றியுள்ளார். ஆனால் அதே நேரம் எதிர்பாராத விதமாக மற்றொரு ராட்சத அலையில், சுதர்சன் கடல் அலையில் இழுத்துச் செல்லப்பட்டார்.

இதையடுத்து அருகில் இருந்தவர்கள் காப்பாற்ற நினைத்தும் சுதர்சன் இருக்கும் இடத்தை அவர்களால் கண்டறிய முடியவில்லை. பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் தேடியும் சுதர்சனை கண்டுபிடிக்க முடியாததால், மெரினா போலீசாருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது. தகவலின் பேரில் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் படையினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து மாயமான சிறுவனை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். இன்று காலை வரை சிறுவன் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக மெரினா போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். சுதர்சனை தேடும் பணிகள் காவல்துறை தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க.. கோவை சிறுமி கொலை வழக்கு - 7 நாட்களில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய டிஜிபிக்கு தேசிய மகளிர் ஆணையம் உத்தரவு

தங்கள் மகனை மீட்டுத் தரக் கோரி மெரினா காவல் நிலையத்தில் கணேசன், தேவகி மற்றும் குடும்பத்தினர் காத்திருக்கின்றனர். தங்கள் மகனை மீட்டுத் தருவதற்கு தமிழக முதல்வர் விஜய் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

TAGGED:

MARINA BEACH
CHENNAI POLICE
RESCUE OPERATION
மெரினாவில் சோகம்
CHENNAI BOY MISSING IN MARINA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.