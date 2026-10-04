குடிநீருக்காக சாலையோர சேற்று நீரை ‘சிறுக சிறுக’ சேகரிக்கும் பெண்கள் - ராமநாதபுரத்தில் நெஞ்சை உலுக்கும் காட்சி
குடிநீருக்காக பெண்கள் ஆபத்தான முறையில் சாலையோரத்தில் தேங்கியுள்ள தண்ணீரைக்கூட சேகரித்து பயன்படுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ள சம்பவம் அப்பகுதியில் நிலவும் தண்ணீர் பற்றாக்குறையின் தீவிரத்தை வெளிப்படுத்துவதாக உள்ளது.
Published : October 4, 2026 at 1:10 PM IST
ராமநாதபுரம்: போதிய மழை இல்லாத காரணத்தினால் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், தேவிபட்டினம் அருகே லேசான மழையின் காரணமாக தேங்கிய சேற்று நீரை பெண்கள் சிறுக சிறுக குடங்களில் சேகரித்து செல்லும் காட்சி காண்போரின் நெஞ்சை உலுக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
'எல் நினோ' தாக்கத்தினால் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் போதிய மழையின்றி, வறட்சியான சூழல் நிலவுகிறது. தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி, உலகளவில் எல் நினோ எனப்படும் காலநிலை மாற்றத்தின் பாதிப்பு காணப்படுகிறது.
எல்-நினோ தாக்கம்
பசிபிக் பெருங்கடலின் மத்திய மற்றும் கிழக்குப் பகுதிகளில், கடலின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை இயல்பை விட அதிகரிக்கும் நிகழ்வே 'எல்-நினோ' என்று அழைக்கிறோம். இந்த 'எல்-நினோ' நிகழ்வால் உலக வெப்பநிலை அதிகரிப்பு, தீவிர வறட்சி மற்றும் பருவமழை குறைபாடு போன்ற கடுமையான வானிலை மாற்றங்கள் ஏற்படும் என வானிலை ஆய்வாளர்கள் எச்சரித்து வருகின்றனர்.
தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை, மழைப்பொழிவு வெகுவாக குறையும் என ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். அதன்படி, கடந்த நாட்களில் வெப்பம் வாட்டி வதைத்த நிலையில், போதிய மழை இல்லாத காரணத்தினால் பல்வேறு பகுதிகளில் பயிர்கள் கருகியும், குளம் குட்டைகள் வறண்டும் காணப்படுகின்றன.
குடிநீர் பஞ்சம்
அந்த வகையில், ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் போதிய மழை இல்லாத காரணத்தினால் சுமார் 80 சதவீத நீர்நிலைகள் வறண்டதுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், குடிக்க தண்ணீர் கிடைக்காமல் பொதுமக்கள் மட்டுமின்றி கால்நடைகளும் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றன. குறிப்பாக கிராம பகுதிகளில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு தீவிரமாக உள்ளது என்று கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், சமீபத்தில் ராமநாதபுரத்தை அடுத்த தேவிபட்டினம் அருகே பெய்த லேசான மழையினால், சாலையோரங்களில் சிறிதளவு மழைநீர் தேங்கியது. சேற்றுடன் கலந்து இளம் மஞ்சள் நிறத்தில் காட்சியளிக்கும் அந்த நீரை அருகாமையில் உள்ள புறகரை கிராமத்தை சேர்ந்த பெண்கள் தங்களது அத்தியாவசிய தேவைக்காக அகப்பை மூலம் அள்ளி குடங்களில் சேகரித்து சென்றனர்.
சேற்று நீர்
அந்த சேற்று நீரை சிறுக சிறுக சேகரித்து குடங்களை நிரப்பிய பெண்கள், பின்னர் சுமார் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் வரை சாலையோரமாக வெயிலில் நடந்து சென்று தங்களது வீடுகளுக்கு எடுத்துச் செல்கின்றனர். தண்ணீர் தட்டுப்பாட்டினால் ஏற்பட்டிருக்கும் இந்த அவல நிலை, காண்போரின் நெஞ்சை உலுக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
குடிநீருக்காக பெண்கள் ஆபத்தான முறையில் சாலையோரத்தில் தேங்கியுள்ள தண்ணீரைக்கூட சேகரித்து பயன்படுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ள சம்பவம், அப்பகுதியில் நிலவும் தண்ணீர் பற்றாக்குறையின் தீவிரத்தை வெளிப்படுத்துவதாக உள்ளது.
குடிநீர் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக பொதுமக்கள் அவதிப்பட்டு வரும் நிலையில் மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ள பகுதிகளில் தடையின்றி குடிநீர் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.