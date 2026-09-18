அச்சுறுத்தும் எல் நினோ - வறட்சியை நோக்கி கோவை; 600-ல் இருந்து 1,200 அடிக்கு கீழ் சென்ற நிலத்தடி நீர்
கடந்த 6 மாதங்களாக போதிய அளவு மழை பெய்யவில்லை. இதனால் விளை நிலங்கள் தண்ணீர் இன்றி காய்ந்து, பயிர்கள் கருகி வருகின்றன. அதுமட்டுமல்லாமல், கால்நடைகளுக்கு தண்ணீர் இல்லாத சூழ்நிலையும் உருவாகியுள்ளது.
Published : September 18, 2026 at 7:59 AM IST
-By எஸ். சீனிவாசன்
கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பேசுபொருளாக இருந்த போதிலும், பருவநிலை மாற்றத்தின் நேரடி விளைவுகளை உலகம் இப்போது தான் நேரடியாக சந்தித்து வருகிறது. இதற்கு சமீபத்திய சாட்சி தான் நேபாள வெள்ளம். அதீத வெப்பத்தால் இமயமலை பனிப்பாறைகள் உடைந்ததே நேபாளத்தை உருக்குலைய செய்த வெள்ளத்துக்கு காரணமாக சொல்லப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், பருவநிலை மாற்றம் 'எல் நினோ' என்ற பெயரில் உலகை தாக்கவுள்ளது. இதில் நமது தமிழ்நாடும் விதிவிலக்கு அல்ல. பசிபிக் பெருங்கடலின் மத்திய மற்றும் கிழக்குப் பகுதிகளில், கடலின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை இயல்பை விட அதிகரிக்கும் நிகழ்வே 'எல் நினோ' என்று அழைக்கிறோம்.
கோவையில் பிரதிபலித்த எல்-நினோ
இந்த 'எல் நினோ' நிகழ்வால் உலக வெப்பநிலை அதிகரிப்பு, தீவிர வறட்சி மற்றும் பருவமழை குறைபாடு போன்ற கடுமையான வானிலை மாற்றங்கள் ஏற்படும் என வானிலை ஆய்வாளர்கள் எச்சரித்து வருகிந்றனர். தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை, மழைப்பொழிவு வெகுவாக குறையும் என விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர். நிலைமை இவ்வாறு இருக்க, 'எல் நினோ' பாதிப்பு இப்போதே கோவையில் பிரதிபலிக்க தொடங்கி விட்டதாக தெரிகிறது.
கோவை மாவட்டம் அன்னூர் அருகே பொகலூர் ஊராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் 14 கிராமங்களில் 10 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான ஏக்கரில் விவசாயம் நடந்து வருகிறது. இங்கு வாழை, தென்னை, கரும்பு, மஞ்சள், சோளம், தட்டைப்பயிறு, மரவள்ளிக் கிழங்கு உள்ளிட்டவை பயிரிடப்பட்டு வருகின்றன.
இதே போல் வெண்டைக்காய், அவரை, சின்ன வெங்காயம், தக்காளி, கொத்தவரங்காய், கத்தரி, முருங்கைகாய் உள்ளிட்ட பல்வேறு நாட்டு காய்கறிகளும் பயிர் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இந்த ஊராட்சியில் மொத்தம் 14 குட்டைகள் உள்ளன.
இதில் அழகப்பன் கவுண்டன் புதூர் முடக்கண்துறை, சொக்கட்டான் பள்ளி, பொகலூர், குளத்துப்பாளையம், தாளத்துறை ஆகிய 6 குளங்களுக்கு மட்டும் அத்திக்கடவு அவிநாசி திட்ட நீர் வருகிறது. மீதமுள்ள 6 குளங்கள் ஊர்நத்தம் உள்ள இடங்கள் மற்றும் குளங்கள் உள்ள பகுதிகள், பட்டா நிலங்களை தாண்டி செல்ல வேண்டி இருப்பதால் இந்த குளங்களுக்கு அத்திக்கடவு அவினாசி நீர் வழங்கப்படாமல் நிலுவையில் உள்ளது.
நீரின்றி கருகும் பயிர்கள்
இந்த சூழலில், இந்த பகுதியில் கடந்த 6 மாதங்களாக போதிய அளவு மழை பெய்யவில்லை. இதனால் விவசாய நிலங்கள் தண்ணீர் இன்றி காய்ந்து, பயிர்கள் கருகி வருகின்றன. அது மட்டுமல்லாமல், கால்நடைகளுக்கு தண்ணீர் இல்லாத சூழ்நிலையும் உருவாகியுள்ளது.
தீவனங்கள் மற்றும் தண்ணீர் இல்லாத காரணத்தினால் கால்நடைகளை விற்பனை செய்ய வேண்டிய நிலைக்கு விவசாயிகள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
குலைத்தள்ளாமலேயே கருகும் வாழைகள்
பொகலூர் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான கதளி, பூவன், நேந்திரன், ரஸ்தாலி உள்ளிட்ட வாழைகள் குலைத்தள்ளாமல் அப்படியே கருகி வருகின்றன. பல நூறு ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்டுள்ள கரும்புப் பயிர்கள், நீர் இன்றி கருகி உள்ளதால் கடன் வாங்கி விவசாயம் செய்த தங்களுக்கு பெரும் நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
'வறட்சிப் பகுதியாக அறிவியுங்கள்'
மாட்டு தீவணங்களான சோளம், கம்பு உள்ளிட்டவையும் நிலத்திலேயே காய்ந்து கருகி வருகின்றன. எனவே சம்பந்தப்பட்ட வேளாண்துறை அதிகாரிகள், பொகலூர் ஊராட்சியில் நேரில் ஆய்வு செய்து, இப்பகுதியை வறட்சிப் பகுதியாக அறிவித்து, தங்களுக்கு நிவாரணத் தொகை வழங்க வேண்டும் என பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
600-ல் இருந்து 1,200 அடிக்கும் கீழே நிலத்தடி நீர்
இது குறித்து அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயி பழனிசாமி கூறுகையில், "மழைப்பொழிவு கடந்த 6 மாதங்களாக இல்லாத காரணத்தினால் 450 அடியில் இருந்து 600 அடியில் கிடைத்து வந்த நிலத்தடி நீர் தற்போது 1,200 அடிக்கும் கீழே சென்றுவிட்டது. இதனால் 200-க்கும் மேற்பட்ட போர்வெல்கள் மற்றும் கிணறுகள் தண்ணீரின்றி வறண்டுவிட்டன.
விலை குறைந்த கால்நடைகள்
இந்த மாதம் மழை பெய்து விவசாயிகள் அனைவரும் நடவு செய்ய வேண்டிய பருவம். ஆனால், மழை இல்லாததால் ஏற்கெனவே நடவு செய்யப்பட்ட பயிர்கள் அனைத்தும் காய்ந்து கருகி வருகின்றன.
விவசாயத்திற்கு அடுத்தபடியாக கால்நடைகளும் தண்ணீரின்றி சிரமப்பட்டு வருவதால் ரூ.50,000 வரை விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்த பசு மாடுகள், இன்று ரூ. 15,000 முதல் ரூ. 20,000 வரை மட்டுமே விலை போகின்றன" என்கிறார் வேதனையுடன்.
'அத்திக்கடவு - அவிநாசி திட்டம்-2ஐ தொடங்குங்கள்'
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இது போன்று வறட்சியான காலங்களில் தண்ணீர் பற்றாக்குறையை போக்க தமிழக அரசு அத்திக்கடவு அவிநாசி திட்டம் -2ஐ தொடங்க வேண்டும். பாண்டியாறு புன்னம்பலா திட்டத்தை பவானிசாகர் அணையுடன் இணைக்க வேண்டும். இந்த திட்டங்கள் செயல்பாட்டுக்கு வந்தால் மட்டுமே, விடுபட்ட குளம், குட்டைகளுக்கு தண்ணீர் கிடைத்து, வறட்சி காலங்களில் இப்பகுதிகளில் விவசாயம் செழிக்கும்.
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குறைந்தபட்சம் ஒரு வாழையை உற்பத்தி செய்ய ரூ.70 முதல் ரூ.100 வரை செலவு ஏற்படுகிறது. இதற்கான இழப்பீட்டு தொகைகளை அரசு வழங்க வேண்டும். இதே போல், மற்ற பயிர்களுக்கும் வேளாண் துறை அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு செய்து உரிய இழப்பீட்டுத் தொகையை வழங்க வேண்டும்" என பழனிசாமி கோரிக்கை விடுத்தார்.
15 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய அதே வறட்சி
இது குறித்து வாழை விவசாயி கிருஷ்ணசாமி கூறுகையில், "இரண்டு ஏக்கரில் தென்னை, வாழை பயிரிட்டு இருந்த நிலையில் தண்ணீர் இன்றி அனைத்தும் கருகிவிட்டன. இது போன்ற வறட்சி 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்தது. தற்போது அதே நிலை இங்கு நீடிக்கிறது. ஆழ்துளை கிணறுகள் அனைத்தும் நீரின்றி காணப்படுகின்றன. குடிக்க தண்ணீர் கூட கிடைக்காத சூழல் ஏற்படும் என்ற அச்சம் நிலவுகிறது.
எங்கள் பகுதியில் அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து விவசாய பயிர்களுக்கான இழப்பீட்டை தர வேண்டும். அதே சமயம், அவிநாசி அத்திக்கடவு திட்டத்தின் கீழ் இந்த பகுதியில் உள்ள குளங்களை இணைக்க வேண்டும். நீரின்றி குளங்கள் வறண்டு காணப்படுகின்றன" எனத் தெரிவித்தார்.
இது குறித்து அன்னூர் தோட்டக்கலைத் துறை உதவி இயக்குநர் மதுபாலாவிடம் கேட்ட போது, “போதிய மழை மற்றும் நிலத்தடி நீர் இல்லாததால் பல கிராமங்களில் பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த பகுதிகளை வறட்சி பாதித்தவை என அறிவித்தால் மட்டுமே, விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம் வழங்க முடியும்” என்றார்.