திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் உட்பட 8 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம்: தமிழக அரசு அதிரடி
செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உட்பட 8 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
சென்னை: செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உட்பட 8 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை பணியிட மாற்றம் செய்து தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலாளர் முருகானந்தம் இன்று உத்தரவிட்டுள்ளார்.
|அதிகாரி பெயர்
|வகித்து வந்த பதவி
|புதிய பதவி
|ஆர்.ஜெயா
|பொருளியல் மற்றும் புள்ளியியல் துறை ஆணையர்
|சிறப்பு முயற்சிகள் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர்
|கலைச்செல்வி மோகன்
|காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர்
|பொருளியல் மற்றும் புள்ளியியல் துறை இயக்குநர்
|த.சினேகா
|செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர்
|காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர்
|எஸ்.மாலதி ஹெலன்
|செங்கல்பட்டு மாவட்ட சார் ஆட்சியர்
|செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர்
|கு.ரவிகுமார்
|திருவள்ளூர் மாவட்ட சார் ஆட்சியர்
|கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர்
|சந்திர சேகர் சாகமூரி
|ஒன்றிய அரசுப் பணியிலிருந்து திரும்புதல்
|சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமத்தின் முதன்மை செயல் அலுவலர்
|அ.சண்முக சுந்தரம்
|-
|தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணைய செயலாளர்
|நே.பொன்மணி
|-
|வணிக வரித் துறை இணை ஆணையர், ஈரோடு