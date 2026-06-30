போக்குவரத்து துறையில் வேலை வாங்கித் தருவதாக ரூ.23 லட்சம் மோசடி- கைதானவருக்கு 7 நாட்கள் போலீஸ் காவல்
இளஞ்செழியனை வருகிற 6 ஆம் தேதி வரை போலீஸ் காவலில் வைத்து விசாரிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : June 30, 2026 at 11:11 PM IST
சென்னை: போக்குவரத்து துறையில் வேலை வாங்கித் தருவதாக கூறி ரூ. 23 லட்சம் மோசடி செய்த வழக்கில் கைதானவருக்கு 7 நாட்கள் போலீஸ் காவல் வழங்கி எழும்பூர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை எம்ஜிஆர் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சீனிவாசன் (வயது 65). ஓய்வு பெற்ற காவல் அதிகாரியான இவர் தனது மகனுக்கு போக்குவரத்து துறையில் அரசு வேலை வாங்குவதற்காக முயற்சி செய்து வந்துள்ளார். இதன் அடிப்படையில், அவருக்கு அரியலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இளஞ்செழியன் என்பவரின் தொடர்பு கிடைத்துள்ளது. இவர், முன்னாள் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சிவசங்கருடன் தனக்கு நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பதாகக் கூறி சீனிவாசனிடம் அறிமுகமாகி உள்ளார்.
அத்துடன், அவரது மகனுக்கு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகத்தில் உதவி பொறியாளர் வேலை வாங்கி தருவதாக ஆசை வார்த்தை கூறியுள்ளார். இதில் மயங்கிய சீனிவாசன் அவர் கேட்கும்போதெல்லாம் பணத்தை கொடுத்து வந்துள்ளார். அந்தவகையில், 2023 ஆம் ஆண்டு தொடங்கி 2025 வரையில் பல்வேறு தவணைகளாக சுமார் 23 லட்சம் ரூபாயை இளஞ்செழியனுக்கு சீனிவாசன் கொடுத்துள்ளார்.
ஆனால், இதுவரை இளஞ்செழியன் அரசு போக்குவரத்து கழகத்தில் சீனிவாசனின் மகனுக்கு வேலை வாங்கி தரவில்லை. தொடர்ந்து, பணத்தையும் திருப்பி தராமல் அவர் ஏமாற்றி வந்துள்ளார். இதனால், மன உளைச்சலுக்கு ஆளான சீனிவாசன், தனது பணத்தை மீட்டுத் தரும்படியும், மோசடி செய்த இளஞ்செழியன் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும் படியும் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தார்.
இதன் அடிப்படையில் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸார், பல்வேறு பிரிவுகளின்கீழ் இளஞ்செழியன் மீது வழக்கு பதிவு செய்தனர். மேலும், தலைமறைவாக இருந்த அவரை தீவிரமாக தேடி வந்தனர். இதன் வாயிலாக, இளஞ்செழியன் ஈரோடு மாவட்டத்தில் பதுங்கி இருப்பது போலீஸாருக்கு தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, அங்கு விரைந்த தனிப்படை போலீஸார், கடந்த 24 ஆம் தேதி அன்று இளஞ்செழியனை கைது செய்தனர். மேலும் அவரிடமிருந்து மாவட்ட கல்வி அலுவலர் மற்றும் உடற்கல்வி ஆசிரியர் என குறிப்பிடப்பட்ட இரண்டு அடையாள அட்டைகளையும் போலீஸார் பறிமுதல் செய்தனர்.
பின்னர், கைது செய்யப்பட்ட இளஞ்செழியனை சென்னை அழைத்து வந்து, அவரிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். இந்த பரபரப்புக்கு இடையில், மோசடி வழக்கில் சிக்கிய இளஞ்செழியன், முன்னாள் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சிவசங்கரின் உதவியாளர் என செய்திகள் வெளியாகின.
இதற்கு சிவசங்கர் தரப்பில் மறுப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்த சூழலில் தான், வழக்கின் முதல் தகவல் அறிக்கையில் சீனிவாசன் அளித்த புகாரில் குறிப்பிட்டிருந்த திடுக்கிடும் தகவல்கள் சில வெளியாகி மேலும் பரபரப்பை தீவிரப்படுத்தியது.
அதில், பாதிக்கப்பட்ட சீனிவாசன், தலைமைச் செயலகத்தில் சிவசங்கரை பலமுறை நேரடியாக சந்தித்ததாகவும், பணம் வந்து சேர்ந்து விட்டது, வேலை உறுதி என அவர் வாக்குறுதி அளித்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார். இதுதவிர, தன்னைப் போலவே பல பேரிடம் இளஞ்செழியன் பணம் பெற்று அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாக கூறி ஏமாற்றியதாகவும் புகாரியில் குற்றம் சாட்டி உள்ளார்.
கைது செய்யப்பட்ட இளஞ்செழியன் தனது உதவியாளர் இல்லை என முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கரன் கூறியுள்ள நிலையில், சிவசங்கரன் மீது நேரடியாக குற்றம் சாட்டப்பட்டு முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவாகி இருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
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மேலும், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கருக்கு சம்மன் அனுப்பி நாளை காலை விசாரணைக்கு ஆஜராகும்படி தெரிவித்துள்ளனர். தொடர்ந்து, மோசடி வழக்கில் முக்கிய நபராக உள்ள இளஞ்செழியனை காவலில் எடுத்து விசாரிக்கவும் அனுமதி கேட்டு சென்னை எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த மனு மீதான விசாரணை இன்று (ஜூன் 30) வந்தது. இளஞ்செழியனை வருகிற 6 ஆம் தேதி வரை போலீஸ் காவலில் வைத்து விசாரிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இதையடுத்து இளஞ்செழியனை அழைத்துச் சென்று போலீசார் விசாரணையை தொடங்கி உள்ளனர். நாளை சிவசங்கர் ஆஜரானால் இருவரையும் ஒன்றாக வைத்து விசாரிக்கவும் திட்டமிட்டுள்ளதாக போலீஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கிறது.