எழும்பூர் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்
தற்போதைய தேர்தலை பொறுத்தவரை,, திமுக சார்பில் தமிழன் பிரசன்னா, அதிமுக சார்பில் அபிஷேக் ரங்கசாமி, தவெக சார்பில் ராஜ்மோகன் ஆகியோர் எழும்பூர் (தனி) தொகுதியில் போட்டியிடுகின்றனர். நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சரண்யா களமிறக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : May 4, 2026 at 4:44 AM IST
சென்னை: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், சென்னையின் முக்கிய அடையாளமான எழும்பூர் (தனி) தொகுதியின் கள நிலவரம் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
சென்னை என்றாலே முதலில் நினைவுக்கு வருவது எழும்பூர் தான். வேலை தேடியும், உறவுகளை தேடியும் சென்னை வருபவர்களை முதலில் வரவேற்பது எழும்பூர் ரயில் நிலையமே.
1957ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது எழும்பூர் (தனி) தொகுதி. இத்தொகுதியில் பல ஆண்டுகளாக திமுக கோலோச்சி வருவதால், அக்கட்சியின் கோட்டையாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
1989 முதலாக திமுகவை சேர்ந்த பரிதி இளம்வழுதி எழும்பூர் (தனி) தொகுதியில் தொடர்ந்து 5 முறை வெற்றி பெற்றார். ஆனால், 2011-இல் அதிமுக கூட்டணியில் இருந்த தேமுதிக வேட்பாளர் கே. நல்லதம்பியிடம் சொற்ப வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் பரிதி இளம்ழுதி தோல்வியடைந்தார்.
அதன் பின்னர், 2016 சட்டமன்றத் தேர்தலில் மீண்டும் எழும்பூர் தொகுதி திமுக வசம் வந்தது. திமுக வேட்பாளர் கே.எஸ். ரவிச்சந்திரன் அந்த தேர்தலில் வெற்றி வாகை சூடினார்.
2021 சட்டமன்றத் தேர்தலிலும் எழும்பூர் தொகுதியை திமுக கைப்பற்றியது. இவ்வாறு எழும்பூர் தொகுதியில் இதுவரை நடைபெற்ற 15 தேர்தல்களில் 11 முறை திமுகவும், இருமுறை காங்கிரஸும், தேமுதிக, சுயேச்சை ஆகியவை தலா ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
எழும்பூர் தொகுதியில் பெருமளவு பட்டியலினத்தவரும், அதற்கு அடுத்தபடியாக நாயுடு, வன்னியர் சமூகத்தினர் இருக்கின்றனர். முதலியார் உட்பட பிற சமூகத்தினரும் கணிசமாக இருக்கின்றனர்.
தற்போதைய தேர்தலை பொறுத்தவரை,, திமுக சார்பில் தமிழன் பிரசன்னா, அதிமுக சார்பில் அபிஷேக் ரங்கசாமி, தவெக சார்பில் ராஜ்மோகன் ஆகியோர் எழும்பூர் (தனி) தொகுதியில் போட்டியிடுகின்றனர். நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சரண்யா களமிறக்கப்பட்டுள்ளார். இத்தொகுதியில் மொத்தம் 84.62 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.
இத்தொகுதியில் போட்டியிடும் அனைவரும் புதுமுகம் என்பதால் வேட்பாளர்களுக்கு இடையே கடுமையான போட்டி நிலவி வருகிறது. குறிப்பாக, திமுக வேட்பாளர் தமிழன் பிரன்னாவுக்கும், தவெக வேட்பாளர் ராஜ்மோகனுக்கும் இடையே நேரடி போட்டி நிலவுவதாக அரசியல் ஆர்வலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
எது எப்படியோ, இன்னும் சில மணிநேரங்களில் எழும்பூர் தொகுதி யார் வசம் செல்ல போகிறது என்பது தெரிந்துவிடும்.