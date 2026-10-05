அங்கன்வாடி முட்டைகள் கள்ளச்சந்தையில் விற்பனை? தூத்துக்குடியில் பரபரப்பு
இது குறித்து செய்தியாளர் கேள்வி எழுப்பியபோது, இது உங்களுக்கு தேவையில்லாத வேலை, நீங்க எந்த ஊர்? உங்களை ஊருல வந்து பார்த்துக்கிறேன் என்று மிரட்டல் விடுத்துள்ளார்.
Published : October 5, 2026 at 1:29 PM IST
தூத்துக்குடி: அங்கன்வாடி குழந்தைகளுக்காக வழங்கப்படும் முட்டைகள் கள்ளச்சந்தையில் விற்பனை செய்யப்படுவதாக வெளியான சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நாமக்கல் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் பிரசாத். இவர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள அங்கன்வாடி, தொடக்கப்பள்ளி மற்றும் உயர்நிலைப் பள்ளிகளுக்கு முட்டை வழங்கும் ஒப்பந்தத்தை எடுத்து நடத்தி வருகிறார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் சுமார் 800-க்கும் மேற்பட்ட அங்கன்வாடி மையங்கள்,1000-க்கும் மேற்பட்ட தொடக்கப் பள்ளிகள், 300-க்கும் மேற்பட்ட உயர் நிலைப் பள்ளிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. அவ்வாறு செயல்பட்டு வரும் பள்ளிகளுக்கு வாரத்திற்கு மூன்று முறை சத்துணவு முட்டை வழங்கப்படுவது வழக்கம்.
இந்நிலையில் ஒப்பந்ததாரர் நாமக்கல்லில் இருந்து தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள அங்கன்வாடி மற்றும் பள்ளிகளுக்கு உரிய நேரத்தில் முட்டை வழங்க முடியாது என்பதால், துணை ஒப்பந்ததாரர் மூலம் பள்ளி மற்றும் அங்கன்வாடிகளுக்கு முட்டை வழங்கும் ஒப்பந்தத்தினை வழங்கியுள்ளார்.
அவ்வாறு முட்டை வழங்கும் துணை ஒப்பந்ததாரர் நாகராஜ் (47) மற்றும் அவரது உதவியாளர் மணிகண்டன் (25) இருவரும் சேர்ந்து அங்கன்வாடி மற்றும் பள்ளிகளுக்கு வழங்கக்கூடிய முட்டைகளிலிருந்து, ஒவ்வொரு முறையும் 3 முதல் 5 அட்டை முட்டைகள் வரை கையாடல் செய்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. அந்த முட்டைகளை 5 ரூபாய்க்கு ஹோட்டல், பேக்கரி மற்றும் வாகனத்தில் வைத்து பொதுமக்களுக்கு விற்பனை செய்வதாக தொடர்ந்து புகார்கள் வந்தன.
இந்நிலையில், சங்கரப்பநாயக்கன்பட்டி கிராமத்தில் முட்டைகளை வாகனத்தில் வைத்தவாறு 5 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்து கொண்டிருந்தனர். இதையடுத்து, முட்டையை விற்பனை செய்வதை செய்தியாளர் படம் பிடிக்க முயன்ற போது, வாகனத்தை அங்கிருந்து மின்னல் வேகத்தில் இயக்கி சென்று விட்டனர்.
தொடர்ந்து அந்த வழியாக வந்த அதே செய்தியாளரின் வாகனத்தை மறித்து இது உங்களுக்கு தேவையில்லாத வேலை, உங்களுக்கு எந்த ஊர்? உங்களை அங்கு வந்து பார்த்துக்கொள்கிறோம் என்று மிரட்டலும் விடுத்துள்ளனர். இதனை அடுத்து செய்தியாளர் காவல் துறைக்கு தகவல் தெரிவித்ததும், போலீசார் வருவதை அறிந்த அந்த துணை ஒப்பந்ததாரர்கள் அங்கிருந்து வாகனத்தை எடுத்து தப்பிச் சென்றுள்ளார்.
இது குறித்து நாமக்கல் முட்டை ஒப்பந்ததாரர் பிரசாத்திடம் கேட்டபோது, “இந்த புகார் எங்களுக்கு தற்போது தான் வந்துள்ளது. நாகராஜ் மற்றும் மணிகண்டன் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும் முட்டை வழங்கும் துணை ஒப்பந்தம் வேறு நபர்களுக்கு மாற்றப்படும்” என்று கூறினார்.
அதே போல் அங்கன்வாடிக்கு வழங்கப்படும் மாவுகளை அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் ஒரு சிலர் மூட்டை 500 முதல் 1500 ரூபாய் வரை விற்பதாகவும், சமையலுக்கு வழங்கப்படும் பருப்புகளை ஹோட்டலுக்கு விற்பதாகவும் வந்த புகார் குறித்து குழந்தை வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர் பத்மாவிடம் கேட்ட போது, “அப்படி எந்த புகாரும் இதுவரை வரவில்லை. அப்படி சட்ட விரோதமாக மாவு, பருப்பை விற்பனை செய்தால், அவர்கள் மீது விசாரணை மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்று உறுதியளித்தார்.