டெங்கு தடுப்பூசியை கண்டறிய முயற்சி எடுத்து வருகிறோம்- அமைச்சர் அருண்ராஜ் தகவல்
வண்டலூர் பூங்காவில் பறவை காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்று அமைச்சர் அருண் ராஜ் தெரிவித்தார்.
Published : October 22, 2026 at 10:58 PM IST
சென்னை: இந்தியாவில் முதல் மாநிலமாக டெங்கு தடுப்பூசியை கண்டறிய முயற்சி எடுத்து வருகிறோம் என்று மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.
மத்திய அரசின் தகவல், ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் சென்னை பத்திரிகை தகவல் அலுவலகம், யுனிசெஃப் ஆகியவை இணைந்து குழந்தைகளின் சுகாதாரம் குறித்த கருத்தரங்கை நடத்தியது. இந்த கருத்தரங்கை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தொடங்கி வைத்தார்.
கருத்தரங்கில் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய்த் தடுப்புத் துறை இயக்குநர் சோமசுந்தரம் பேசுகையில், "குழந்தை பருவத்தில் பிரச்சனை வந்தால் அதை அடையாளம் கண்டு சரி செய்யும் நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு சிகிச்சை அளிக்காவிட்டால், அவர்களின் உடல் நலன் பாதிக்கப்படும்.
குழந்தைகள் பிறக்கும் பொழுது கண்டுபிடிக்க முடியாமல் போனால் ஒரு மாதத்தில் குழந்தை வளர்ச்சியில் தெரிய வரலாம் அல்லது ஒரு சில மாதங்களில் தெரிய வரலாம். தடுப்பூசி போட வரும் பொழுது குழந்தைகளுக்கு குழந்தை வளர்ச்சியில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கிறதா என்பது குறித்து சோதிக்க வேண்டும். குழந்தைகளுக்கு பிரச்சனை இருக்கிறதா வளர்ச்சியில் குறைபாடு இருக்கிறதா என்பதை கண்டறிய சுகாதார நிலைய பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க வேண்டும்" என்றார்.
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கருத்தரங்கில் அமைச்சர் அருண்ராஜ் பேசுகையில், "ஐந்து வயதிற்குள் குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சியில் சுமார் 90 சதவீதம் நிறைவடைந்துவிடுகிறது. எனவே, தாய்க்கும் சேய்க்கும் இடையேயான உரையாடல்கள், ஒவ்வொரு உணவு மற்றும் கவனிப்பு ஆகியவை அந்த குழந்தையின் எதிர்காலத்திற்கு மிகவும் அவசியமானவை. இந்தியாவின் குழந்தை இறப்பு விகிதம் மொத்த சராசரி விகிதமான 24-ஐக் காட்டிலும், தமிழ்நாட்டின் குழந்தை இறப்பு விகிதம் 1,000 பிறப்புகளுக்கு 11 என்ற அளவில் உள்ளது. இந்தியாவின் பெரிய மாநிலங்களில் கேரளாவிற்கு அடுத்தபடியாக தமிழ்நாடு சிறந்த நிலையில் உள்ளது.
மத்திய அரசின் திட்டத்தின் கீழ் 805 நடமாடும் சுகாதாரக் குழுக்கள், நோய்களைக் கண்டறிய அங்கன்வாடிகளுக்கு வருடத்திற்கு இருமுறையும், பள்ளிகளுக்கு ஒருமுறையும் சென்று பரிசோதிக்கின்றனர்.
தேசிய குடும்ப நல ஆய்வின்படி, 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளில் 20.7 சதவீதம் பேர் வளர்ச்சி குன்றியவர்களாகவும், 17.4 சதவீதம் பேர் கடுமையான ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டுடனும் உள்ளனர்.
குழந்தைகளின் நலனுக்காக அந்தந்த மாவட்டங்களிலேயே சிறப்பு மையங்கள் செயல்படுகின்றன. குறைவான எடையில் அல்லது குறைப்பிரசவத்தில் பிறக்கும் குழந்தைகளை மாவட்டமையங்களுக்கு கொண்டு சென்று கண்காணிக்க வேண்டும் என்றார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் அமைச்சர் அருண்ராஜ் பேசுகையில், "எந்தெந்த மருத்துவ சேவைக்கு மருத்துவ காப்பீட்டு உதவித்தொகை தேவை? எவ்வளவு செலவாகிறது? என்பதை கணக்கிட்டு ஜனவரி மாதம் முழு காப்பீட்டு திட்டம் தொடர்பாக அறிவிப்பு வெளியிடப்படும். குழந்தைகளின் உடல்நலப் பிரச்சனைகளை விரைவாக கண்டறிந்தால் மிக விரைவாக குணப்படுத்த முடியும்.
கொசுக்களால் வரும் நோய்கள் மட்டுமல்ல வயிற்றுப்போக்கு போன்ற நோய் அபாயங்களுக்கும் அரசு தரப்பில் மருத்துவ துறை சார்பில் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறோம்.
தேவையான கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்களை மாவட்டம் தோறும் நியமித்து வீடு வீடாக சென்று விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும் தெரிவித்துள்ளோம். அரசு மருத்துவமனைகளில் தேவையான மருந்துகள் உள்ளது.
பொதுமக்கள் தாங்கள் இருக்கும் பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்காத வகையில் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். டெங்கு காய்ச்சல் தற்போது வரை கட்டுப்பாட்டில் தான் உள்ளது. இந்தியாவில் முதல் மாநிலமாக டெங்கு தடுப்பூசியை கண்டறிய முயற்சி எடுத்து வருகிறோம்.
ஜப்பான் நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் டெங்கு நோய்க்கு தடுப்பூசி கண்டறிந்துள்ளார்கள். மற்ற சில நாடுகளிலும் ஆய்வுகள் நடந்து கொண்டு வருகிறது. நம் மாநிலம் கூடுதலாக புதிய முயற்சி எடுத்து நாட்டுக்கு முன்னுதாரணமாக இருக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்தார்.
வண்டலூர் பூங்காவில் பறவை காய்ச்சல் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. பூங்காவில் பணிபுரியவர்களுக்கு பரிசோதனை செய்யப்பட இருக்கிறது. இதனால் பூங்கா மூடப்பட்டுள்ளது. பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.