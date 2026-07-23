"ஈழத் தமிழர்களின் தலைவர் பிரபாகரன் உயிரோடு இருக்கிறார்"- பழ.நெடுமாறன் பரபரப்பு பேட்டி
தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களில் வ.ஐ.சுப்பிரமணியத்தின் நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடப்பட வேண்டும் என்று பழ.நெடுமாறன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
Published : July 23, 2026 at 10:26 PM IST
தஞ்சாவூர்: ஈழத் தமிழர்களின் தலைவர் பிரபாகரன் உயிரோடுதான் இருக்கிறார் என்று உலகத் தமிழர் பேரமைப்பின் தலைவர் பழ.நெடுமாறன் தெரிவித்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
உலகத் தமிழர் பேரமைப்பின் தலைவர் பழ.நெடுமாறன் தஞ்சையில் இன்று (ஜூலை 23) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "தஞ்சாவூர் முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு முற்றத்தில் வரும் ஜூலை 26- ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று இந்தியாவிலேயே மொழிக்காக நிறுவப்பட்ட முதல் பல்கலைக்கழகமான தஞ்சை தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தின் முதல் துணைவேந்தராகப் பொறுப்பேற்ற முதுமுனைவர் வ.ஐ.சுப்பிரமணியம் நூற்றாண்டு விழா நடைபெற உள்ளது. இதில் அனைவரும் பங்கேற்க வேண்டும்; வ.ஐ.சுப்பிரமணியம் நூற்றாண்டு விழாவை தமிழ்நாடு அரசே ஏற்று நடத்த வேண்டும் என்பது எங்களது விருப்பம், கோரிக்கை ஆகும்.
அதை மாநாட்டில் தீர்மானமாக நிறைவேற்ற இருக்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களில் அவருடைய நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடப்பட வேண்டும். அதற்கு அரசாங்கம் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும்" எனத் தெரிவித்தார்.
மேலும் கூறிய அவர், "தமிழீழ தலைவர் பிரபாகரன் உயிரோடுதான் இருக்கிறார். இதனை நான் கடந்த 2009- ஆம் ஆண்டு முதல் தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறேன். நான் சொல்லுவதை மெய்பிப்பதுபோல் நடந்து வருகிறது, அவருடைய மகள் தொலைக்காட்சிக்கு முன்பாக தோன்றி அவர் இருப்பதை உறுதி செய்து அறிவித்துள்ளார். மற்றவர்களும் சொல்லி இருக்கிறார்கள். விரைவில் அது தெரிய வரும். அவர் இருக்கிறார். ஒரே பதில் அதுதான்" என்றார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆட்சி எப்படி உள்ளது? என்று செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த பழ.நெடுமாறன், "புதிதாக அரசு பொறுப்பேற்றுள்ளது; அந்த அரசை பற்றி ஓராண்டு காலம், அதன் நடவடிக்கைகளைப் பார்த்து தான் பிறகு கருத்து கூறுவது சரியாக இருக்கும். முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டம் "காமராஜர் காலை உணவு திட்டம்" என பெயர் மாற்றியதை வரவேற்கிறோம். நான் சினிமா பார்ப்பதில்லை. அதனால் 'ஜனநாயகன்' படம் பற்றி கருத்து கூற முடியாது." என்றார்.
இந்த பேட்டியின்போது உலகத் தமிழர் பேரமைப்பு நிர்வாகிகள் அயனாபுரம் முருகேசன், பொறியாளர் கென்னடி உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.
ஈழத் தமிழர்களின் தலைவர் பிரபாகரன் உயிரோடு தான் இருக்கிறார் என்று மீண்டும் மீண்டும் பழ.நெடுமாறன் கூறி வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.