ஊதியம் கொடுபடா சான்று வழங்க ரூ.1500 லஞ்சம் - வட்டார கல்வி அலுவலர் கைது

பள்ளி ஆசிரியை 4 நாட்களுக்கான ஊதியத்தை பெறும் பொருட்டு 4 நாட்கள் ஊதியம் கொடுக்கப்படாதற்கு சான்று கேட்டு வட்டார கல்வி அலுவலர் லதா பேபியை சந்தித்தபோது "கொடுபடா" சான்று வழங்க ரூ.1500 லஞ்சம் கேட்டுள்ளார்.

கல்வி அலுவலரிடம் நடத்தப்படும் விசாரணை
கல்வி அலுவலரிடம் நடத்தப்படும் விசாரணை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 15, 2025 at 6:51 PM IST

திருச்சி: திருச்சி மாநகர் வட்டார கல்வி அலுவலர் அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் வட்டார கல்வி அலுவலர் கொடுபடா சான்று வழங்க 1500 ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கியதாக திருச்சி ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவால் கைது செய்யப்படார்.

திருச்சி நகர வட்டார கல்வி அலுவலர் லதா பேபி கூடுதல் பொறுப்பாக மணப்பாறை தொகுதியில் உள்ள வையம்பட்டி வட்டார கல்வி அலுவலராக பணிபுரிந்து வருகிறார். இவரது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ஏற்கனவே திருச்சி, மணப்பாறையைச் சேர்ந்த விமலா என்ற பள்ளி ஆசிரியை பணிபுரிந்துள்ளார். தற்போது பணி மாறுதலில் வேறு பள்ளிக்கு கடந்த ஜூலை மாதம் சென்று விட்டார். ஜூலை மாதத்தில் மேற்படி பள்ளி ஆசிரியை நாட்கள் பணிபுரிந்தமைக்காக ஊதியம் வழங்கப்படாமல் இருந்து வந்துள்ளது.

அந்த பள்ளி ஆசிரியை 4 நாட்களுக்கான ஊதியத்தை தற்போது பெறும் பொருட்டு 4 நாட்கள் ஊதியம் கொடுக்கபடாதற்கு சான்று கேட்டு, வையம்பட்டி வட்டார கல்வி அலுவலர் லதா பேபியை சந்தித்த போது, "கொடுபடா" சான்று வழங்க ரூ.1500 லஞ்சம் கேட்டுள்ளார்.

அதன் தொடர்ச்சியாக 15.12.2025 ஆம் தேதி இன்று ஆசிரியை விமலா திருச்சி ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவில் கொடுத்த புகாரின் பேரில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, இன்று 15.12.2025 ஆம் தேதி துணை கண்காணிப்பாளர் மணிகண்டன், ஆய்வாளர்கள் சக்திவேல், பிரசன்ன வெங்கடேஷ், சேவியர்ராணி மற்றும் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு காவல் துறையினரால் வட்டார கல்வி அலுவலர் லதா பேபி லஞ்சப்பணம் ரூ.1500 விமலாவிடம் இருந்து திருச்சி நகர வட்டார கல்வி அலுவலர் அலுவலகத்தில் கேட்டு பெற்று வைத்திருந்த போது கையும் களவுமாக பிடித்து கைது செய்தனர்.

இது தொடர்பாக திருச்சி உறையூர் பகுதியில் நகர வட்டார கல்வி அலுவலர் அலுவலகத்தில் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. பொதுவாக அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் காவல்துறையினர் லஞ்சம் புகாரில் சிக்குவார்கள். தற்போது வட்டார கல்வி அலுவலர் லஞ்சம் பெற்று கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் கல்வித் துறை வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

