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நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு பொறுப்பேற்று கல்வி அமைச்சர் ராஜினாமா - சிபிஐ வீரபாண்டியன் வலியுறுத்தல்

நீட் தேர்வுக்கு எதிராக போராடும் மாணவர்களை தேச விரோதிகள் போல மத்திய அரசு கையாள்வதாக வீரபாண்டியன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

போராட்டத்தில் ஈடுபடுபவர்களுடன் சிபிஐ வீரபாண்டியன்
போராட்டத்தில் ஈடுபடுபவர்களுடன் சிபிஐ வீரபாண்டியன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 21, 2026 at 9:08 PM IST

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சென்னை: நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு பொறுப்போற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என சிபிஐ மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு போன்ற முறைகேடுகளுக்கு காரணமான ஒன்றிய அமைச்சர் பதவி விலக வேண்டும் என வலியுறுத்தி டெல்லியில் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் தொடர் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். போராட்டக்காரர்கள் நேற்று நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி பேரணி செல்ல முயன்ற நிலையில், போலீசார் அவர்களை கடுமையாக தாக்கினர்.

இந்நிலையில், அந்த தாக்குதலை கண்டித்து சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில தலைமை அலுவலகமான பாலன் இல்லத்தில் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்த போராட்டத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் கலந்து கொண்டு மாணவர்கள் மீது தாக்குதலுக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்தார்.

பாலன் இல்லத்தில் நீட் தேர்வை ரத்து செய்யக்கோரி போராட்டம்
பாலன் இல்லத்தில் நீட் தேர்வை ரத்து செய்யக்கோரி போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்போது பேசிய அவர், "மாணவர்களின் போராட்டத்தில் நியாயம் உள்ளது. அரசு தடி கொண்டு தாக்கும் போது உங்களால் முடிந்தவரை அடியுங்கள் என்று சொன்னபோது, சாதாரண மாணவர்கள் உருவில் மகாத்மா காந்தியின் உளவியல் வடிவத்தை பார்க்க முடிந்தது. எவ்வளவு அடித்தாலும் நிற்போம் என்பது ஒரு முறை, தாங்குபவர்கள் திருப்பி அடித்தால் என்பது மற்றொரு வடிவம்.

போராடுவது இந்திய மாணவர்கள், எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதிகள் அல்ல. அதை உள்துறை அமைச்சகம் உணர வேண்டும். அங்கு திரண்டு உள்ள மாணவர்கள் இந்தியாவின் எதிர்காலம் இதை மத்திய அரசு உணர்கிறதா? என்று தெரியவில்லை. அடக்குமுறையை கையாள்வது நாடாளுமன்ற ஜனநாயகம் சட்டத்தின் ஆட்சி முறைக்கு புறம்பானது. சட்டம் இதற்கு இடம் தரவில்லை. அவர்கள் முழக்கம் இந்தியாவின் எதிர்காலத்திற்கானது. மாணவர்களால் தான் ஜாதி மத பேதத்தை கடக்க முடியும்" என்றார்.

அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன், "புதுடெல்லியில் மாணவர்கள் நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிராக போராடி வருகிறார்கள். இதில் நியாயம் உள்ளது. இதற்கு பொறுப்பேற்று சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர் பதவி விலக வேண்டும். சட்டப்படி காவல்துறையோ, துணை இராணுவமோ அவர்களை நெருங்கக் கூடாது. சட்டப்படி அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும். ஜனநாயக முறைப்படி அமைதியாக அவர்கள் போராடுகிறார்கள். அரசுதான் வன்முறையை கட்டவிழ்த்து விடுகிறது. டெல்லியில் போராடுகிற மாணவர்கள் கோரிக்கை மொழியில் பேசுகிறார்கள்.

ஒன்றிய அரசு அதை தீர்வு மொழி கொண்டு செயல்பட வேண்டும். அடக்குமுறை கொண்டு அல்ல. அடக்குமுறைகள் மாணவர்கள் போராட்டத்தை தடுக்க முடியாது. முடிவில் மாணவர்கள் போராட்டம் தான் வெல்லும். நீட் தேர்வு முறையால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு உரிய உதவிகளை செய்ய வேண்டும். சிறையில் இருக்கும் அனைவரையும் விடுதலை செய்ய வேண்டும். கருத்தை சொல்வதற்கும், போராடுவதற்கும் சட்டம் முழு உரிமை கொடுக்கிறது. அத்தகைய சட்ட வரம்பை ஒன்றிய அரசு பாதுகாக்க வேண்டும்.

வெளியில் போராடும் மாணவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துதான் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியைச் சார்ந்த மாணவர்கள் இங்கு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். தமிழக முதல்வர் உட்பட தமிழ் கூறும் நல் உலகம் இதை கண்டிக்க முற்பட வேண்டும்.

நம் நாட்டின் மாணவர்கள்தான் தேசத்தின் எதிர்காலம். அவர்கள் கோரிக்கைகளில் நியாயங்கள் இருக்கின்றன. அதை ஒன்றிய அரசு உணர வேண்டும். மத்திய அரசு ஏதேச்சதிகார போக்கில் செயல்படுவது கண்டிக்கத்தக்கது" என்றார்.

TAGGED:

நீட் தேர்வு
சிபிஐ வீரபாண்டியன்
NEET
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