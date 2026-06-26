முரசொலியிலா இப்படி? கருணாநிதி இருந்திருந்தால் என்னவாகி இருக்கும்? அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆவேசம்

முரசொலியிலா இப்படி? கருணாநிதி இருந்திருந்தால் என்னவாகி இருக்கும்? அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆவேசம்
"உலகத் தமிழர் மாநாட்டை சிறப்பாக நடத்துவதற்காக முதலமைச்சருடன் கலந்தாலோசித்து, வெகுவிரைவில் நல்ல அறிவிப்பு வெளியிடப்படும்" என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.
Published : June 26, 2026 at 7:08 PM IST
சென்னை: முரசொலி பத்திரிக்கையில் சிபிஎம் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம் குறித்து எழுதப்பட்டதை, கருணாநிதி உயிரோடு இருந்திருந்தால் கண்டித்து இருப்பார் என பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.
மா.பொ. சிவஞானம் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, இன்று (ஜூன் 26) சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள அவரின் திருவுருவப்படத்திற்கு பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். இதனைத் தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களை அவர் சந்தித்து பேசினார்.
அவர் கூறுகையில், "தமிழ், தமிழர், தமிழ்நாடு என்று வாழ்ந்த ஒரு மாபெரும் உணர்வாளர் மா.பொ. சிவஞானம். அவர் காட்டிய வழியில் தமிழ் உணர்வோடு நாம் பயணிக்க வேண்டும். தமிழர்களை ஒன்று திரட்டி, ஒரே குடையின் கீழ் மாநாட்டை நடத்தி வெகு நாட்களாகிறது.
எனவே, உலகத் தமிழர் மாநாட்டை சிறப்பாக நடத்துவதற்காக முதலமைச்சர் விஜய்யுடன் ஆலோசித்து வருகிறோம். இதுதொடர்பாக வெகுவிரைவில் நல்ல அறிவிப்பு வர இருக்கிறது. உலகத்தமிழர் மாநாடு நடத்துவதற்கான ஆயத்த பணிகள் தொடங்கி விட்டன. அந்த பயணத்திற்கான முதல் அடியை வரும் வாரத்தில் துவக்கி வைக்க உள்ளேன்.
குரூப் 1 தேர்வு மூலம் நிரப்பப்பட வேண்டிய பணியிடங்களை வேகமாக நிரப்புவதுதான் எங்களது இலக்கு. தனியார் பள்ளிகளில் கட்டணத்தை குறைப்பது குறித்து ஏற்கனவே வெளிப்படையாக கோரிக்கை வைக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்த கோரிக்கையை பரிசீலித்து கட்டணத்தை குறைக்க இருப்பதாக தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளும் தெரிவித்துள்ளார்கள்.
முரசொலி பத்திரிக்கையில் மூத்த அரசியல்வாதி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெ. சண்முகம் குறித்து எழுதப்பட்டிருப்பதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது. இது அநாகரிகத்தின் உச்சம். கருணாநிதி உயிரோடு இருந்திருந்தால் இதனை கண்டித்திருப்பார்.
சி.வி. சண்முகமும், சிபிஎம் மாநிலச் செயலாளர் பெ. சண்முகமும் ஒன்று என்று முரசொலி எழுதியுள்ளது. அப்படி என்றால் சி.வி. சண்முகத்தை சிறுமைப்படுத்துவதற்காக எழுதியிருக்கிறீர்களா? அப்படி என்றால் அவர் குறித்து உங்கள் மதிப்பீடு என்ன? தவெக சார்பில் இதை கண்டிக்கிறோம்.
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சிகப்பு துண்டை சிறுமை செய்தால், தவெக பார்த்துக்கொண்டு சும்மா இருக்காது. நாகரீகத்தின் எல்லை கருதி அதோடு நிற்க வேண்டியது எங்கள் கடமை. சண்முகத்தை யாராலும் சிறுமைப்படுத்த முடியாது. தன் மீது வீசப்பட்ட கற்களை வைத்து சிவப்புக்கோட்டை கட்டி சிவப்புக் கொடியுடன் அவர் களமாடுவார் என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கூறினார்.